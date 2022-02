In Café Van Rooijen juicht de familie Schouten samen met dorpsgenoten. ‘De olympische sfeer is mooi, hier is het gezelliger’

Hij heeft heus vochtigheid in zijn ooghoeken. Al zal Klaas Schouten dat in nuchtere bewoordingen na de race ontkennen. Wanneer zijn dochter op de vijf kilometer korte metten maakt met alle concurrentes kan de tulpenkweker zijn emoties niet bedwingen.

Met twee gebalde vuisten - eerst onder de tafel, daarna erboven - viert hij de schitterende triomf van een van zijn oogappels. Schoonzoon Dirkjan Mak, de vriend van Irene Schouten (29), schiet Klaas om de hals voor een innige omhelzing, net als dochter Catherine.

Naast Klaas zit zijn vrouw Jolanda, in 2016 getroffen door een hersenbloeding. Ze kijkt bijna onbewogen mee naar het grote scherm in Café Van Rooijen in Wervershoof, maar krijgt weinig mee van de prestaties van haar schaatsende dochter op de Ice Ribbon in Peking.

Om haar heen staan zeker tweehonderd uitzinnige familieleden, vrienden en bekenden uit West-Friesland. De kroeg is aangekleed met oranje slingers en tulpen. De wijkagent knijpt een oogje toe, olympisch goud breekt alle coronawetten.

Spanning tijdens de race bij broertje, zus, moeder en vader Schouten. Beeld Olaf Kraak

Tot de laatste seconde aan het werk in de tulpenkwekerij

Kort daarvoor ging bij elke lagere rondetijd van Irene Schouten het volume onevenredig omhoog. Bij 31.8 klonk applaus, bij 31.7 kwamen de ongecontroleerde juichkreten en bij de finish leek Café Van Rooijen even op de dampende feestzaal die het in normale tijden alleen in het weekend is.

Het is dezelfde plek waar Klaas, die tot het middaguur tussen de tulpen stond, en Jolanda Schouten elkaar ongeveer 45 jaar geleden de eerste zoen gaven. Het bracht ze hun grootste trots: een hecht gezin met vier kinderen.

Klaas junior, de jongste, haalde een paar minuten voor de wedstrijd nog een treetje bier bij de bar. “Om de spanning weg te drinken.” De acht glazen deelt hij uit, onder anderen aan broer Simon. Ze werkten tot de laatste seconde voor de race nog op de tulpenkwekerij van hun vader. Later in de middag hervatten ze de arbeid.

Het harde werken legde volgens Simon de basis voor het succes van Irene. “Niemand van ons weet wat opgeven is. We staan altijd naast en achter elkaar, bij tegenslagen vormt ons gezin het vangnet. Of het probleem sportief, zakelijk of privé is, we helpen.”

Precies zoals zijn moeder in een ogenblik met helderheid van geest tegen haar man zei in de documentaire over het gezin (Het leven gaat niet altijd over tulpen): “In voor- en tegenspoed.”

Na de race vieren verloofde en vader het goud. Beeld Olaf Kraak

Moeder Schouten was de motor van het gezin

Vader Schouten betreurt dat zijn gezin niet in Peking kan zijn om zijn dochter aan te moedigen. “Al spreek je haar dan weinig. Ze moet trainen en zich voorbereiden. Die olympische sfeer lijkt me mooi, al is het hier gezelliger.”

Niet alleen familieleden hebben vrijaf genomen. Het personeel van de lokale bakker staat gezamenlijk in een hoek, de Irene-tompoucen zijn toch al uitverkocht. Dirkjan Mak heeft het personeel van zijn timmerbedrijf ook een vrije middag gegeven. Ze kijken stuk voor stuk mee.

Café Van Rooijen is een middag gevuld met liefde. Alle aanwezigen kennen de schaatsster uit het dorp en van de kermis. Ze gunnen haar en het gezin Schouten het goud en de blijdschap na de zware wissel die de hersenbloeding op het leven van de familie trok. Jolanda Schouten was de motor van het gezin en het enorme bloemenbedrijf, en de grootste fan van haar dochter.

Als het geluid langzaam afneemt in de kroeg komt elk familielid of vriend Jolanda een feliciterende knuffel geven. Ze zijn er voor elkaar. In voor- en tegenspoed.