Ide Schelling, nu al publiekslieveling in de Tour: “Show? Dat zit wel in me”

De lach is deze Tour de France vooralsnog niet van het gezicht van Ide Schelling te krijgen. Niet bij de persconferenties, niet tijdens de wedstrijd en niet op het erepodium, waar hij zaterdag op mocht klimmen nadat hij in de eerste etappe de bolletjestrui veroverde.

Schelling (23) is in rap tempo op weg om een van de publiekslievelingen te worden in het peloton. Zeker op de manier waarop hij zaterdag op weg naar Landerneau halverwege de etappe van zijn medevluchters af kwam. Hij deed alsof hij zich liet afzakken naar de ploegleiderswagen, maar creëerde daarmee ruimte om in volle vaart langs de kopgroep te demarreren. Patsboem, en hij was weg. Een truc spécial, en dat in zijn eerste Tour.

Na afloop vertelde Schelling hoe dat ging. Hij maakte met zijn hoofd een beweging naar de plek waar tijdens de wedstrijd normaal gesproken de radio zit. “Ik riep: gelletje, gelletje, zodat die gasten dachten dat ik naar de auto zou gaan. Maar nee, hatsakee en weg was ik. Er zijn altijd wel wat sneaky plannetjes achter de hand.”

Juichen tijdens de rit

Maar bovendien is Schelling een magneet voor de televisiecamera’s .Waar anderen de televisiecamera’s negeren, of wellicht af en toe eens zwaaien naar de kijker, weet Schelling die beelden naar zichzelf toe te trekken. In de finale van de Amstel Gold Race, waar hij ook alleen op pad was, zag hij vrienden langs de kant van de weg staan. Hij groette ze met een gebaar dat vooral door fans van metalmuziek wordt gebruikt. Toen hij zaterdag bovenop de Côte de Saint-Rivoual wist dat hij de bolletjestrui aan mocht trekken aan het eind van de etappe, ging zijn rechterhand omhoog. Juichen tijdens de rit, het zijn er weinig gegeven.

Ondertussen had Schelling ook een tussensprint gewonnen, met een overbodig sprintje want hij was toch alleen voorop. “Show? Ik doe wat in mij opkomt. Maar het zit wel in me. Ik had twee minuten voorsprong en het ging wel soepeltjes. Dan wil ik er ook wel wat van maken.”

En dus stond de jongen uit Den Haag, die vorig jaar de Vuelta reed, zaterdag met een brede lach op het erepodium in de Tour. In zijn eerste Tour, in zijn eerste etappe, bij zijn eerste aanval. “Ik heb bij SEG Racing (de opleidingsploeg waar hij tot 2019 voor reed) wel geleerd om aanvallend te rijden. Dat heeft zeker geholpen.”

Geen berg gezien

Alles is nog mooi en leuk voor de debutant, niet alleen in de wedstrijd. Hij is niet snel onder de indruk, ook niet tijdens de persconferenties voor de Tour, waar hij samen met Wilco Kelderman achter een tafeltje zat. Kelderman moest keihard lachen toen Schelling vertelde over hoe hij zich had voorbereid op deze Tour. “Omdat ik pas kort vooraf hoorde dat ik naar de Tour mocht, heb ik weinig goed in de bergen kunnen trainen. Dus ik ben een paar dagen naar België gegaan. Ik heb dus een hoogtestage gedaan, in de Ardennen.”

Bovendien vertelde Schelling, die voorheen vaak wedstrijden reed op een fiets met één versnelling, ronduit over wie het eerst hoorde dat hij naar de Tour mocht (“De huisarts, want daar was ik toevallig langs”) en over het feit dat hij dus eigenlijk geen berg had gezien. En nu rijdt hij in de bolletjestrui. “Dat is toch geweldig. En ik had al kippenvel voordat de etappe begon.”

Zaterdag kon de dag niet meer stuk. Plannen voor later had hij ook niet. Hij ging maar eens het rondeboek bekijken. Maar lol had hij gehad. “Man, ik heb zo genoten. Volgens mij wil de ploeg dat ik de trui behoud. Dat lijkt me een goed plan.”