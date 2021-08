Ik heb het geheim van Niek Kimmann ontrafeld. Of nou ja, hij wierp het me eigenlijk zelf in de schoot. In nog geen maand tijd werd hij olympisch kam­pioen én wereldkampioen op de BMX-fiets, met een scheurtje in zijn knieschijf, nota bene. Dat daar een geheim achter schuilt, moge duidelijk zijn.

Het afgelopen jaar filmden Niek en zijn vrienden Yoshi en Simon elkaar. En ze interviewden elkaar. Van giechelend tot bloedserieus. Ze trainden elke dag samen in het Zwitserse Aigle, op de BMX-baan van de UCI. Ze aten samen, ze deden hun krachttrainingen samen en ze spendeerden hun vrije tijd samen. Je ziet de drie ­basketballen en tafeltennissen. Niek kan dat voor geen meter. Sterker, “het lijkt elke keer alsof hij het voor het eerst doet”, lacht Yoshi hardop.

Yoshi Nagasako is een BMX’er uit Japan. BMX’er ­Simon Marquant komt uit Zwitserland zelf. Yoshi en Niek zijn al gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Tokio als de drie beginnen met filmen, in januari 2021. Simon nog niet. Met name Yoshi en Niek delen de liefde voor filmen en monteren. Ze besluiten hun voorbereidingen op Tokio vast te leggen, omdat het een ­bijzonder jaar gaat worden. Zeker voor Yoshi, met de Olympische Spelen in zijn vaderland.

In een T-shirt met het woord ‘genieton’ op de borst vertelt Niek over zijn overstap van Papendal naar Aigle en dat hij hoopt beter te worden door elke dag te delen met Yoshi en Simon. Ze willen van elkaar leren. Elkaar beter maken. Zo schreeuwen Yoshi en Niek hun maat Simon naar zijn eerste World Cup-overwinning, waarmee hij zich ook ­kwalificeert voor Tokio. Niek is er zijn stem van kwijt, Yoshi denkt dat hij droomt.

Ik vraag me intussen af of Niek wel door heeft hoe bijzonder de documentaire is die hij aan het ­maken is. Een kijkje in zijn keuken. Laten zien hoe je als concurrenten ook ­bevriend kunt zijn. Met tussendoor onboard beelden vanaf de BMX-fiets. Shots van besneeuwde toppen. Zorgvuldig gefilmde bloemetjes, met zonnestralen ertussendoor – waarbij ik voor me zie hoe Niek, een beer van een vent, languit in het gras ligt en nauwkeurig de bloemen filmt.

Simon breekt zijn sleutelbeen op twee plaatsen. Hij wordt geopereerd en filmt zichzelf high van de morfine. Yoshi blijkt een fervent plantenliefhebber, met de agave als zijn lievelings. En Niek – ach, Niek is Niek, zeggen de andere twee. Een degelijke man. Volgens Simon niet zo goed op Instagram en daardoor ondergewaardeerd. Want hij is snel. En hij heeft skills.

Dat ondergewaardeerde is er nu wel af. Als je in Tokio goud kunt winnen na een botsing met een official waardoor je knieschijf scheurde, dan ben je een heer in je sport. Als je dat nog geen vier weken later, met nauwelijks trainen tussendoor, nóg eens doet, dan ben je een heerser.

Een heerser met ‘genieton’ op de borst. “Als je bijzondere dingen doet, dan heb je dat vaak niet door als je er middenin zit”, zegt Niek aan het eind van de documentaire, als de Spelen bijna beginnen. “Pas als ze voorbij zijn, realiseer je je hoe bijzonder het was. Maar dit jaar realiseerde ik me al dat het bijzonder was voor het voorbij was.”

Ik denk niet dat Niek toen al kon bevroeden hoe ­belangrijk deze woorden zouden zijn. Twee keer goud, in nog geen vier weken. Genieton met een hoofdletter G.