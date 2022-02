‘Ik leef in een droom’, zegt Irene Schouten na het eerste goud. En dan volgen er nog drie kansen

Het enige moment dat Irene Schouten zich zaterdag kon realiseren dat ze olympisch kampioen was geworden, was net na de finish, toen ze op het grote scorebord keek en achter haar naam de nummer één zag staan. Vijftig meter verder, in haar beleving amper een seconde later, viel ze al in de handen van haar coach, en waren er ‘tientallen Chinese vrijwilligers’ die haar ergens naartoe wilden brengen.

Want wie de belangrijkste wedstrijd in vier jaar wint, die moet een hele reeks aan plichtplegingen ondergaan. Zelf genieten, familie spreken of even nadenken wat er is gebeurd, dat is er niet bij. Maar het stond wel op het officiële scorebord; Irene Schouten, olympisch kampioen. Het was haar eerste olympische titel, na het brons op de massastart in 2018.

Schouten is nu de olympisch kampioene uit een nuchter, hardwerkend West-Fries gezin. Ze groeide op in de driehoek tussen Andijk, Wervershoof en Hoogkarspel, niet ver van Enkhuizen, waar het familiebedrijf inmiddels tientallen miljoenen tulpen per jaar produceert. Broers Simon, gekend marathonschaatser, en Klaas hebben nu het bedrijf van hun vader overgenomen.

Geprezen documentaire

De familie is open over de hersenbloeding die haar moeder in 2016 kreeg, de ontwrichting in het gezin op dat moment en de zorg die ze haar op dit moment bieden. Vorig jaar verscheen een geprezen documentaire daarover, het leven gaat niet over tulpen. Doordeweeks zit moeder Jolanda in een zorgcentrum, in het weekend is ze thuis. Natuurlijk is een medaille ook voor haar, zei Schouten eerder al.

Irene Schouten valt na haar race in de armen van assistent-coach Klaas Samplonius. Op de voorgrond coach Jillert Anema. Beeld ANP

Waar broer Schouten het bedrijf overneemt, is Irene Schouten blijven schaatsen. In de ploeg Zaanlander inmiddels, waardoor de associatie met kaas er ook al is. Maar Schouten, inmiddels woonachtig in Hoogkarspel, houdt eigenlijk helemaal niet van kaas, verklapte ze eens. Onder de vleugels van Jillert Anema werd ze eerst een succesvolle marathonschaatser. Nu is ze olympisch kampioene. Het werkt tussen haar en Anema, de eigenzinnige trainer die zijn eigen stijl heeft ontwikkeld. Ze heeft blind vertrouwen in de oud-fysiotherapeut, die keihard kan zijn als het nodig is.

Dat is ook de modus waar Schouten jaren in zat. Alles wat ze in haar sport deed, was hard beuken, zoals ze dan zelf zegt. Zichzelf moe maken, kapot rijden, tot ze niet meer kon. Op de fiets, en op het ijs. Als het kon een half uur extra dan op het schema stond. Eigenwijs zijn, omdat ze zelf dacht dat het de beste manier was om te winnen. Maar dat is niet hoe de beste voorbereiding op een race verloopt.

‘Hij ziet precies wanneer ik aan het denken ben’

Ondanks het brons in 2018 kwam de echte omslag vorig jaar pas. De hulp van assistent-trainer Arjan Samplonius, sinds dat moment bij de ploeg, helpt daarbij. Zijn technisch oog is onmisbaar. Schouten let voor het eerst echt op de manier waarop ze schaatst. En het zijn niet alleen de tips die helpen. Hij houdt Schouten scherp. Schouten: “Hij ziet precies wanneer ik aan het denken ben.”

Consistentie glipt dan in het kielzog mee. Op elke internationale wedstrijd over 3 of 5 kilometer was ze dit jaar de beste. Had het veel druk gegeven? Ja en nee. “Ik haalde er ook vertrouwen uit. Ik had races gewonnen die niet perfect gingen. Dat ik dat al kon, zei me dat ik een kans had.”

Coach Anema zei na afloop dat Schouten ook vooral in haar hoofd door had gekregen dat ze snelle tijden kon rijden. Ze kreeg door dat de tijden om te winnen, die zich veelal onder de vier minuten bevonden, in haar bereik lagen. Rijden op de klok, en de klok geloven, noemde Anema het bijna poëtisch.

Iets wat Schouten na afloop beaamde. Bovendien, zo zei ze, dacht ze altijd dat anderen beter waren. Ze was dan wel de veelwinnende marathonspecialist, maar op de langebaan waren anderen beter. Vorig jaar op de NK afstanden ging ze voor het eerst door die mentale barrière. Daarna gaf ze haar rol als allerbeste niet meer uit handen. Ze heeft het niveau in Nederland opgekrikt, zei ze zaterdag. Van hangen rond de vier minuten naar tijden daar ruim onder. Het was dat niveau dat nodig was om olympisch kampioen te worden.

In Peking was ze ook de favoriet. Iedereen kon relaxed rijden, behalve zij, zei Anema. Maar omdat het de laatste rit was, was juist weer goed te coachen op de rondetijden. Op het moment dat ze aan haar race begon, was de leiding in handen van de Canadese Isabelle Weidemann, met 3.58,64.

Gekende eindsprint

In een direct duel met de Italiaanse Francesca Lollobrigida moest Schouten voor haar eerste goud in haar carrière snel vertrekken. Even leek ze in de voorlaatste ronde haar opgebouwde voorsprong op het schema van Weidemann in te moeten leveren, maar haar vanuit het marathonschaatsen gekende eindsprint met twee handen los leverde haar genoeg tijd op. Ze won in 3.56,96, een olympisch record. Lollobrigida werd met 3.58,06 tweede. Schouten: “Normaal zit er wel een slecht rondje bij, maar die was er dit keer niet. Ik heb nergens iets laten liggen.”

Ze stond in Peking bovenaan een blij podium. Want ook Lollobrigida en Weidemann stonden vol overgave de pers te woord. Maar helemaal beseffen deden ze alle drie nog niet. De gouden medaille kan morgen pas worden opgehaald. En Schouten zelf werd voor haar gevoel na 50 meter dus al omringd door al die vrijwilligers die zich over haar ontfermden.

Pas toen er naar het gevoel van winnen werd gevraagd, kwam er een klein moment van besef. Heel even frummelde ze nog wat harder aan haar mondkapje dat ze al het hele gesprek tussen haar vingertoppen heen en weer rolde. Een kleine glimlach ontvouwde zich. Voor twee seconden was er besef. “Ik leef in een droom.” En dan volgen nog drie kansen.

De Jong diep teleurgesteld Antoinette de Jong, die het laatste deel van het seizoen bijna standaard tweede werd achter Schouten, stond enorm teleurgesteld de pers te woord nadat ze achtste was geworden op de 3 kilometer. Ze had het gevoel dat alle energie die ze in haar race stopte er niet uitkwam. “Bij het inrijden ging het nog goed, maar ik heb niet gereden zoals ik kan. Dat is echt super frustrerend. Ik moet het hier met Jac (Orie, de coach, red.) over hebben en snel een plan maken. Want alles moet nu op de 1500 meter en de ploegenachtervolging.” Carlijn Achtereekte, die zevende werd, was achteraf vooral opgelucht. Na een jaar waarin ze aan het kwakkelen was geweest, lukt het het haar om op de Spelen wel een degelijke rit neer te zetten. Het was alleen niet genoeg om in de buurt te komen van het podium, of van het hoogstandje van vier jaar geleden, toen ze verrassend olympisch kampioen werd.

Lees ook: Favoriet Irene Schouten praat liever niet over drie keer goud. ‘Ik vind mezelf niet mooi schaatsen’

Irene Schouten wilde voor haar race niet vooruit, en niet praten over haar kans op drie keer goud. ‘Eerst een goede race. Daarmee komt de uitslag', zei ze in Peking.