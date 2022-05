In Marseille lopen angst voor ongeregeldheden en liefde voor Feyenoord door elkaar

Aan de drukke Quai des Belges, bij de Oude Haven van Marseille, laat Enrico van der Wulp uit Dieren vol trots een afbeelding op zijn telefoon zien. Op de foto staat een bureau met daarop vier computerschermen, waarmee hij vorige week toesloeg toen de kaartverkoop voor Olympique Marseille-Feyenoord begon.

Vliegtickets voor de reis naar de Zuid-Franse havenstad had Van der Wulp al. “Die had ik tien minuten voor het einde van Slavia Praag-Feyenoord (de kwartfinale, red.) al gekocht”, straalt hij met uitzicht over honderden plezierjachten. “Wel een enkele reis. Kostte toch maar twintig euro. Toen ik ook kaarten voor de wedstrijd had, hebben we meteen de terugreis geboekt. Waren we in totaal 180 euro kwijt. Netjes toch?”

Van der Wulp en zijn broertje Gianluca behoren tot ‘Het Legioen', de duizenden Feyenoord-fans die deze donderdag Marseille een beetje rood-wit kleuren. In de return deze avond (21.00 uur) verdedigt hun club hier in Stade Vélodrome de 3-2 voorsprong uit de eerste wedstrijd in de halve finale van de Conference League. Bij veel fans zit de liefde voor Feyenoord net zo diep als bij Van der Wulp, die de club al vijftien jaar achterna reist. “Wat ik voor Feyenoord voel, is als liefde voor een mens. Ik heb zóveel liefde voor deze club.” Vervolgens, lachend: “Ik geef er ook zoveel geld aan uit.”

Avontuur langs steden als Praag, Berlijn en Belgrado

Zeker dit seizoen. De wonderlijke reis door Europa begon voor Feyenoord al in juli, toen het op bezoek ging bij het Kosovaarse Drita. Daarna volgde een avontuur langs steden als Praag, Berlijn en Belgrado. “Dat vind ik ook wel het leuke”, meent Van der Wulp. “Door Feyenoord kom je op plekken waar je normaal gesproken niet zo snel zou komen.”

Naar schatting vijfduizend supporters zijn naar Marseille gereisd, terwijl er maar 3245 kaarten voor het uitvak beschikbaar waren. Alsof de plicht roept. Bart Planken uit Pijnacker laat een spreuk op zijn telefoon zien, als hij net ontbeten heeft in hotel Toyoko Inn. Er staat: “Je hebt katholieken en protestanten. Én Feyenoorders. Maar één ding is hetzelfde. Als de klok luidt, dan ga je.” Zijn vriend Ronald Falke uit Willemstad voegt knipogend toe: “Ik heb het zelfs in mijn huwelijkse voorwaarden staan.” Serieus: “Als Feyenoord speelt, dan ben ik er niet. De club voelt voor mij als een grote familie.”

De laatste training van Feyenoord, woensdagavond, in het Stade Vélodrome in Marseille. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Toch heerst er onder de meeste Feyenoord-fans enige voorzichtigheid. Dat ze samen in de stad zijn met supporters van Olympique Marseille is een onheilspellend gegeven. De harde kernen van beide clubs hebben een kwalijke reputatie. Dat bleek woensdagavond en -nacht al. Er waren rellen tussen supportersgroepen. De politie moest regelmatig charges uitvoeren om de groepen uit elkaar te drijven. Achttien Fransen en twee Nederlanders werden aangehouden. Een Nederlandse supporter raakte gewond toen hij getroffen werd door een steen.

Om de groepen deze donderdag uit elkaar te houden is een fanzone ingericht op het strand van Prado. De supportersgroep die zich ‘frfc1908’ noemt, wil daar niet heen en kondigde aan in het toeristisch centrum naar de wedstrijd toe te willen leven. Ook willen ze van daaruit later een mars naar het stadion houden, zo is te lezen in een oproep aan hun bijna 45.000 volgers op Instagram. Het is niet duidelijk of de politie een mars zal toestaan.

Geen Feyenoord-kleding om niet te provoceren

“Je bent toch wat meer op je hoede”, zegt Van der Wulp over de sfeer in de stad, terwijl achter hem sirenes klinken. “We lopen over brede straten en zoeken het zeker niet op.” Ook Valke, die de club al ruim twintig jaar volgt, heeft voorzorgsmaatregelen moeten treffen. Normaal gesproken draagt hij Feyenoord-kleding, maar in Marseille kan dat niet. Te provocerend, te gevaarlijk. “Overal waar we zijn geweest was het gewoon relaxed, behalve hier. Ik zeg altijd: als je normaal tegen ons doet, doen wij ook normaal tegen jullie.” Ook Peter van der Molen uit Deventer is op zijn hoede. “Uitkijken. Oppassen. En hopen dat Feyenoord wint.”

Veel liever praten de supporters over de Europese campagne van Feyenoord. Valke gaat, voordat hij naar het stadion vertrekt, nog even naar de Notre Dame de la Garde, vanwaar je een prachtig uitzicht over de stad hebt. “Beetje rondlopen, borreltje drinken en een hapje eten. En daarna naar de wedstrijd. Zo doen wij dat.”

Van der Wulp heeft alvast een gunstige afloop ingecalculeerd. “Na de eerste wedstrijd in de achtste finales (tegen Partizan Belgrado, red.) heb ik maar meteen vliegtickets gekocht voor Tirana.” In de Albanese hoofdstad wordt op 25 mei de finale van de Conference League gespeeld. “Als het gebeurt, dan wil ik erbij zijn - of ik nu een kaartje heb of niet.”

