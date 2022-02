In Peking kan de smog geen kant op, dat lost China op met een gefabriceerde regenbui

Elke keer dat de Nederlandse shorttrackers afreizen naar hun trainingslocatie in Peking, niet ver van de wedstrijdbaan, zien ze bij binnenkomst de naam van een van de grootste staalgiganten in China. Shougang is nu de naamgever van een park waar vier trainingshallen voor de Spelen staan. Tot 2016 stond er nog een kolencentrale.

Het klinkt als een goed initiatief, van staal naar sport. Maar feitelijk is er niet veel veranderd. De fabriek van Shougang is verplaatst, niet verdwenen. Als onderdeel van het grote herlocatieplan uit 2015, toen de Spelen aan China werden toegewezen, is zware industrie elders in het land opnieuw opgebouwd.

Tijdens de Winterspelen is de concentratie PM.2.5-fijnstof in de stad zeker zes keer zo hoog als de waarde die door de Wereldgezondheidsorganisatie als gezond wordt gezien, zo stelde Pekings milieubureau twee weken voor de Spelen. Dat werd gevierd als een overwinning, want het is veel beter dan hoe de situatie was in 2013, toen die hoeveelheid bijna tien keer zo erg was.

Regen triggeren

“De luchtkwaliteit in Peking is wel flink verbeterd”, zegt Arnold Tukker, hoogleraar industriële technologie aan de Universiteit Leiden, die zelf ongeveer elk jaar een keer naar China gaat. “Je ziet een duidelijke vermindering nu het land een beetje van de kolen af gaat. Maar Peking heeft traditioneel een groot probleem door de ligging. Dat is in een dal waardoor de smog geen kant op kan.”

Gondola’s bij het Yanqing-skicentrum. Beeld EPA

Veel van de kolencentrales in het land liggen ook in de buurt van de hoofdstad. Tukker: “Er is zo veel productie, de milieudruk is lokaal zo enorm hoog. Alles wat wij sinds WOII tot de jaren negentig hebben gedaan, persen zij in twintig jaar. Als je tevens bedenkt dat het businessmodel van het land is om de werkkamer van de wereld te worden, dan kan je je voorstellen wat dat doet voor de hoeveelheden cement en staal.”

Al die industrie heeft een enorm effect op de omgeving. Om de lucht zuiver te houden, worden ook deze Spelen maatregelen getroffen. Dat is moeilijk, zeker in de winter, wanneer er sowieso al weinig regen of sneeuw valt. In Tangshan, de ‘staalhoofdstad’ op 150 kilometer van Peking, draaien de fabrieken tussen augustus en maart op halve kracht. In Peking is de bevolking gevraagd, of eigenlijk verplicht, om niet te veel met de auto te reizen.

Maar het belangrijkste middel voor de Chinezen is weermodificatie. Het sturen van een verfrissende regenbui, om precies te zijn. Dat is goed om twee redenen. Schone lucht en zonovergoten dagen. China controleert het weer op steeds grotere schaal. Ze deden het zeker bij de opening van de Zomerspelen in 2008. Ook deze Spelen zijn ze van plan het weer te beïnvloeden. Vorige maand werd het grootste plan tot nu toe gepresenteerd: China wil regen ‘triggeren’ over een gebied van miljoenen vierkante kilometers.

De hele dag regen

Het beïnvloeden van weer is in de basis een eenvoudig principe, zegt Herman Russchenberg, hoogleraar atmosfeeronderzoek aan de TU Delft. “Druppels vormen zich om aerosolen, bijvoorbeeld zeezout of kristallen. Met een raket schiet je die de lucht in en je laat ze vrij op een goede plek in de wolk. Daardoor ontstaan wolkendeeltjes. De bedoeling is dan dat de wolk gaat leegregenen. Als dat goed uitpakt, heb je schone lucht en op tijd mooi weer.”

Hoe veel en hoe vaak China daar gebruik van maakt, is onduidelijk. Russchenberg: “China doet het op de Chinese schaal. Het is altijd een beetje groter dan andere landen. Maar of ze voorop lopen, weet ik niet. Ze zijn niet zo open over wat ze doen. Veel houden ze onder de pet.”

Wel zeker is dat het ‘Beijing Weather Modification Office’ inmiddels is opgeschaald voor de Spelen, zo meldde The Washington Post begin januari. En de afgelopen dagen scheen in Peking de zon. Het zicht is ver. De wind waait stevig. Het plan lijkt vooralsnog geslaagd. Al gaat het niet altijd goed. Russchenberg denkt nog geamuseerd terug aan de wegwedstrijd wielrennen voor vrouwen in 2008. “Wat denk je dat er toen gebeurde? Het regende de hele dag.”

Al zal een sneeuwbui in Peking ook goed nieuws zijn. Voor de plaatjes, en voor de luchtkwaliteit.

