In deprimerende ambiance klaart PSV de klus tegen Vitesse vlot

Op PSV is weinig peil te trekken. In de wisselvalligheid dit seizoen zat zaterdagmiddag weer eens een positief piekje, juist op een moment dat het niet werd verwacht. Vitesse, de nummer vijf van de ranglijst, leek vooraf een geduchte opponent. Bovendien waren bij PSV veel spelers niet inzetbaar. Bij de geblesseerden Gakpo, Madueke, Teze en Thomas voegden zich in de interlandperiode ook nog Zahavi (knie) en Max (corona).

Nu houdt trainer Roger Schmidt wel van improviseren en knutselen aan zijn opstelling. Niet al zijn keuzes waren ingegeven door de afwezigheid van spelers. Marco van Ginkel, normaal aanvoerder, moest op de bank beginnen, waardoor Erick Gutiérrez de kans kreeg op het middenveld. De multifunctionele Mauro Jr. linksback en die acteerde beter dan de Duitser Max dit seizoen. Voorin mocht Carlos Vinicius het weer als spits proberen, geflankeerd door Bruma en Doan.

Veel van die reservekrachten wilden zich bewijzen, ondanks de deprimerende ambiance van het lege en kille stadion. Vitesse had daar in de eerste helft geen antwoord op. Na een uitbraak via Openda in de derde minuut konden de Arnhemmers niet meer gevaarlijk worden. Aan de andere kant wist PSV het aardige combinatiespel te verzilveren met twee fraaie doelpunten van twee spelers die vorig seizoen nog verguisd werden in Eindhoven.

De eerste kwam op naam van Ibrahim Sangaré. Nadat Mauro Jr. de bal had afgesnoept bij Dasa schoot de Ivoriaan raak na slecht wegwerken van Rasmussen. De voorsprong werd na een half uur verdubbeld door Bruma. Op het verwoestende schot van de Portugees, op aangeven van Vinicius, was Vitesse-doelman Schubert kansloos. Het was een van de weinige geslaagde acties van Vinicius. De Braziliaan bleef met zijn fysieke kracht wel voor veel onrust zorgen in Vitesse-defensief.

De Gelderse ploeg was na rust wel wat beter, na wat omzettingen van trainer Thomas Letsch, en kreeg ook een paar kansen. Maar Openda, Bero en invaller Darfalou stuitten op Joël Drommel. De PSV-keeper, die zich vorige week wegens ziekte afmeldde bij Oranje, kon eindelijk de nul houden. Dat was hem in de eredivisie voor het laatst op 11 september tegen AZ (0-3) gelukt.