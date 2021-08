Hun missie strandt: de waterpolosters kunnen alleen nog strijden om de vijfde plek. ‘Extra mishandeling’

De olympische titel van Peking in 2008 blijft voorlopig het hoogtepunt voor het Nederlandse waterpolo op de Spelen. Op deze editie in Tokio bleek Hongarije in de kwartfinale een maatje te groot voor het team van bondscoach Arno Havenga. In het Tatsumi International Swimming Center waren de aardige resultaten in de groepsfase niets meer waard. Het ontbrak tegen Hongarije, een traditionele grootmacht in het waterpolo, vooral verdedigend aan scherpte én misschien aan de juiste mentaliteit om een nieuwe gooi te mogen doen naar olympisch eremetaal.

De teleurstelling was groot, na afloop, bij de speelsters. Sinds 2008 werd het Nederlands team gaandeweg steeds vernieuwd, wat leidde tot een weg met pieken en dalen. Na de Europese titel en het zilver op het WK in 2015 stond het Nederlands team bij de laatste vier EK’s drie keer op het podium. Maar zowel voor 2012 als 2016 liep kwalificatie voor de Spelen mis.

Vrijheid

Vorig jaar werd na het uitstel van de Spelen het permanent samen trainen in Zeist deels losgelaten. De speelsters kregen de vrijheid weer voor clubs te gaan spelen. In Tokio bleek bij momenten de potentie van de ploeg. De revelatie was de twintigjarige Simone van de Kraats, die zich met haar schotkracht onderscheidde. Ook tegen Hongarije was zij met vier treffers topscorer bij Oranje.

Maar verdedigend was het team veel te kwetsbaar om serieus aanspraak te maken op een medaille. Van de Kraats was snoeihard: “Ik wil het geen gatenkaas noemen, maar het kwam behoorlijk in de buurt. Vanaf de tribune zal het eruit gezien hebben alsof we zeiden: pak die bal en schiet ’m er maar in. Het was prijsschieten. Maar dat is helemaal niet hoe wij zijn. We hadden daar veel eerder in moeten schakelen. We hebben hier echt van onszelf verloren.”

Havenga, die er bij het verrassende olympische goud van 2008 ook al bij was als teammanager, was al het hele toernooi kritisch op het gebrek aan structuur in de verdediging. Ook spaarde hij keepster Debbie Willemsz niet. “Normaal staat er dan een keepster om je erdoorheen te slepen. Maar die was dit toernooi ook niet op haar allerbest. We kregen hier gemiddeld dertien, veertien goals per wedstrijd tegen. Dat is te veel.”

Instelling

Maar ook de echte wil om te winnen, leek te ontbreken. Dat beaamde Maud Megens. “Die Hongaarsen speelden alsof hun leven ervan afhing, ze hadden schijt aan alles. Dat gevoel was er bij ons niet echt.” Over die mentale instelling stak Havenga ook de hand in eigen boezem. “De onbevangenheid ontbrak, met name in de aanval. Deels is dat ook de verdienste van Hongarije, een topteam. Maar blijkbaar ben ik toch ook niet in staat om de ploeg zo klaar te hebben dat ze deze wedstrijd over de streep trekken.”

In de eerste twee kwarten ging het nog gelijk op, wat leidde tot een minimale marge (7-8 voor Hongarije) bij rust. Maar na de pauze liep Hongarije snel uit naar 7-10. Willemsz kwam meermaals niet geweldig uit de verf. Oranje vocht zich in het einde van het het derde kwart en het begin van het vierde kwart nog wel terug naar 10-10, maar in de slotfase ging het mis. Bij 11-12 voor Hongarije kreeg Van de Kraats een uitgelezen gelegenheid om de stand weer gelijk te trekken. Via een hand van Alda Magyari mikte ze snoeihard op de lat. Die nog maar twintigjarige keepster groeide uit tot de uitblinker aan Hongaarse kant.

De Nederlanders waterpolosters mogen nog niet naar huis om hun bittere pil te verwerken. Er moet namelijk nog gestreden worden om plek vijf tot en met acht. “Dit is een soort van extra mishandeling”, vond Maud Megens. “Maar goed, we moeten de eer aan onszelf houden en laten zien dat we in ieder geval goed genoeg zijn voor de top vijf.”

