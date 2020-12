Huub Stevens’ blauw-witte hart klopt altijd, ook als hij verliest

Zeg nooit dat een voetbaltrainer definitief met pensioen is. Het ambt blijft trekken. Neem Huub Stevens. De Limburger keerde zaterdag terug als trainer van Schalke 04. Hoe vaak had hij niet gezegd dat hij met pensioen was? “Ik kan het niet meer en ik wil het ook niet meer”, zei Stevens in oktober nog bij Fox Sports. Het was mooi geweest, vond Stevens, die in februari 2016 zijn taken als trainer van Hoffenheim had neergelegd vanwege hartproblemen.

Afgelopen week, toen Schalke 04 coach Manuel Baum ontsloeg en een beroep deed op Stevens, bleek het vlees opnieuw zwak en werd de oud-PSV’er voor de vierde keer trainer van Schalke 04. “Mijn blauw-witte hart klopt nog altijd”, verkondigde Stevens op de persconferentie. “Als de club dan in de problemen komt, kan ik gewoon geen ‘nee’ zeggen.”

Stevens is een held in Gelsenkirchen sinds hij Schalke in 1997 naar winst in de Uefa Cup leidde. Maar al dit hele jaar zijn de problemen groot bij de Königsblauen. De laatste zege dateert van februari. Schalke 04 staat onderaan in de Bundesliga. Aan de reeks van 29 competitiewedstrijden op rij zonder zege kon Stevens ook geen verandering aanbrengen. Schalke 04 verloor zaterdag zelfs in eigen huis van naaste concurrent Arminia Bielefeld (0-1).

In het voetbalgekke Roergebied zijn wel meer clubs in crisis

Het is niet de enige club uit het voetbalgekke Roergebied waar het crisis is. Borussia Dortmund verloor ook weer, dit keer bij Union Berlin (2-1). Vorige week werd Lucien Favre ontslagen bij Dortmund en sindsdien zijn er speculaties dat adviseur Matthias Sammer Ajax-trainer Erik ten Hag zou willen verleiden. Ze kennen elkaar nog van hun tijd bij Bayern München.

Die Beierse Rekordmeister bezorgde zaterdag het sterke Bayer Leverkusen een anticlimax. De ploeg van trainer Peter Bosz moest in blessuretijd de winnende treffer slikken van - uiteraard - Robert Lewandowksi (1-2). Door de zege nam Bayern de koppositie weer over in de Bundesliga.

Leverkusen blijft niettemin met afstand de hoogst genoteerde club uit de Ruhrpott. Schalke kan voorlopig alleen dromen van een hoge positie. Of Stevens, zoals bij zijn aanstelling werd verkondigd, dinsdag voor het laatst op de bank zit als Schalke 04 een bekerwedstrijd speelt bij SSV Ulm 1846? “Laat je maar verrassen”, reageerde Stevens met twinkelende ogen.

