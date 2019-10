In al die jaren had Epke Zonderland nooit een mentale dip

Zeg nooit nooit, zegt Epke Zonderland lachend. Hij weet dat voorspellingen in de sportwereld niet altijd realiteit worden. Toch leeft bij de 33-jarige turner sterker dan ooit het besef dat het einde van zijn indrukwekkende loopbaan nabij is. In Stuttgart begint de Fries maandag aan zijn dertiende WK, een unieke prestatie in de fysiek en mentaal zo zware turnsport. “Ik denk dat het wel bij dertien blijft.”

Zonderland heeft zojuist de podiumtraining achter de rug in de Hanns-Martin-Schleyer-Halle, waar tien dagen lang wordt gestreden om wereldtitels en olympische startbewijzen voor de Spelen van 2020 in Tokio. Opnieuw blijkt hoe populair de olympisch kampioen van Londen (2012) en de regerend Europees en wereldkampioen op de rekstok is. Bij het verlaten van de hal moet hij voor alle camera’s zijn zegje doen, wordt hij vastgelegd op mobiele telefoons en wachten vrijwilligers op zijn handtekening.

Motivatie

Na zijn WK-debuut in 2003 in het Amerikaanse Anaheim sloeg Zonderland nooit een mondiale titelstrijd over. Dat de teller in Stuttgart op dertien komt, vindt hij zelf ook uitzonderlijk. “Als ik terugdenk aan mijn eerste WK, is dat wel heel apart”, zegt Zonderland, trotse bezitter van olympisch goud, drie Europese titels en drie wereldtitels op rek. “Ik was toen nog zo jong en had toen een hele andere beleving. Apart om te realiseren hoe dat toen was.”

Zonderland is de enige turner van die generatie die nog op het hoogste niveau actief is. Terwijl ook hij in al die jaren niet gevrijwaard bleef van blessures. Hij moest door fysiek leed op een gegeven moment wel de meerkamp laten schieten, maar op brug en vooral op rek behoort hij nog immer tot de mondiale top. In mentaal opzicht kende Zonderland al die jaren weinig problemen. “Een echte dip heb ik eigenlijk nooit gehad.”

“Je moet je motivatie houden”, zegt Zonderland. “Ik had er al rekening mee gehouden dat die eerder zou gaan wegvallen. Je werkt naar de Olympische Spelen toe en dan is het maar afwachten of je weer zo’n cyclus van vier jaar in wil. Een jaar na de Spelen nam ik altijd gas terug en was ik fanatiek bezig met studeren (hij rondde dit jaar zijn studie geneeskunde af, red.). Maar dan ging het toch weer trekken en begon je maar weer.”

Een mooie afsluiting

Maar het einde is nu toch in zicht, realiseert ook Zonderland zich. De Spelen van Tokio, mits hij zich daarvoor kwalificeert, moeten volgend jaar de afsluiting worden van een lange en succesvolle carrière. Op de vraag of nummer dertien een mooie afsluiting is van zijn WK-historie, zegt hij: “Ja, dat zou prima zijn, ik denk wel dat het bij dertien blijft. Dit is het traject waarmee het gaat ophouden. In het verleden hield ik er rekening mee dat het mijn laatste Spelen zouden zijn, nu ga ik ervan uit dat het mijn laatste zijn.”

Het had overigens niet veel gescheeld of Zonderland had de 49ste editie van de mondiale titelstrijd in Stuttgart aan zich voorbij moeten laten gaan. De afgelopen maanden werd hij geteisterd door een oude kwaal: ontstoken bijholtes. In 2015 onderging hij een operatie, maar begin dit jaar raakten de holtes weer verstopt. Een flinke verkoudheid kwam erbovenop en Zonderland twijfelde serieus over zijn deelname aan het WK. Pas eind vorige maand gaf hij zichzelf het groene licht.

Niet fit genoeg

Na de podiumtraining van donderdagavond vertelt Zonderland dat hij zich nog niet fit genoeg voelt. De oefening aan brug ging wel goed, maar op rek moest hij hard werken. Hij was tevreden dat de eerste combi, de Casina-Kovacs, goed voelde, maar hij had daarna niet de energie om het tweede gecombineerde vluchtelement, de Kohlman-Gaylord 2, uit te voeren. En de afsprong mislukte volledig. “Iets meer energie aan het eind zou wel prettig zijn.”

Zonderland zegt goede hoop te hebben dat hij zich maandag, wanneer de mannenploeg aan de kwalificaties begint, beter zal voelen. Overigens zonder gebruik te maken van de tips die hij de afgelopen maanden van mensen uit het land ontving. “Dingen die ik al doe, zoals zoutspoelingen en ontstekingsremmers uit het reguliere circuit”, zegt de afgestudeerd arts, “maar ook alternatieve middelen als bijvoorbeeld visolie of mierikswortel. Mensen hebben dingen gevonden die bij hen passen en dan denken ze dat het bij iemand anders ook wel zal werken. Het is leuk om dat soort berichten te krijgen, maar ik heb ze niet geprobeerd.”

Strijd om de tickets voor Tokio Voor zowel de Nederlandse vrouwen- als mannenploeg gaat het op de WK in Stuttgart slechts om één ding: plaatsing als team voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Daarvoor moeten de pupillen van bondscoach Bram van Bokhoven (mannen) en Vincent Wevers (hij vervangt Gerben Wiersma die vanwege privé-omstandigheden is thuisgebleven) bij de beste twaalf landen eindigen. De vrouwen turnen vandaag de kwalificaties. In de Hanns-Martin-Schleye-Halle turnen Eythora Thorsdottir, Naomi Visser en Lieke Wevers een volledige meerkamp. Sanne Wevers turnt op brug en balk en Tisha Volleman komt in actie op sprong en vloer. Bij de mannen haakte Bram Louwije af. Hij blesseerde zich tijdens de podiumtraining van donderdagavond aan zijn rechterarm en wordt vervangen door Michel Bletterman. De overige turners zijn Bart Deurloo, Casimir Schmidt, Frank Rijken en Epke Zonderland. De mannen komen pas maandagavond in de laatste subdivisie in actie.

