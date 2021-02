In de finale van de Australian Open heeft Djokovic meer te verliezen dan Medvedev, vindt Medvedev

In de eerste Russisch-Servische finale in Melbourne is Novak Djokovic de favoriet. Maar vlak Daniil Medvedev niet uit.

Daniil Medvedev wordt de uitdager van Novak Djokovic in de finale van de Australian Open. En als er iemand is die in staat zou moeten zijn de nummer een van de wereld te kloppen in de eindstrijd in Melbourne Park, dan is het de 25-jarige Rus. Medvedev is de man in vorm, sinds het Masterstoernooi van vorig jaar in Parijs is hij al twintig partijen op rij ongeslagen. In die reeks versloeg hij twaalf keer een speler uit de toptien.

Djokovic behoorde in die serie tot een van de slachtoffers van Medvedev. In de groepsfase van de ATP Finals in Londen verloor de Serviër kansloos met tweemaal 6-3 van de in Monte Carlo wonende Rus. Dat was alweer de derde zege van Medvedev in de laatste vier duels met Djokovic. “Hij heeft meer ervaring dan ik”, zei Medvedev over zijn toekomstige opponent in de finale, “maar hij heeft ook meer te verliezen.”

Daarmee doelde Medvedev onder meer op de onderlinge strijd tussen Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer. Mocht Djokovic zondag opnieuw de winnaarsbokaal in Melbourne omhoog houden, dan komt hij op achttien grandslamtitels, twee minder dan Nadal en Federer. De druk ligt volgens Medvedev helemaal bij de Serviër, die van zijn acht finales op de Australian Open er niet een verloor.

Tweede grandslamfinale

Voor Medvedev wordt het zijn tweede optreden in een grandslamfinale. In 2019, het jaar waarin hij in negen finales stond, moest hij na een fantastische vijfsetter in de eindstrijd van de US Open zijn meerdere erkennen in Nadal. Gisteren was hij in de Rod Laver Arena veel te sterk voor Stefanos Tsitsipas, de Griek die een ronde eerder voor een huzarenstukje zorgde door Nadal na een 2-0 achterstand uit te schakelen.

De gedachten van Medvedev gingen even terug naar die partij, toen Tsitsipas zich in de derde set terugvocht in de wedstrijd. Hij kreeg zijn zenuwen echter op tijd weer in bedwang en trok de wedstrijd met 6-4, 6-2 en 7-5 naar zich toe. “Ik zag dat hij vermoeid raakte in de rally’s, dus werd het mijn strategie om de punten lang te houden.” Die tactiek pakte goed uit en Medvedev had ook nog zijn harde en accurate service achter de hand.

Ondanks zijn lengte van 1,98 meter en zijn slungelige houding beweegt Medvedev zich als een sprinter over de baan. Hij haalt vrijwel alle ballen en is in staat om vanuit de moeilijkste hoeken de mooiste passeerslagen te slaan, vooral met zijn dubbelhandige backhand. En hij slaat de ballen zo vlak dat ze bijna niet opkomen. Of zoals Mats Wilander op Eurosport zei: “Je moet zo diep door de knieën gaan, dat je ze bijna verbrandt aan de baan."

Gooien met rackets

Medvedev kan de derde Russische winnaar van de Australian Open worden na Yevgeny Kafelnikov (1999) en Marat Safin (2005). De flamboyante Safin was Medvedevs jeugdidool, vertelde hij vorig jaar in een interview. “Door hem gooiden wij als jonge jongens in Rusland altijd met ons racket. Marat deed dat ook en dat vonden wij cool.” Inmiddels heeft Medvedev geleerd zijn emoties op de baan onder controle te houden.

Maar niet altijd. In de derde ronde op de Australian Open verspeelde hij tegen de Serviër Filip Krajinovic een 2-0 voorsprong in sets. In zijn achterhoofd herinnerde een stemmetje hem eraan dat hij al zijn vorige zes vijfsetters op de grandslams had verloren. Hij vierde zijn frustratie verbaal bot op zijn coach Gilles Cervara, die het zo zat was dat hij in de vierde set de arena uitliep, waardoor Medvedevs vrouw Daria alleen achter bleef in de players’ box. Medvedev raapte zichzelf bij elkaar, won de vijfsetter en gaat zondag de strijd aan met Djokovic voor zijn eerste grandslamtitel.

