Ik heb wel een tip voor de Tjeenk Willink van het voetbal: Bel Frenkie de Jong

Tom Egbers stond op het KNVB-complex in Zeist, op de plek waarop hij de afgelopen weken bijna dagelijks had gestaan. Nu was het er leeg, zei hij.

In de studio vroeg Sjoerd van Ramshorst hem hoe de sfeer de avond tevoren na de sof in Boedapest was geweest. Ongeloof, verbijstering, shock, rapporteerde Egbers.

Maar daarmee mag het niet klaar zijn, om niet te zeggen dat het daarmee pas begint. Daarvoor toch vooral stond hij hier. De evaluatie.

“Nog vele vragen zijn niet beantwoord”, zei Egbers, gewichtig, alarmerend en onheilspellend.

Hier op de bank waren alle vragen beantwoord, hoor. Was Oranje een magere ploeg, ­zoals vooraf gedacht? Ja. Lag het aan het systeem? Nee. Als je weinig goede aanvallers en een magere ploeg hebt, stel je een aanvaller minder en een verdediger meer op – doen ze overal op de wereld.

Zou het Van Gaal zijn toegestaan het zelfbeeld van Depay te repareren?

Was Frank de Boer de juiste man? Ach, wat is de juiste man? Neem een ander, en het draait – vroeg of iets later – op hetzelfde uit, een uitschakeling met alle ongeloof van dien.

Zijn de spelers niet zo goed als ze denken, en als ze gezegd worden te zijn? Dat is vragen naar de bekende weg. (En begin niet weer over Louis van Gaal. Gun die man zijn welverdiende rust – en wat denkt u: zou het hem in deze veranderde tijden zijn toegestaan het zelfbeeld van Memphis ­Depay te repareren?)

“We weten nog niet wat ­Don­yell Malen van zijn wissel vond”, zei Tom Egbers. Malen was gewisseld en met een grotesk gebrek aan gevoel voor verhoudingen was die wissel vergeleken met die van Arjen Robben op het EK 2004.

Malen was na de wedstrijd niet te interviewen geweest. Wat hij ervan vindt moeten we weten, vond Egbers. We kunnen niet ­verder, voelde je hem zeggen, als niet eerst een Tjeenk Willink van het voetbal dit toernooi heeft ontrafeld – een Tjeenk Willink voor wie wat Donyell Malen van zijn wissel vond een onmisbaar puzzelstukje zal zijn.

Ik heb wel een tip voor de Tjeenk Willink van het voetbal: praat niet met de falende ­aanvoerders, word je niets wijzer van. Bel Frenkie de Jong. “Als een bal over twintig meter niet aankomt, moet je het systeem niet de schuld geven”, zei hij.

Voor de NOS: wat Robben van zijn wissel vond is van geen enkel belang geweest voor onze voetbalgeschiedenis – natuurlijk niet. Maar neem vooral de tijd om ­Malen op te sporen en te bevragen. Kijken wij ondertussen naar al het moois dat het toernooi wél te bieden heeft.

Tom van Hulsen, Henk Hoijtink, Stijn Fens, Iris Ludeker en Robin Goudsmit schrijven tijdens het EK afwisselend een column.