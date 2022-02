In de Chinese bergen voelt olympische bubbel veilig: ‘Over twintig jaar lachen we hierom’

Bij de Olympische Spelen in Peking staat gezondheid en dus veiligheid boven alles. Toch voelen de zeer strenge Chinese regels in de bergen gemoedelijk aan.

Als Niek van der Velden dinsdagochtend bovenaan de schans verschijnt, is hij in het scherpe zonlicht niet meer dan een silhouet. Eenmaal beneden, in de schaduw, is zijn oranje pak zichtbaar, kenmerkend voor een lid van het Nederlands team. Samen met Melissa Peperkamp oefent de snowboarder op de olympische baan van schansen en relings, die ‘heel vet’ van Chinese karakteristieken is voorzien. “Dit is echt een heel mooie plek om te boarden. Ze hebben er zelfs de Chinese muur in verwerkt.”

Van der Velden en Peperkamp zijn twee van de 42 Nederlanders die op de Spelen uitkomen. Samen met Glenn de Blois en Michelle Dekker vormen ze de ‘sneeuwploeg’ voor Genting Snow Park, zoals het geheel van pistes, halfpipes en moguls is genoemd. Er ligt een kleine laag natuurlijke sneeuw. De pistes zijn van kunstsneeuw, en dat is stroeve sneeuw, zoals de snowboarders het omschrijven. De lucht is strakblauw, de vlaggen wapperen amper. Aan het begin van de dag is het 16 graden onder nul. Technisch directeur van de Nederlandse Ski Vereniging Wopke de Vegt heeft bevroren wimpers.

Hier handhaaft niemand de afstandsregels

Zhangjiakou ligt ruim honderd kilometer van Peking. Drie uur met de bus, vijftig minuten met de hogesnelheidstrein. Onderweg passeer je de skeleton- en skizones. In Zhangjiakou is het gemoedelijk, zeker nu het een paar dagen voor de opening nog rustig is. De strenge veiligheidsmaatregelen omtrent corona zijn hier niet al te zeer van toepassing. Omdat er toch alleen Spelen-personeel komt, handhaaft niemand de afstandsregels. Van der Velden en Peperkamp lopen zonder problemen mee de perszaal in, wat eigenlijk helemaal niet mag, sporters en pers moeten gescheiden blijven. Voor één keer kan het. Van der Velden (21): “De angst voor corona is wel een beetje verdwenen”.

Dat is in Peking wel anders. Daar wordt er alles aan gedaan om de sportbubbel af te schermen van de lokale bevolking. Hotels, mediacentra en sportlocaties zijn met een routestelsel van bussen verbonden. Met ander vervoer naar een locatie komen, is verboden. Zelfs gasten van een hotel op tien meter van het olympisch park moeten de bus nemen om dat park in te komen. De vrijwilligers die de weg wijzen, zijn zelf ook onderdeel van de bubbel: zij mogen vrienden en familie drie weken lang niet zien.

Een focus op het landen, niet op vallen

Op de piste in Zhangjiakou is ook Carl Verheijen aanwezig. De chef de mission is hersteld van ‘twee wankele coronadagen’, vertelt hij. Verheijen vloog later in, om zo weinig mogelijk bij atleten te verblijven, maar hij is er dinsdag bij om de voorbereidingen van de sneeuwsporters te bekijken en om zelf even te skiën, op van De Vegt geleende latten. “Het is hier goed geregeld. Er zijn goede maatregelen genomen.”

Beide snowboarders vertellen ondertussen over hun doelen voor deze Spelen. Van zaterdag tot maandag komen ze uit op het onderdeel slopestyle, een afdaling met acrobatische trucs en aan het einde twee grote schansen.

Van der Velden is een semi-debutant. Hij zou vier jaar geleden in actie komen, maar bij de laatste training voor de wedstrijd brak hij zijn rechterarm bij een val. Dit keer wil hij meer: een finaleplaats lijkt reëel, zegt hij, met in zijn achterhoofd de tweede plaats die hij in december behaalde op een wereldbekerwedstrijd. En hij wil focussen op het landen, niet op vallen.

Toch even een schrikmoment

Voor Peperkamp is het wel de eerste keer op de Spelen. Peking is een ‘bonustoernooi’, zegt de zeventienjarige snowboardster, die als eerste Nederlander in actie komt. Het is al heel gaaf dat ze erbij mag zijn. En dat het zonder publiek is? “Dat maakt niet heel veel uit. Het is de bedoeling om aan meer Spelen mee te doen. Ik wil het allebei meemaken, zonder en met publiek. Over twintig jaar lachen we hierom.”

Beide sporters verhuizen tijdens de Spelen naar Peking, omdat hun andere onderdeel, de ‘big air’ met de grote schans, middenin de stad plaatsvindt. Dan moeten ze in het strakkere regime. Van der Velden: “Maar hier is ook een Zwitserse jongen positief getest. Dat was wel even een schrikmoment. Je moet blijven opletten.”

