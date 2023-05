Illustratief einde van belabberd seizoen Ajax: PSV tweede in eindstand Eredivisie

Ajax had zelf moeten winnen in de Grolsch Veste om nog tweede te kunnen worden en had dan maar moeten hopen dat PSV zou struikelen in Alkmaar. Maar in de loop van de pinksterzondagmiddag werd duidelijk dat dit ‘droomscenario’ voor Ajax een illusie zou blijven. Zeker toen het zelf op achterstand was gekomen bij FC Twente en Xavi Simons namens PSV het verschil maakte tegen AZ, slonk het geloof in de tweede plaats bij de ploeg van John Heitinga.

Met zijn twee doelpunten in Alkmaar is Simons met negentien doelpunten samen met Anastasios Douvikas topscorer van de eredivisie geworden. De Griek van FC Utrecht scoorde éénmaal in de wedstrijd tegen FC Emmen (3-2). De Drenten moeten vanaf komende woensdag via NAC gaan proberen om via nacompetitie degradatie te voorkomen.

Groepsfase Champions League

PSV, dat een turbulente week kende door het onverwachte vertrek van trainer Ruud van Nistelrooij, zag de tweede plaats in de eindrangschikking nooit echt in gevaar komen. Het was bij vlagen beter dan AZ en zeker efficiënter. Daardoor mag het nu in augustus een nieuwe poging gaan doen vanaf de derde voorronde de groepsfase van de lucratieve Champions League te bereiken. Als dat niet lukt, komt het in een poule van de Europa League terecht.

Ajax moet via de play-offs de groepsfase van de Europa Leauge zien te bereiken. In de slotfase dreigde voor de Amsterdammers zelfs nog even de vierde plek, toen AZ aandrong op de winnende treffer tegen PSV. Zo ver kwam het niet. Maar de 3-1 nederlaag van Ajax in Enschede was verdiend en illustratief voor het mislukte seizoen. De jaargang werd gekenmerkt door sportieve malaise, een trainerswissel en bestuurlijke onrust op allerlei niveaus. Het transferbeleid na de leegloop van vorige zomer pakte desastreus uit. Vooral verdedigend was Ajax te vaak kwetsbaar en dat bleek ook tegen FC Twente.

Tadic rondt goed combinatiespel af

De spanning leek Ajax in de beginfase helemaal te verlammen. Een fout van Edson Alvarez leidde bijna tot een snel doelpunt van Twente-spits Ugalde. Sadilek schoot daarna op de lat. Maar na 31 minuten nam Ajax, vrij verrassend, de leiding. Met goed combinatiespel kwam de bal via Brian Brobbey bij Dusan Tadic. De aanvoerder stiftte de bal fraai in de verre hoek achter de minst gepasseerde keeper van de eredivisie, Lars Unnerstall.

Ondertussen wist PSV in de eerste helft in Alkmaar een licht overwicht op AZ nog niet in doelpunten uit te drukken. Interim-coach Fred Rutten, vervanger van de plotseling opgestapte Van Nistelrooij, had ten opzichte van de vorige wedstrijd tegen Heerenveen niets veranderd aan de opstelling. Het was voor Rutten zijn 300e duel als hoofdtrainer in de eredivisie en ‘een van de moeilijkste’. “Omdat je in een heel kort tijdsbestek de hoofdje weer dezelfde kant op moet zien te krijgen”, zei Russen bij ESPN.

Ugalde straft geknoei bij Ajax af

Het vertrek van Van Nistelrooij had ook verdeeldheid in de selectie blootgelegd maar het vertrouwen van Rutten dat het geen rol zou spelen tegen AZ leek in de eerste helft terecht geweest. PSV was iets beter dan AZ, alhoewel de thuisploeg via Pavlidis en een schot van Reijnders gevaarlijk was. De beste kans was voor Guus Til. De middenvelder van PSV kopte de bal tegen zijn oude werkgever echter over het doel. Ruststand 0-0.

Kort na het beginsignaal van de tweede helft ging het voor Ajax in de Grolsch Veste helemaal fout. Eerst speelde Kenneth Taylor de bal zomaar in de voeten van Joshua Brenet. Omdat vervolgens Alvarez merkwaardig genoeg leek te stoppen met het verdedigen van Brenet, kon Ugalde het geknoei afstraffen, 1-1. Vijf minuten later stond Pleguezuelo helemaal vrij bij een vrije trap van Cerny: 2-1. De Tsjechische ex-Ajacied schoot van afstand zelf de derde Twentse treffer achter Rulli. In de slotfase mocht ‘mister Twente’ Wout Brama, die stopt met voetballen, nog een paar minuten meedoen bij de nummer vijf in de eindstand.

AZ was in de tweede helft net niet bij machte om PSV op de knieën te krijgen. Bij een snelle uitbraak van de Eindhovenaren, na 65 minuten, lanceerde De Jong Xavi Simons in de diepte. AZ-verdediger Sugawara probeert de PSV’er nog te vloeren maar die schoot de bal in zijn val fraai binnen, 0-1. De gelijkmaker viel uit een strafschop na een overtreding van Joey Veerman op Richedley Bazoer. Jesper Karlsson benutte die. In de hectische slotfase kreeg PSV-aanvaller El Ghazi nog rood na een onbesuisde schop op de benen van Milos Kerkez. Niettemin besliste Simons de wedstrijd. AZ gaat als vierde in de eindstand naar de derde voorronde Conference League.

Xavi Simons scoort liggend de 0-1 voor PSV. Rechts AZ-verdediger Sugawara. Beeld ANP

FC Utrecht is als zevende geëindigd. Het gaat in de play-offs om een ticket voor de Conference League (voorronden) spelen tegen Sparta. De Rotterdammers zijn knap als zesde geëindigd. Op de laatste speeldag stond Sparta in een leeg Euroborg al snel tegen tien man van het al gedegradeerde FC Groningen. Verdediger Musampa van Groningen had rood gekregen, waarna Jonathan de Guzman de vrije trap in de kruising schoot. In de tweede helft bouwde Sparta de score uit tot 0-5.

Andries Noppert terug in het doel

In de andere halve finale van de play-offs om Europees voetbal treft FC Twente het op de achtste plek geëindigde SC Heerenveen. Dat speelde tegen Go Ahead met doelman Andries Noppert na maandenlang blessureleed weer onder de lat. Hij hield zijn doel schoon, Heerenveen won met 2-0.

De hele selectie van Feyenoord was afgelopen week op vakantie op Ibiza en dat was te merken. De landskampioen had tegen Vitesse het vizier niet echt op scherp staan bij de kansen die in de eerste helft gecreëerd werden. Uit een counter profiteerde Marco van Ginkel namens Vitesse, 0-1. In de tweede helft was Feyenoord in de volle Kuip niet bij machte de achterstand weg te werken.

Het al gedegradeerde Cambuur sloot het seizoen toch nog feestelijk af, met een overwinning op het slappe RKC. Voor Roberts Uldrikis was het een speciaal moment toen hij kort voor rust eindelijk zijn eerste doelpunt van het seizoen maakte. Het werd uiteindelijk 4-0.

