‘Ik voel geen angst dat er iets kan gebeuren’

Twee maanden geleden, tijdens de slotfase van het Champions League-duel met Valencia, zakte Daley Blind (29) ineens naar de grond. “Mijn zicht werd wazig en ik voelde me zwak”, herinnert de centrale verdediger zich. “Alsof ik te weinig had gegeten en geen energie had. Ik ben erbij gaan zitten. Maar al vrij snel was ik weer helder.”

Ajax besloot daarna tot een uitgebreid medisch onderzoek bij Blind. Er werd een ontsteking aan de hartspier geconstateerd. Bij zijn operatie werd preventief een defibrillator ­onder de huid geplaatst. “Nu ben ik een van de veiligste spelers”, meent Blind. “Ik voel me goed en heb totaal geen angst. Wat er door de artsen is gezegd, is tussen ons, maar dat topsport weer gewoon mogelijk is, was al snel zeker.”

Goed gehandeld

De schrik zat er goed in bij degenen die de international in december naar de grond zagen gaan. Het riep herinneringen op aan de situatie rond Abdelhak Nouri tijdens het trainingskamp in Oostenrijk in 2017. “Dat snap ik”, reageert Blind telefonisch vanaf trainingscomplex De Toekomst. “Net als dat ik snap dat er vragen waren over mijn doorspelen en het functioneren van de medische staf. Maar de kritiek daarop snap ik niet. Die mensen weten niet wat er op het veld is gedaan en is ­besproken. De medische staf heeft goed gehandeld.”

Even terug naar de bewuste avond in december, een avond die toch al somber stemde omdat Ajax de knock-outfase van de Champions League niet haalde door de nederlaag tegen Valencia. Blind meldde zich na afloop even in de persruimte. Met hem ging het goed, was zijn boodschap. Nu, twee maanden later: “Tijdens en na de wedstrijd voelde ik me eigenlijk al heel snel weer goed. De echte schrik kwam een paar ­dagen later na het onderzoek in het ziekenhuis. Er komt heel veel nieuws op je af. Eerst negatief, maar ook vrij snel positief. Met de steun van mijn vrouw, familie en vrienden heb ik er snel een positieve draai aan kunnen geven en de focus op een ­terugkeer op het veld kunnen leggen.”

Grote glimlach

Gevreesd voor het einde van zijn carrière heeft Blind, die in de zomer van 2018 terugkeerde bij Ajax, geen moment. “Ik heb nooit getwijfeld over een terugkeer”, zegt hij stellig. “Daar was ik vrij standvastig in. De vraag was wel wanneer en hoelang het zou gaan duren. Maar nooit heb ik de gedachte gehad dat ik niet meer zou kunnen voetballen.”

Nu lonkt zijn rentree. Misschien wel woensdagavond in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen Vitesse (20.45 uur). “Ik ben vrij in mijn hoofd”, ­benadrukt Blind. “Sinds het moment dat ik mijn voetbalschoenen weer aan mocht doen – ook al was het maar voor wat loopjes op het veld – heb ik dat gevoel. Ik voel geen angst dat er iets kan gebeuren.”

Blind voelt zich weer voetballer. En dat maakt hem gelukkig. “Ik heb een grote glimlach op mijn ­gezicht nu ik weer volledig met de groep meetrain”, besluit hij.

‘Artsen geven mij niet vrij als ze twijfelen’ Daley Blind zei zich gestoord te hebben aan alle meningen over zijn kwetsuur. Diverse cardiologen lieten zich uit over zijn ontstoken hartspier, een virusinfectie die hartritmestoornissen kan veroorzaken en, zodra de bloeddruk zakt, duizeligheid in de hand werkt. “Je kunt een ontstoken hartspier krijgen door griep, een verkoudheid of een zwak ­immuunsysteem”, weet Blind inmiddels. “Je kan het hebben zonder dat je het weet, maar in combinatie met topsport kan het tot problemen leiden. Dat is bij mij gebeurd.” Rienk Rienks, cardioloog van hartpolikliniek CardioExpert, zei in ­december tegen ‘RTL Nieuws’ dat het herstel na een ontstoken hartspier zeker drie maanden in beslag neemt. Jan Hoogsteen, cardioloog van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven, ging zelfs nog wat verder in het FOX-programma ‘De Eretribune’. Hij noemde een hersteltijd van drie tot zes maanden, waarbij zelfs het einde van zijn carrière niet uitgesloten moest worden. Blind keert echter al na twee maanden terug in de wedstrijdselectie van Ajax. “Ik ben nu een van de veiligste spelers”, stelt Blind. “Als de artsen ook maar enige twijfel zouden hebben, zouden ze mij niet vrijgeven.”

Lees ook:

Ajax staat weer even met beide benen op de grond na het verlies van Valencia

Ajax ligt uit de Champions League en dat komt hard aan. De les? ‘De Europese top, zover zijn we nog niet.’