Iconische finale tussen Federer en Nadal krijgt een vervolg

Rafael Nadal droeg nog zijn piratenbroek. Zijn gespierde bovenarmen waren goed zichtbaar in het mouwloze shirt. Zijn haar was voller en langer, net als dat van Roger Federer. De beelden van de invallende duisternis, de gefrustreerde Federer, de clash tussen twee tennisiconen die in alles elkaars tegenpool waren.

Marcella Mesker zal de wedstrijd nooit vergeten. De voormalig speelster gaf een aantal lezingen over het historische duel en gebruikte de speeches van de mannen na afloop vaak in mediatrainingen. “Federer was bijna in tranen na het verlies”, weet Mesker nog. “Hij was er zo dichtbij, en verloor toch met 9-7 in de vijfde set. Zijn stem was een octaaf lager dan normaal. Hij kon bijna geen zin meer formuleren, maar was zo respectvol naar Nadal.”

Shut up

Nadal gaf meteen alle credits aan Federer. “Hij zei dat hij van de ‘beste speler van de wereld’ had gewonnen op het ‘beste center court van de wereld’. “Het respect wat die twee na zo’n intense finale voor elkaar hadden was geweldig. Het waren de woorden die, net als elke klap met hun rackets, woord voor woord raak waren.”

Federer was de hele wedstrijd gespannen. Toen een fan uit het publiek hem aanmoedigde met ‘come on, Roger’, snauwde de Zwitser: ‘shut up’. In het begin van de wedstrijd speelde de verschrikkelijke vernedering op Roland Garros nog door zijn hoofd, vertelde Federer in de documentaire ‘Strokes of Genius’. Nadal won toen met 6-1 6-3 6-0. “Hij verpletterde me. Hij blies me van de baan”, aldus Federer, die toegaf dat hij daar bang van was geworden. Mesker verzorgde die wedstrijd het commentaar voor de NOS samen met Jan Siemerink. “Na drie games was het duidelijk. We keken elkaar een paar keer aan en wisten genoeg. Mats Wilander zei toen: ‘als Federer tegen Nadal speelt laat hij zijn ballen niet zien’.”

Mentaal teleurgesteld

Nadal voelde zich op een andere manier ‘verpletterd’. Twee verloren Wimbledonfinales op rij hadden hem diep bedroefd. In zijn biografie ‘Rafa’ vertelt Nadal dat hij na de verloren finale van 2007 een half uur in de kleedkamer had gehuild. Nadal vond dat hij zichzelf mentaal teleur had gesteld en besloot dat zijn hoofd hem nooit meer in de steek zou laten.

“Als Nadal bloed ruikt, is hij bijna onverslaanbaar”, zegt oud-speler John van Lottum. Ook hij zal de finale van 2008 nooit vergeten. Hij keek er thuis naar voor de televisie. “Federer was de koning van Wimbledon. Het was één van zijn pijnlijkste nederlagen ooit.” Nadal bewees met de winst dat hij op iedere ondergrond de beste kon zijn. Dat zijn speelstijl ook geschikt was voor gras. “Het was alsof Federer van Nadal zou winnen op Roland Garros. Maar dat is nooit gebeurd.”

Iconisch

Het eerste punt was meteen al sensationeel met veertien slagenwisselingen. De ene game domineerde Federer, de andere Nadal. Federer liet zijn dat hij wel met lef tegen Nadal kon spelen, omdat hij sterk terug was gekomen na de vernedering op Roland Garros.

Het duel was in vele opzichten iconisch. De rivaliteit tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. De regenpauze, waardoor de wedstrijd later begon en na twee sets werd onderbroken. Het hoge niveau van het spel en de oprukkende avondschemering. “De wedstrijd had eigenlijk gestopt moeten worden”, zegt Van Lottum. “Het werd zo donker. Maar ik denk dat de hele wereld toch wel van mening was dat zo’n clash door moest gaan.”

Elf jaar later staan Federer en Nadal nog steeds aan de top. Nadal heeft, na moeilijke jaren, zijn vorm teruggevonden op gras. Zowel Mesker als Van Lottum denken dat Nadal weer gaat winnen. Mesker: “Nadal zit nog op een roze wolk van zijn twaalfde titel in Parijs. En er is hier geen druppel regen gevallen. De stuit is hoog. Dat is in zijn voordeel.”

