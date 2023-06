In de snelle wereld van de NBA lijkt de tijd van Nikola Jokic stil te staan

In de Verenigde Staten worden kranten vol geschreven over de dominantie van Nikola Jokic (28). Vooral uit ongeloof, want hoe is het mogelijk dat deze onbehouwen basketballer Denver Nuggets voor het eerst in de NBA Finals heeft gekregen?

De ongeëvenaarde prestaties in het achtste NBA-seizoen van de Serviër komen niet uit het niets. Jokic is al tweevoudig MVP (de meest waardevolle speler van de competitie), en heeft in de play-offs het recordaantal van acht triples doubles op zijn naam staan. Dat zijn acht wedstrijden waarin hij met gescoorde punten, assists en rebounds in de dubbele cijfers eindigde.

The New York Times weet waarom de 2.10 meter lange Jokic met kop en schouders boven iedereen uitsteekt en dat waarschijnlijk vanaf vrijdag in de finalewedstrijden tegen Miami Heat (best-of-7) ook doet. Hij onderscheidt zich door zijn totale gebrek aan snelheid. ‘He has mastered the arts of slowness’ – hij verstaat de kunst van het vertragen.

‘Een absoluut wonder’

In een sport waarin alles sneller moet, lijkt de tijd in de wereld van Jokic – bijgenaamd The Joker – stil te staan. Terwijl tegenstanders en medespelers over het veld razen, is hij zen. Jokic wacht in de meest penibele spelsituaties geduldig af, kijkt bijna gapend rond, slaat een deken van kalmte om zich heen, ziet de opening en slaat toe. Gerenommeerd basketbalanalist Jeff van Gundy noemde hem ‘een absoluut wonder’.

Zijn passing is ongeëvenaard. Vaak met één hand. Als een trappelende waterpoloër, een van de populairste sporten in zijn geboorteland dat hij vroeger in zijn vrije tijd met vrienden speelde, richting een medespeler.

Greg Appelbaum, een wetenschapper die cognitieve vaardigheden van atleten bestudeert, ziet in Jokic een cheetah. De Servische centre beschikt over het vermogen om toekomstige bewegingen van tegenstanders te voorspellen, net zoals een cheetah mogelijke ontsnappingsroutes scant van prooien.

Revelatie van het seizoen

Zijn hele bewegingspatroon lijkt bijna onverschillig, stoïcijns zelfs. Die achteloosheid etaleert Jokic ook in interviews. De NBA is leuk, maar hij blijft liever thuis met vrouw, dochter en twee broers die uit Europa zijn meegekomen. “Basketbal is niet het belangrijkste in mijn leven en zal dat waarschijnlijk ook nooit worden”, zei hij afgelopen week.

Het boeit hem niet, geld en dure spullen evenmin. In reclamespotjes of op sociale media is hij niet te vinden. Dat de Kameroener Joel Embiid (Philadelphia 76ers) zijn opvolger als MVP werd, vond hij ook prima. Maar Jokic is toch echt de revelatie van het seizoen. Dankzij data. Lang bleef hij onder de radar, omdat schijn nou eenmaal bedriegt. Pas als 17-jarige merkten scouts hem op in Belgrado.

LeBron James dacht alles wel gezien te hebben

Maar vrijwel niemand geloofde in zijn talent. Het heersende beeld was dat Jokic, die armen heeft met de spanwijdte van een adelaar, geen controle over zijn lichaam had. Alsof zijn hersenen zijn ledematen niet bereikten. Daarom werd hij 2014 ook pas als 41ste in de drafts gekozen. Geen club had écht interesse in de Europeaan, die zelfs over de krant op de deurmat zou struikelen. Springen deed hij immers nooit. Anderen spotten met de wetten van de zwaartekracht, bij Jokic spotte de zwaartekracht met hem.

Zo dacht zelfs LeBron James over hem. De levende legende van LA Lakers had in zijn leven alles wel gezien tot de sjokkende Serviër tegenover hem stond en hem in de luren legde. Jokic haalde er zijn schouders over op. In de Western Conference troefde hij de Lakers van James af in de strijd om een plek in de finale van de NBA. Daarin is Miami Heat de tegenstander.

