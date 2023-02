Iedereen zal nerveus zijn voor de Omloop het Nieuwsblad, ook al is het slechts een ‘tussendoortje’

Mathieu Heijboer had een bijzonder goede tijd de afgelopen weken, bovenop de vulkaan de Teide op Tene­rife. Het sneeuwde er enkele dagen en het was er koud, maar in en rond hotel Parador, het enige hotel op de top, was het goed trainen voor de kopmannen van de Jumbo-Visma-ploeg. Voor een performance manager als Heijboer is het een speeltuin.

Heijboer is bezig zijn ploeg voor te bereiden op een nieuw wielerjaar. Een planning en uitvoering die al weken, zo niet maanden bezig is. Hij moet lachen als hij de stelling van de wielerromanticus voorgelegd krijgt: dat zaterdag het wielerseizoen echt begint. Met de Omloop het Nieuwsblad, de eerste Belgische wedstrijd over de kasseien van de Oude Kwaremont en de Muur van Geraardsbergen met start in Gent en finish in Ninove. Eigenlijk is dat in het grote schema richting de grote doelen vooral een ‘tussendoortje’, zegt Heijboer. En, bovendien: het wielerjaar is allang begonnen.

Het eerste volledige wielervoorjaar sinds de pandemie

Een echte start van het seizoen is de Omloop allang niet meer. De kalender in de wielersport dijt al jaren uit, en dit jaar is dat helemaal zichtbaar nu na de coronapandemie het eerste volledige wielervoorjaar in vier jaar wordt verreden. Het peloton reed al rittenkoersen en eendagswedstrijden in Australië, Argentinië, de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, Spanje (elf keer), Portugal, Frankrijk, Rwanda en Oman.

Het voorjaar zag al grote namen in actie. Wereldkampioen Remco Evenepoel leidt in de UAE Tour in de Emiraten, Dylan Groenewegen won sprints in de ronde van Saudi-Arabië én de UAE Tour, en Tadej Pogacar won drie van de vijf etappes en het eindklassement in een kleinere ronde in Spanje. Bauke Mollema zit al op tien koersdagen.

Iedereen lijkt al in actie te zijn gekomen. Iedereen? Nee. Één ploeg houdt zijn renners bovengemiddeld lang achter de hand. Jumbo-Visma heeft veel grote pionnen nog niet ­laten rijden. Wout van Aert bijvoorbeeld wordt nog gespaard, ook in de Omloop.

Alle zeven renners van Jumbo-Visma in de Omloop reden dit jaar nog geen wedstrijdkilometer. “Dat is inderdaad heel bewust”, aldus Heijboer. De trainingsleer is volgens hem zo geëvolueerd dat er soms meer winst is te behalen dan op een wedstrijddag. “Wij geloven dat we, als we goed en gecontroleerd werken, naar een hoger niveau kunnen groeien.”

Grote namen blijven nog even op de reservebank

Binnen Jumbo-Visma zijn in de eerste maanden van het jaar vooral jonge talenten aan zet die voor een keer voor eigen kans mogen rijden. De jonge Brit Tom Gloag bijvoorbeeld, of Tobias Foss. En in de UAE Tour is het sprinten met Olav Kooij, die het volgens Heijboer ‘echt verdient’ dat er voor hem wordt gereden.

Maar de grote namen blijven nog even op de reservebank en de resultaten laten dat zien. De ploeg won vooralsnog ‘slechts’ één keer, terwijl bijvoorbeeld UAE Emirates van Pogacar al op negen zeges staat. “Wij hebben volgens ons een manier die werkt. Als anderen winnen en wij niet, dan gaat dat een beetje prikken. We weten alleen dat ons hoofddoel niet in februari ligt. Wij willen de Ronde van Vlaanderen winnen, en de Tour de France.”

Voor andere teams biedt het drukke voorjaar juist daarom weer kansen. Bij Intermarché Circus-Wanty is met ‘vijf à zes renners’ bewust toegewerkt naar de eerste koersen, vertelt prestatiemanager Aike Visbeek. De planning daarvoor begon al in september. En met succes. Het team staat al op zes overwinningen, onder meer in de wielerweek op Mallorca en het eindklassement in de Ronde van Valencia.

En dat is vooral belangrijk voor het mentale aspect, zegt Visbeek, die afgelopen jaar maar liefst elf renners zag vertrekken en een heel nieuw team moest samenstellen. Mede daarom wilde hij goed beginnen aan een volgend seizoen. “Er was twijfel of we die kwaliteitsaanslag wel zouden overleven. Je werkt met iedereen naar het begin toe, van materiaal tot voeding. Als dan meteen duidelijk is dat je kunt winnen, dan geeft dat opluchting.”

Een tussendoortje op de geijkte paden

Twee visies, van twee ploegen die ook anders in het seizoen staan. Maar feit is wel dat het hele klassiekerpeloton eigenlijk toeleeft naar de periode ‘eind maart begin april’, naar het ijkmoment met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De klassementsrenners pieken volgende week al in Parijs-Nice. Heijboer: “Dat is wel een hoofddoel. Daar willen we winnen met Vingegaard.”

En de Omloop? Dat is een ‘tussendoortje’ op de geijkte paden, want de wedstrijd ligt in de vaste seizoensopbouw op een ‘atypische plek’, aldus Heijboer, en eigenlijk te vroeg. Niet voor niets doen de grootste namen bij de ploegen van Heijboer en Visbeek niet mee. Wout van Aert geeft de voorkeur aan trainingen voor ‘meer inhoud’, Biniam Girmay wordt bijna letterlijk uit de wind gehouden. Volgens Visbeek is het in februari vaak slechter weer dan begin april, waardoor het voor zijn kopman dit weekend gevaarlijker koersen kan zijn. Bovendien wil de ploeg Girmay wat langer op hoogtestage hebben.

Is er dan helemaal niks van belang in de Omloop, of een dag later in Kuurne-Brussel-Kuurne? Jawel. Het zijn de eerste twee wedstrijden van de World Tour in Europa, de hoogste competitie mogelijk. Visbeek: “Als je er slecht rijdt, wordt daar weken over gesproken. Mentaal kan dat van invloed zijn.”

Hal vol duivenpoep

Om die reden is de nervositeit zaterdag zeker voelbaar in het velodrome ’t Kuipke in Gent en in de aangrenzende hal vol duivenpoep, waar traditiegetrouw de start plaatsvindt. Heijboer: “Er wordt toch een blik nieuwe renners opengetrokken. De competitie zal sterker zijn. Het is wel degelijk een waardemeter.”

Het gaat niet alleen om de uitslag. Heijboer wil vooral explosiviteit zien bij nieuwe aanwinst Dylan van Baarle, een aspect waarop is getraind deze winter. Het koersverloop is tevens belangrijk. Heijboer: “Als we niet meedoen om de winst, dan is er wel iets aan de hand”. Visbeek, die dezelfde conclusie noemt: “En mocht een ploeg slecht rijden, dan is er nog maar weinig tijd om daar iets aan te doen. Je wilt in de Omloop niet verzaken.”

Belangrijke wedstrijden wielerseizoen, mannen en vrouwen: 26 maart: Gent-Wevelgem 2 april: Ronde van Vlaanderen 9 april: Parijs-Roubaix 16 april: Amstel Gold Race 6-28 mei: Ronde van Italië 1-23 juli: Ronde van Frankrijk 23-30 juli: Tour de France Femmes 6 augustus: WK Glasgow 26 augustus-17 september: Ronde van Spanje

