In de Koepel van Breda is te zien hoe vader Jos coureur Max Verstappen creëerde

Toen Max Verstappen een jaar of zeven was, wilde zijn vader hem leren hoe hij het beste met natte weersomstandigheden kon omgaan. Racen was al lang geen hobby meer. Gewone kinderen stoppen als het gaat regenen, want dan wordt de kartbaan glad. Of ze schakelen over op regenbanden. Maar Max was geen gewoon kind. Hij moest van papa Jos op droogweerbanden zonder profiel blijven doorrijden.

Fotograaf Frits van Eldik, vriend van de familie Verstappen, kan het zich nog goed herinneren. Jos vroeg hem om in de tweede bocht van het circuit op de ideale lijn te gaan staan, zodat Max daar niet voor kon kiezen. Zelf nam Jos bocht één. Op de ideale lijn ligt rubber, omdat daar de meeste banden overheen gaan. Rubber zorgt voor grip, alleen juist niet als de baan nat is. Jos wilde dat Max dat zou voelen. “Na twee rondjes had Max het door en stuurde hij ook in bocht drie, vier en vijf een andere lijn.”

Jaren later, in 2016, maakte Max in de Formule 1 indruk met een geweldige regenrace in Brazilië. Hij stoomde van de zestiende positie op naar de derde. Teambaas Christian Horner noemde dat destijds “een van de beste rijderprestaties die ik ooit heb gezien”. Jos schoot na afloop Van Eldik aan. “Weet je nog: die keer dat wij in Gent op de baan zijn gaan staan?”

Met nog twee races nadert het spannende Formule 1-seizoen de ontknoping. Onttroont Max Verstappen regerend wereldkampioen Lewis Hamilton? Zondag is de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Zaterdag opent er in Breda een tentoonstelling over Verstappen en zijn team Red Bull, met onder andere foto’s van Van Eldik. Hij wil de lange weg laten zien die Max heeft afgelegd. “Ik vind dat Jos meer credits verdient. Hij heeft zoveel gedaan om de Max te creëren zoals die nu is.”

Van Eldik fotografeert de koningsklasse van de autosport sinds 1989. Eerst zag hij Jos racen, in de voor hem typerende alles-of-niets-stijl. “Zo is hij ook als mens. Zwart-wit.” Later volgde Max. “Als klein jongetje deed hij al dingen die niet normaal waren voor zijn leeftijd. Ieder kind laat het gas los als de kart begint te glijden. Max niet. Hij stuurde kalm de goede kant op.”

Omdat Max in de kart alles won, kreeg hij van Jos opdrachten. ‘Deze wedstrijd mag je alleen in bocht vier en negen inhalen.’ Zo werd het moeilijker en de lat hoger gelegd. Het opleidingsprogramma dat senior voor junior samenstelde, was door het maatwerk uniek. Als ze samen de baan opgingen, botste Jos expres tegen hem aan. “Max vond dat irritant, maar uiteindelijk heb je die ervaring nodig om ver te komen.”

Jos wilde zijn zoon voorbereiden op wat hem te wachten stond, in alle opzichten. “De Formule 1 is ook een marketing- en pr-bastion. Jos wist precies waar hij zelf fouten had gemaakt. Daar kon Max van leren.” Zo raakte vader Verstappen gefrustreerd als tweede rijder naast Michael Schumacher. Hij kon het moeilijk verkroppen dat hij de tweede viool speelde, weet Van Eldik. Niemand had tegen hem gezegd: accepteer die positie, jouw tijd komt nog wel.

Jos heeft na zijn carrière de beslissing genomen om al zijn tijd en energie in zijn zoon te stoppen. Daar verlangde hij inzet voor terug. Ja, hij was streng. Noem het keihard. Maar hij hield volgens Van Eldik altijd oog voor het kind in Max. ‘Ga spelen, pak je waterpistooltje, ik roep je wel als je weer moet rijden.’

Van Eldik mocht ook niet te vaak foto’s maken van de jonge Max. Jos wilde niet dat Max zich door teveel aandacht beter dan andere kinderen ging voelen. “Max is netjes opgevoed. Hij praat heel correct.”

Soms werd Max boos op zijn vader, als Jos bijvoorbeeld expres de verkeerde achteras in de wagen had gemonteerd. “Maar daardoor heeft hij wel een bijzonder gevoel voor techniek ontwikkeld. Al na twee rondjes kan Max zijn team van bruikbare informatie over de auto voorzien. De bandenspanning, een kleine trilling; alles voelt hij. Dat heeft Jos er allemaal ingestopt.”

‘Max praat in trofeeën. Daar kan hij niks aan doen. Zo is hij opgevoed.’

De racefans die Zandvoort dit weekend overspoelen, komen eigenlijk maar voor één man: Max Verstappen. ‘Deze jongen is geprogrammeerd om te racen.’