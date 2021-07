In de laatste seconden glipt goud uit handen van roeiduo Keijser-Paulis. ‘Wij waren de besten, zo voelt dat’

Een dag voor haar 28ste verjaardag had Ilse Paulis haar naam met hoofdletters in de geschiedenisboeken van de nationale roeisport willen zetten. Vijf jaar na het goud met Maaike Head in Rio kon zij de eerste Nederlandse roeister worden die haar olympische titel met succes verdedigde. In de ultieme slotfase van finale van de lichte dubbelvier zag de Leiderdorpse haar missie op een dramatische wijze mislukken.

Marieke Keijser en Paulis vaarden op het woelige water van de Sea Waterway Forest in Tokio een gouden race. Tot het enkele meters voor de finishlijn helemaal misging. Met nog vier halen te gaan, maakte Keijser een misslag, waardoor de snelheid uit de boot verdween. Italië en Frankrijk gleden voorbij aan Keijser en Paulis, die zich na de finish achterover in de boot lieten vallen. Ontgoocheld en niet wetend of ze überhaupt nog een plaats op het erepodium hadden veroverd.

Volledig uit het lood geslagen

Er moest een finishfoto aan te pas komen om te bevestigen dat het Nederlandse duo uiteindelijk als derde was geëindigd. De Britse boot had over de 2000 meter slechts eenhonderdste van een seconde langzamer gevaren. Paulis voelde zich direct na de race ‘volledig uit het lood geslagen’, zei ze voor de camera van de NOS. “Je hebt heel veel scenario’s in je hoofd, maar nu ben ik totaal van de wereld.” Later zou ze zeggen: “Wij waren de besten, zo voelt dat”.

Van een schuldvraag wilde Paulis niets weten. Je wint met z’n allen en je verliest met z’n allen, dat is een gouden regel in de roeisport. De op de Spelen debuterende Keijser was wel bereid het boetekleed aan te trekken. “Ik heb het laten liggen in de laatste honderd meter en dat kan ik mezelf verwijten”, zei de 24-jarige Rotterdamse. Ze kon geen verklaring geven voor de fatale ‘snoek’ in de laatste meters. “Dat is me bijna nog nooit overkomen. Ik ben een zeer technische roeister.”

Vrijwel de hele race had Keijser het gevoel dat het niet kon misgaan. Na de moeizaam verlopen halve finale, waarin ze zich ternauwernood voor de strijd om de medailles plaatsten, verliep in de finale alles volgens plan. Vanaf de 500 meter zagen Keijser en Paulis vanuit baan één dat de afstand met de concurrentie steeds iets groeide. “We hadden olympisch kampioen kunnen worden, maar het heeft niet zo mogen zijn”, luidde de wrange conclusie van Paulis.

Elke dag een nieuwe klap in ons gezicht

Keijser, die vijf jaar terug op voorspraak van bondscoach Josy Verdonkschot het maatje van Paulis werd in de lichte dubbeltwee, keek nog even terug op de achtbaan waarin de Nederlandse roeiploeg in Tokio zat. “De afgelopen week leek wel een maand. En elke dag kregen we weer een nieuwe klap in ons gezicht.” Een dag voor hun finale werd assistent-coach Isabella Jacobs positief getest, waardoor zij net als Verdonkschot in quarantaine moest.

Vijf jaar noeste trainingsarbeid kreeg niet de beloning die Keijser en Paulis voor ogen hadden. Toch konden ze bij de prijsuitreiking een glimlach op het gezicht toveren. “We staan op het podium en daar mogen we trots op zijn”, zei Paulis. “We doen ons tekort als we zeggen dat we maar derde zijn geworden.” Dat vond ook Keijser. “We mogen best van dit moment genieten. Op den duur krijgt dit wel een plekje.”

