In het profvoetbal kun je nog steeds beter niet uit de kast komen, hetero is en blijft de norm

Het klimaat in het Nederlandse profvoetbal is niet erg homovriendelijk en er is weinig zicht op verbetering. De gevreesde reacties van supporters in stadions en de machocultuur zijn voor homoseksuelen in het voetbal de grootste belemmeringen om uit de kast te komen. Het klimaat is niet veilig, vinden zeven van de tien spelers uit de ere- en eerste divisie.

Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het Mulier Instituut dat maandag verschijnt. Het werd verricht in opdracht van de Alliantie Gelijkspelen in samenwerking met spelersvakbond VVCS. De acceptatie van homo- en biseksuelen in het voetbal krijgt van de spelers het rapportcijfer 4,6 (op een schaal van tien). In weerwil van campagnes, zoals een jaarlijks weekend in het betaald voetbal met cornervlaggen en aanvoerdersbanden in regenboogkleuren, is de laatste jaren nauwelijks vooruitgang geboekt sinds een eerder onderzoek in 2014; destijds lag het rapportcijfer op 4,4.

Van de 1.044 uitgezette vragenlijsten onder alle profvoetballers bij Nederlandse clubs kwamen er 101 ingevuld terug. Het onderzoek is representatief, maar de matige respons geeft ook aan dat het thema in het voetbal ‘nog altijd niet wordt omarmd’, zegt Stephan Hakkers, adviseur van de Alliantie Gelijkspelen, een samenwerkingsverband voor acceptatie van lhbt’ers in de sport. “Dit onderzoek geeft aan dat er in het voetbal op dit vlak nog een wereld te winnen is”, zegt Evgeniy Levchenko, voorzitter van de VVCS en zelf oud-prof.

Grappen over homo's worden beoordeeld als onschuldiger

Twee derde van de voetballers vindt het werkklimaat in zijn algemeen ‘niet veilig’. Vier op de tien zegt dat intimidatie en machtsmisbruik geregeld voorkomen; 14 procent heeft discriminatie ervaren. Grappen over homo’s worden door de spelers beoordeeld als onschuldiger en minder grensoverschrijdend dan grappen over een huidskleur, etniciteit of geloof. Het draagvlak voor het bestraffen van homofoob schelden is dan ook vrij gering. Een kwart vindt dat een scheidsrechter dan moet ingrijpen. Voor het aanpakken van kwetsende homofobe spreekkoren is meer steun: 66 procent vindt dat die tot onderbreking van een wedstrijd moeten leiden.

De John Blankenstein Foundation, opgericht voor homoacceptatie in het voetbal, wil daarvoor ijveren bij de KNVB. “Het is voor mij ook verbazingwekkend dat homoacceptatie geen onderdeel is van coach-opleidingen bij de KNVB. Daar willen wij ook op gaan inzetten”, zegt Hakkers.

Nog nooit kwam in Nederland een actieve beroepsvoetballer uit de kast. In het onderzoek denkt 46 procent van de spelers dat het heel moeilijk is openlijk homo te zijn in het voetbal. Geen van de 101 spelers zegt een homo in het profvoetbal te kennen. Zaterdag publiceerde de NOS een podcast waarin voor het eerst een actieve homoseksuele eredivisiespeler anoniem aan het woord kwam. “Ik ben een sportman en ik heb maar één doel, dat is het hoogst haalbare in mijn sport. Dat kan geschaad worden als ik nu als homo naar buiten treed", zei hij in de podcast. Hij denkt ook dat een carrière in het buitenland moeilijker wordt als hij voor zijn geaardheid uitkomt.

Veel voetballers beschouwen zichzelf als tolerant. De gelovige spelers, met vrijwel allemaal een migratieachtergrond, zouden het meeste moeite hebben met een homoseksuele teamgenoot. Tachtig procent denkt dat spelers niet uit de kast komen omdat ze het mikpunt van spot kunnen worden in de stadions en 42 procent ziet de machocultuur als obstakel. Levchenko: “We hebben zo’n dapper voorbeeld nodig, een rolmodel, het liefst meerdere tegelijk.”

Lees ook:

Als tophockeyer is het moeilijk uit de kast te komen: slechte spelers zijn vaak een ‘homo’ of ‘mietje’

Veertig procent van de Nederlandse tophockeyers denkt dat hetvoor homo’s in hun sport moeilijk is om uit de kast te komen.