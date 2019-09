In de Bijzondere Eredivisie voetballen ze voor het plezier, ‘maar winnen is wel leuk’

Bij de presentatie van de selectie een maand geleden vroeg VVV-manager Stan Valckx aan G-speler Tom Wessels (13) of hij het spannend vindt om te spelen voor VVV? “Nee.” En het spelen in stadions dan? “Nee.” Voormalig prof Valckx, een spijkerharde international en voor de duivel nooit bang: “Een goede instelling.”

In stadion De Koel in Venlo ziet de manager zijn spelers de befaamde trap naar beneden nemen, samen met die van De Graafschap, Excelsior en Heracles. Veertig treden omlaag, onder luid applaus van familieleden op de tribunes en omgeven door gele rook uit stadionfakkels.

De vier ploegen werken op twee halve voetbalvelden een mini-toernooi af. Hetzelfde gebeurt in Heerenveen waar Ajax, Emmen, Groningen en de thuisploeg spelen. FC Utrecht en ADO Den Haag komen tijdens de tweede competitieronde, komende zondag, voor de eerste keer in actie. Daarna volgen nog twee toernooitjes en zal de eerste winnaar van de Bijzondere Eredivisie een feit zijn.

“Iedereen krijgt een schaal, want iedereen is winnaar”, zegt VVV-persman Stijn Vullings. “Winnen is leuk, maar het gaat om het plezier.” VVV-directeur Marco Boogers: “Iedereen kan sporten, daar is het om te doen.”

Dat laatste beaamt vanuit zijn rolstoel Rick Brink, de ‘minister van Gehandicaptenzaken’ die in Venlo het openingswoord verricht. “Het is niet leuk wanneer je als kind andere kinderen ziet ravotten en zelf niet mee kunt doen. Maar het kan dus wel, daarom vind ik dit een fantastisch initiatief. Het G-voetbal zal zich als een olievlek verspreiden, zoals dat ook bij het vrouwenvoetbal is gebeurd.”

Directeur Henk-Willem Laan van de stichting voor het Gehandicapte Kind benadrukt het achterliggende doel. ‘Geen kind zonder vriendjes’, luidt de leuze op de achterkant van zijn T-shirt. Sporten is niet alleen goed voor de gezondheid en het zelfvertrouwen van gehandicapte kinderen. Het lukt ze makkelijker vrienden en vriendinnetjes te maken, betoogt hij. “Vergeet niet, 85 procent van de gehandicapte kinderen heeft geen vriendjes in de buurt, mede omdat ze buiten hun dorp speciaal onderwijs volgen. De helft heeft één vriendje of vriendinnetje, de andere helft helemaal geen.”

Programmamaker Mark Dik (Skyhigh TV) wierp 2,5 jaar geleden bij Laan een balletje op voor het opzetten van een Nederlands elftal voor G-voetballers. Het werd uiteindelijk de Bijzondere Eredivisie, mede dankzij een financiële injectie van de VriendenLoterij. Dik: “Gaandeweg de gesprekken kantelde het idee. We willen dat de Bijzondere Eredivisie een blijvertje wordt. Oranje kan later altijd nog.”

Laan: “We beginnen met tien teams. Het doel is dat binnen drie jaar alle eredivisieploegen meedoen, dus ook Feyenoord en PSV.” Projectleider Maud Geurtsen van de stichting vult aan: “In de toekomst komt er wellicht een bijzondere eerste divisie en een internationale competitie voor G-teams. Dan kun je ook denken aan een Nederlands elftal, dat zou geweldig zijn.”

De G-voetballers zijn hartstikke trots dat ze in grote stadions spelen in de tenues van de profclubs, met hun eigen naam achter op het shirt. Het plezier staat voorop, betogen de initiatiefnemers. “Maar winnen is wel leuk”, glundert Brooklyn Vissers (18), die voor VVV het allereerste doelpunt in De Koel scoort. Mede door een tweede doelpunt van de tiener uit Heijen, gemeente Gennep, wint de Venlose ploeg zijn eerste duel tegen De Graafschap met 5-2.

Mark Huvenaars uit Malden ziet het vanaf de tribune gebeuren. Zoon Sepp (13) speelt linksback bij de Venlose ploeg. Pa is hartstikke trots. Van de dertig spelers tijdens de oefenstage eind juli bleven er twaalf over. Mark: “Het contract geldt voor één seizoen, daarna zijn andere spelers aan de beurt. Daarom zei ik tegen Sepp: ‘geniet van dit moment’.”