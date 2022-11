Ik vond de nederige Ghanese arbeidsmigranten al uiterst ongemakkelijk

Wij journalisten hebben de neiging al snel te klagen. Ook in Qatar. Het WK van het onbehagen had voor mij de eerste dagen na aankomst het karakter van de kleine ongemakken. Een opsomming: het elektronisch scannen van mijn paspoort op de luchthaven lukte niet, waarna een speciale screening volgde bij de immigratiedienst. Geld pinnen ging ook niet, met creditcard betalen evenmin. Op de eerste dag liet ik mijn telefoon in een taxi liggen die vervolgens het drukke verkeer van Doha inreed. Na één nacht was de airco op mijn kamer stuk. Zonder airco is dat onder plat dak een sauna.

Over onze verblijfplaats zou ik het meest kunnen klagen: een vierkante doos zonder ramen op een verlaten ‘compound’, aan de rand van de stad, waar in de verre omtrek niets te beleven is, er is zelfs geen winkeltje om onze lege koelkast te vullen met etenswaar en frisdrank. Onze compound is versteend en ommuurd, zoals bij alle huizen hier het genadeloze zonlicht is weggemetseld. Collega’s hebben onze wijk tot de Gazastrook omgedoopt, wat qua gezelligheid een belediging voor de Gazastrook is.

En dan lees je in The Guardian over de boot waar de vriendinnen en vrouwen van de Engelse spelers tijdens het WK verblijven. Het bootje, dat een miljard euro kostte, heeft een kristallen trap, volledige butlerservice, dertien restaurants, zwembaden, wellnessplekken en 22 dekken om te relaxen. De kamerprijs loopt op tot 6.000 euro per nacht. En omdat het een boot is, mag er buiten het zicht van de Engelse tabloids ongeremd alcohol worden gedronken.

Uit hun huizen gezet

Baden in luxe op een WK dat ethisch toch al verwerpelijk was – geef mij dan toch maar onze Gazastrook. Ik vond de nederige Ghanese jongemannen die in de nacht klaar stonden om onze koffers zo’n vijftien meter naar onze cel te dragen al uiterst ongemakkelijk. Het wemelt om ons heen van de hulpvaardige arbeidsmigranten die de lach niet van hun gezicht krijgen. Na een melding over mijn airco melden zich prompt twee kerels uit Bangladesh, vermoed ik, voor de reparatie. Het idee dat andere arbeidsmigranten onlangs uit hun huizen op deze compound zijn gezet, voor ons, gasten uit het rijke westen, probeer ik uit mijn hoofd te jagen. Ik weet dat ook niet zeker.

Nog even, en dan begint het WK van oneindig veel vragen en dilemma’s, en van de onsmakelijke contrasten.