In het vrouwenwielrennen is er nog een bestaan naast het fietsen: ‘Topsport is heel egocentrisch’

Trouw stelt drie vrouwen aan u voor. Lorena Wiebes (23), die opgroeide in een topsportklimaat. Pauliena Rooijakkers (29), die zich pas drie jaar topwielrenster voelt. En Marjolein van ’t Geloof (26), die naast haar carrière bewust nog één dag in de week als fysiotherapeut werkt. “Ik wil mijn voeling met de wereld niet verliezen.”

Marjolein van ’t Geloof (26): Topsport is heel egocentrisch

Als ze alleen maar bezig zou zijn met fietsen en alleen maar rensters om zich heen zou hebben, dan zou Marjolein van ’t Geloof gek worden. Dat weet ze zeker. Vandaar dat ze ook nog ‘gewoon’ werkt. Een aantal dagdelen is ze fysiotherapeut in Amsterdam. “Ik wil mijn grip op de wereld niet verliezen.”

Van ’t Geloof (26) heeft al een lange, atypische carrière achter de rug. Ze was goed in de sprint, maar niet bergop, en daardoor werd ze in de jeugd zelden meegenomen naar internationale wedstrijden. Via omwegen kwam ze bij het Italiaanse Alé Cipollini en de laatste twee jaar bij het Britse Le Col-Wahoo. Vorig jaar werd ze dertiende in Parijs-Roubaix. Dit jaar rijdt ze voor die ploeg de Tour Femmes.

Haar carrières in het wielrennen en de fysiotherapie zijn alleen te combineren als ze alles precies plant. Waarom ze nog werkt? “Ik moet van mezelf een diploma hebben, omdat ik ook na mijn fietsleven iets moet doen. In mijn hoofd was wielrennen niet een beroep voor vrouwen. Ja, voor Marianne Vos. Een paar van de besten ter wereld. Niet voor mij.”

Wielrenster Marjolein van ’t Geloof aan het werk als fysiotherapeute. ‘Het allerbelangrijkst is dat ik het fietsen leuk moet vinden.’ Beeld Patrick Post

Dit jaar wordt ze fatsoenlijk betaald. Vrouwen bij haar ploeg krijgen een minimumloon, iets wat ook wordt gevraagd van ploegen op het hoogste niveau. Ze zou de fysiotherapie aan de kant kunnen zetten. “Maar als fysio moet je voor je registratie minimaal acht uur werken. Ik vind het relaxed om doordeweeks uurtjes te maken. Je hebt afleiding. Mensen met hun zorgen helpen. Topsport is heel egocentrisch en ik ben totaal zo niet ingesteld.”

In de Tour Femmes is haar doel om mogelijk zelf mee te doen in massasprints, en anders om haar ploeggenoten als wegkapitein door de wedstrijd leiden. Ze is pas de laatste jaren echt gaan fietsen als een prof. Van ’t Geloof was iemand die weliswaar elke week een trainingsschema kreeg, maar die vervolgens zelf ging indelen al naar gelang het het best uitkwam. Inmiddels volgt ze het schema dat haar trainer voorschrijft. En ze eet zo veel als ze moet eten, niet maar één reepje op een trainingsrit.

Ze is niet bang dat ze een laatste stapje in het wielrennen mist, juist omdat ze ernaast nog werkt. “Het allerbelangrijkst is dat ik het fietsen leuk moet vinden. Als ik de extremen in ga, vind ik mijn leven niet meer leuk. Misschien heb ik nooit een piek. Je vergeet anders de ontwikkeling die je doormaakt buiten het fietsen. Ik ben veel volwassener geworden in mijn studie.”

Ze had er een discussie over met een mental coach, vertelt ze. “Hij zei: wil je het WK winnen? Ik zei ‘nee’. Toen zei hij dat hij me niet kon helpen. Ook niet toen ik zei dat ik wél Parijs-Roubaix wil winnen. Maar blijkbaar moet je dus het WK winnen, anders ben je niet goed genoeg als topsporter. Ik vind dat daar veel gradaties in zitten.”

Van ’t Geloof is stellig: “Ik ga niet mijn mentale of fysieke gezondheid opgeven voor de rest van mijn leven om nu wereldkampioen te worden. En ja, met wat ik nu doe, kan ik Parijs-Roubaix winnen. Ook omdat ik niet vanaf achttiende volle stress op mijn koker heb geladen.”

Beeld Anne Blaak/Trouw

Lorena Wiebes (23): Een studie komt later wel

Lorena Wiebes: ‘Aan alles wordt gedacht. Van de diëtist tot onze houding op de tijdritfiets.’ Beeld Belga

Lorena Wiebes vond wielrennen als kind niet zo aantrekkelijk. Ze deed aan acrobatische gym. Uiteindelijk koos ze toch voor de fiets. Inmiddels is ze als sprintster bij Team DSM een van de grootste kandidaten voor de eerste gele trui in Parijs. Vorige week onderstreepte pijlsnelle Wiebes haar bloedvorm door maar liefst vier etappes te winnen in de Baloise Ladies Tour.

Wiebes werd prof in een periode waarin het wielrennen bij vrouwen een grote stap zette. Eerst fietste ze nog voor de ‘opleidingsploeg’ Parkhotel Valkenburg, wat voor veel rensters een opstap is naar de top. Het was daar ‘meer als een familie’, zegt ze. Bovendien kon ze in eerste instantie leven van de vergoeding die ze kreeg, omdat ze nog thuis woonde en zo geen vaste lasten had. Op de fiets ging ze sneller dan haar eigen doelen. Als ze een keer de top-20 wilde halen, werd ze elfde. En zo ging het door. Haar ontwikkeling ging sneller dan ze zelf dacht.

Nu woont ze in Sittard, in de speciale straat voor wielrenners van haar DSM-ploeg. Ze groeit inmiddels op als wielrenster in een professionele organisatie, waar ze alle experts heeft die ook de mannenploeg helpen. Dat is het grote voordeel van een ploeg met zowel een mannen- als vrouwentak, zegt ze. “De organisatie is groot. Aan alles wordt gedacht. Van de diëtist tot onze houding op de tijdritfiets.”

Mede om die reden stopte ze met haar opleiding sport en coaching aan het Johan Cruyff College. “Waarom ik stopte? Omdat het later wel komt, en ik wist niet of het de opleiding was die ik echt leuk vond. Het was vooral omdat het makkelijk te combineren was. Eigenlijk ben ik dus alleen nog maar wielrenster geweest, ja.”

Pauliena Rooijakkers (29): Werk is vooral ontspanning

Pauliena Rooijakkers (rechts) als derde op het podium in de Ronde van Zwitserland, naast eindwinnares Lucinda Brand. Beeld ANP / EPA

Pauliena Rooijakkers koos er pas laat voor om het fietsen het allerbelangrijkst te maken. Want al acht jaar lang werkt ze naast haar wielercarrière in het bedrijf van haar schoonvader. Nooit echt fulltime, maar soms wel twintig uur per week. Ze ontwerpt en plakt stickers voor op auto’s van onder meer wielerploegen. “Bijvoorbeeld de helmen van de motorrijders van de neutrale blauwe Shimano-motoren in de Tour, die hebben wij geplakt.”

Rooijakkers schroefde haar uren in het bedrijf terug toen ze harder en meer ging trainen. Inmiddels is ze nog ongeveer twee uur per dag bezig, meestal is het werk achter de computer. “Dat is vooral voor ontspanning voor mij.” Vijf keer werd ze Nederlands kampioen strandracen. Drie keer was ze de beste van Europa.

Het verschil met de weg? “Keihard beuken.” Op de weg heeft ze moeite om voorin het peloton te blijven. Sturen is niet haar sterkste punt.

Pas de laatste drie jaar voelt ze zich professioneel wielrenster, vertelt ze. Maar het is ook pas in de laatste jaren dat ze voor haar sport is gaan leven. Alles om haar heen werd professioneler. “De begeleiding is beter geworden, vooral in voeding. Ook in de wedstrijd.”

In de Tour is ze een van de twee klassementsrenners voor de ploeg Canyon-Sram, waar Kasia Niewiadoma de grootste naam is. Rooijakkers maakte dit jaar al indruk door derde te worden in de Ronde van Zwitserland, vierde op de Mont Ventoux en de Spaanse klassieker Durango-Durango te winnen.

Nu ze een van de rensters om voor Nederland naar uit te kijken. In voorbereiding op de Tour ging ze op hoogtestage in Livigno. Iets wat ze eerder ook niet deed. “Maar het niveau is zo hoog geworden dat je, als je vooruit wil in de sport, wel moet veranderen.”

