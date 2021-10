Icoon Wim Jansen en het rekbare begrip tijd

Het was symbolisch en illustratief voor de schizofrene club die Feyenoord is. Op één dag kwamen de grootsheid en de tragiek binnen een paar uur samen. Tussen twee bijeenkomsten in stadion de Kuip woensdag zat een schril contrast – de ene kil en pijnlijk, de andere warm en liefdevol – en toch hadden ze met elkaar te maken.

Eerst had de raad van commissarissen met de handen in het haar een reactie gegeven op het vertrek van de door intimidaties en bedreigingen weggepeste directeur Mark Koevermans. Vervolgens werd in een ander zaaltje een boek gepresenteerd. Over Wim Jansen, boegbeeld en een icoon van het verleden dat de club nu al zo lang gevangen houdt.

Jansen zelf, 75 jaar, zat er wat breekbaar bij, aan een tafeltje met zijn vrouw Cobie. Boven zijn blauwe gebreide trui hingen nog altijd krullen, een tikje rossig en nu ook grijs. Hij lachte onwennig naar de lenzen die op hem gericht waren. Het hoefde nooit voor hem, die aandacht. In een restaurant gaat hij al zijn leven lang in een hoekje zitten, zodat hij het minste opvalt maar wel de hele ruimte kan overzien. Zo voetbalde hij ook. Hij kon bijna verdwijnen, maar overzag als een stille strateeg het hele veld, zichzelf wegcijferend voor het team en de groten. Hij was voor Cruijff en Van Hanegem wat Frans van Dusschoten was voor André van Duin: de geniale aangever.

Wie voor de toekomst kies, pleegt nog geen verraad aan het verleden

Mede dankzij hem bouwde Feyenoord een groot verleden op, in dat monumentale stadion. Die historie, de status, de mythe en de Kuip remmen de club nu echter al jaren in de ontwikkeling. Feyenoord kan zich maar niet bevrijden uit die kooi. De leiding wil een nieuw stadion, om meer inkomsten te krijgen en om aan de altijd hoge verwachtingen bij de fans te kunnen blijven voldoen. Supporters die nog niet geboren waren toen Jansen in 1970 de Europa Cup 1 omhoog hield, gooien nu ruiten in bij de directeur, bekladden zijn huis en bedreigen personeelsleden. Omdat ze de verouderde Kuip koesteren, ook al biedt die commercieel te weinig mogelijkheden. Het cultiveren van het ‘ruwe randje’, dat geweld, vandalisme en intimidatie nu eenmaal bij Feyenoord horen, speelt ook altijd een rol. Jansen kreeg er zelf mee te maken, na zijn overstap naar Ajax in 1980, thuis en met die ijsbal.

Maar stel dat het tuig zijn biografie zou lezen. Jansen liet zich nooit leiden door wat eens was. Hij wist dat wie voor de toekomst kiest, nog geen verraad aan het verleden pleegt. En dat wie wel in dat verleden blijft hangen, wordt ingehaald door de toekomst. Daarom wilde hij altijd beter worden. Als ‘geïnnoveerde coach’, zoals hij zelf zegt, was hij toekomstgericht. Het liefste werkte hij met jonge talenten. Alles schreef hij op, eerst in schriftjes, later in zijn ‘computerkamer’ op zijn Commodore 64. Ontroerend detail: hij tikte met twee vingers. Jansen bleef leergierig en las héél veel, over organisaties, psychologie en ons brein, boeken van Erik Scherder en Dick Schwaab. In een dialoogje met biograaf Yoeri van den Busken zegt hij:

“Alles wordt met het brein gedaan.”

“Maar dat is toch logisch?”

“Tuurlijk. Maar heb je er weleens over nagedacht?”

Uitgerekend bij het meesterbrein van weleer is beginnende dementie vastgesteld. Hij vergeet steeds meer. Al tien jaar draagt hij geen horloge meer. Tijd is voor hem een rekbaar, ongrijpbaar iets geworden. In het boek zegt hij ergens waar het allemaal om draait, wat bij zijn liefde Feyenoord zo vaak overschaduwd wordt, een zin waarbij verleden, heden en toekomst versmelten: “Voetbal is oneindig.”