Ik schaam me voor de hockeysport, vanwege het onverbloemde seksisme

Een druilerige doordeweekse ochtend op hockeyclub Amsterdam. Er staat een donkergrijze Audi tussen de velden geparkeerd, een elektrische bakfiets regent nat bij de ingang van het Wagener Stadion. Er zitten een paar pensionado’s op een overdekte tribune, ze schenken koffie uit een aluminium thermoskan. De mannen van het eerste team trainen op het hoofdveld, allemaal in rood regenjack, zwarte korte broek en opgetrokken kousen. Ze krijgen aanwijzingen van drie trainers, de pensionado’s joelen als een aanvaller de bal met zijn backhand in het dak van het doel schiet.

Dertig stappen verderop, op het tweede veld, traint de damesploeg in verschillende outfits. Ze spelen een partijvorm onder begeleiding van twee trainers. Aan de rand van het veld ligt een plastic verpakking voor rode druiven, daarnaast een blauwe dop en een platgetrapte kartonnen beker. Na de koffie lopen de ouderen met hun stick als wandelstok naar het naastgelegen veld voor hun warming-up.

Mannen krijgen vaak duurdere trainers en betere faciliteiten

Dit contrast vind je bij vrijwel elke tophockeyclub en het bestaat al zolang ik me kan herinneren. Het begint in de jeugd, als de meisjes moeten trainen op het tweede veld en de jongens worden ingedeeld op het hoofdveld – kinderen leren dat ze niet gelijk zijn. Later, in de eerste teams, bevraagt niemand die verschillen en worden ze alleen maar groter. Mannen krijgen vaak duurdere trainers en betere faciliteiten, en bovenal: ze worden meer betaald, waardoor ze zich volledig kunnen focussen op hun sport. De ongelijkheid in het tophockey is een diepgewortelde, onontkoombare realiteit.

Oranje-international Maria Verschoor, die zich op het trainingsveld van Amsterdam onderscheidt met splijtende passes en onstuitbare dribbels, plaatste ruim een maand geleden een bericht op Instagram waarin ze schreef dat profhockeyende vrouwen vijf tot tien keer minder verdienen dan mannen. Daar is geen goede verklaring voor. ABN Amro deed onderzoek naar de loonkloof in het tophockey en stelde de krankzinnige verschillen vast, waarop de bank besloot om nog alleen hockeyclubs te sponsoren die het geld gelijk zouden verdelen. En toen was het hommeles.

Onverbloemd seksisme

Een bestuurslid van hockeyclub Bloemendaal zei afgelopen week tegen hockey.nl dat hij wel voor gelijke beloning is, maar dat er vooralsnog onvoldoende geld binnenkomt om de mannen en vrouwen evenveel te betalen. De voorzitter van hockeyclub Oranje-Rood ziet vooral ‘praktische bezwaren’, zoals bedrijven die uitsluitend de mannen en niet de vrouwen willen sponsoren. Mannenhockey wordt attractiever gevonden, is de algemene consensus in de (door mannen gedomineerde) bestuurskamer, en meer spektakel verdient een dikkere portemonnee. Maar dat gaat bijvoorbeeld niet op voor hockeyclub Amsterdam, waar de vrouwen bijna elk jaar kans maken op de landstitel en Europees succes, terwijl de mannen wisselvallig presteren en tóch beter betaald krijgen.

Gendergelijkheid is sinds eind jaren vijftig verankerd in de Europese grondbeginselen, maar de hockeywereld leeft in een conservatieve vooroorlogse waan. Ik schaam me voor mijn sport, waarin hoogopgeleid zijn stelselmatig wordt verward met weldenkendheid. Dit is onverbloemd seksisme.