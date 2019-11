Ihattaren, een jongen van zeventien die de rust nog even bewaart

De bondscoach van Nederland poseerde met een jongen van zeventien jaar. Ze hielden een oranje shirtje tussen hen in. Ik vond het moeilijk om te zien.

Dat zei ik aan de praattafel van Fox. De jongere presentator fronste de wenkbrauwen. Huh, waarom? Het verbaasde me niet, ik was erop berekend. De nieuwe tijd, net wat u zegt.

Een bondscoach, Ronald Koeman, die zo op de foto staat met een jongen van 17 jaar, PSV’er Mohamed Ihattaren, zegt: jij komt er bij mij in te staan. Dat vind ik moeilijk, dat wringt. Dat kan de hoogste trainer van het land nooit zeggen, tegen de beste speler van het land nog niet.

Er wrong nog iets, althans bij mij. Dit was nauwgezet geregisseerd, zoals persafdelingen dat in de nieuwe tijd doen. De jongen van 17 jaar had besloten voor Nederland te spelen, wat hij overigens al deed. Het triomfalistische van die foto, het triomfalistische dat de bondscoach al met zijn aanwezigheid erop en toch ook met zijn dunne lach uitstraalde – het schuurde, voor mij dan.

We stelden het als een strijd voor

Eindelijk, zei ook (of nee, zelfs) Ronald Koeman, had een Marokkaanse Nederlander weer voor Nederland gekozen. Aan wat we de ‘andere kant’ graag mogen verwijten, dat die (te) veel in de strijd gooit om de strijd om voetballers te winnen, deden we in feite nu zelf mee: we stelden het als een strijd voor, en in dit geval hadden wij die gewonnen.

Mohamed Ihattaren Beeld BSR Agency

Eindelijk? Niet zo overdrijven. Er maakten er een paar een andere keuze, ja. Maar Khalid Boulahrouz, Ibrahim Afellay, Adam Maher – dat is in het perspectief van de geschiedenis echt niet lang geleden, hoor.

Al die zware woorden. De jongen van 17 kreeg te horen dat hij, hij en al die anderen die hier – ook zo gewichtig – hun ‘voetbalopleiding’ en meer hebben genoten, moreel verplicht zijn om voor Nederland te kiezen.

’s Lands grootste krant had zonder omwegen gekopt dat hij voor Nederland móest kiezen.

Strikt persoonlijke keuze

Dat allemaal over een strikt persoonlijke keuze. Eén van gevoel, van verstand, mogelijk van beide, maar onveranderlijk een persoonlijke keuze die wij in alle gevallen slechts hebben af te wachten en dan te respecteren.

O nee, de nieuwe tijd, net wat u zegt.

Ronald Koeman vertelde bij Fox dat hij Memphis Depay wel even een appje had gestuurd na zijn winnende doelpunt tegen Toulouse. Dat had je hem twintig jaar geleden moeten vertellen, dat hij zo met een tiener en een shirtje op de foto zou gaan, dat hij na een doelpuntje tegen de nummer achttien van de competitie naar zijn telefoon zou grijpen.

De nieuwe tijd, net wat u zegt – de bondscoach gaat erin mee. Hij moet dat, zal hij zo voelen.

Voetballers moeten worden behaagd, in het tijdperk van het exhibitionisme. Laat ik meteen zeggen dat juist Mohamed Ihattaren verre van de indruk wekt dat het hem daarom is te doen. Maar dat zegt nog niet alles.

Er staat hem veel te wachten

Ja, hij is een groot talent. Maar ik vond Adam Maher als tiener ook erg goed, én evenwichtig – bestand, dacht je voorzichtig, tegen wat komen zou. Dat bleek toch niet zo te zijn. Nu oogt de jongen van 17 evenwichtig, maar o, wat kan er nog veel gebeuren, wat staat hem veel te wachten.

De nieuwe tijd zal zich ook op hem storten. Maar nog niet meteen, gelukkig. Hij is nog niet geselecteerd voor de komende wedstrijden van Oranje. In onderling overleg, heet het. Koeman had bij Fox laten doorschemeren dat hij hem al wel zou willen selecteren. Dan heeft, zou je zeggen, de speler het nog afgehouden.

Ik hoop dat het zo is gegaan – een jongen van 17 die in de gekte de rust nog even kan bewaren.

Chef sport Henk Hoijtink bespreekt in zijn columns de voetbalwereld.

Lees ook:

PSV’er Ihattaren kiest voor Nederlands elftal

Mohamed Ihattaren heeft gekozen voor een interlandcarrière bij het Nederlands elftal. De voetballer heeft dit aan bondscoach Ronald Koeman laten weten.