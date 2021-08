Hulpeloos Arsenal beleeft slechtste seizoensstart sinds 1954

Maar liefst 23 seconden kon Manchester City-doelman Ederson de bal rustig aan de voet houden voordat een speler van Arsenal aan kwam sjokken om toch maar eens wat druk te zetten. Het voorval, zaterdag in het treffen in de Premier League, was illustratief voor het ontluisterende optreden van Arsenal tegen City. De hulpeloze Londenaren werden met 5-0 van de mat gespeeld. Ze waren een speelbal van het topteam van Pep Guardiola. Het gebrek aan slagvaardigheid kenmerkt de teloorgang van het eens zo grote Arsenal.

Groot was Arsenal twee decennia terug. In het noordelijk deel van de Britse hoofdstad wordt nu met weemoed teruggedacht aan het schier onverslaanbare elftal van 2004, met Thierry Henry, Dennis Bergkamp en Patrick Vieira. Maar het verval zette langzaam in. Sinds 2018 wordt er in het Emirates Stadium geen Champions League meer gespeeld, en dit seizoen zelfs helemaal geen Europees voetbal door de achtste plaats in de Premier League van vorig seizoen.

Ook in dit nieuwe seizoen lijkt trainer Mikel Arteta met zijn ploeg hard te moeten strijden voor een plek in de middenmoot. Na drie speelrondes staat Arsenal troosteloos onderaan. Nul punten, geen doelpunten gemaakt en maar liefst negen tegentreffers. Tegen Chelsea en Manchester City kan een verlies nog worden geaccepteerd, maar met 2-0 verliezen van promovendus Brentford is voor een club als Arsenal een regelrechte afgang.

Voor 147 miljoen euro aan spelers

Zodoende beleeft Arsenal de slechtste seizoensstart in 67 jaar. En de Arsenal-fan heeft dit seizoen nog een reden minder om het slechte spel te rechtvaardigen. Want waar men in Noord-Londen jarenlang de hand stijf op de knip hield terwijl concurrenten met geld smeten, was dat deze transferperiode heel anders. Maar liefst 147 miljoen euro legde Arsenal dit jaar al neer voor onder anderen doelman Aaron Ramsdale, verdediger Ben White en middenvelder Martin Ødegaard. Maar geen van die spelers heeft ook nog maar enige blijvende indruk kunnen maken.

Voormalig Liverpool-verdediger Jamie Carragher liet niks heel van de deplorabele staat van de verdediging van Arsenal na het verlies tegen Brentford. “Dit is inmiddels gewoon Arsenal. Zwak, in de hoek gezet, mannen tegen jongens. Alweer. Een nieuw seizoen, hetzelfde oude verhaal.” De druk op Arteta om op te stappen is nog nooit zo groot geweest, en misschien is dat precies de impuls die dit ploeterende Arsenal nodig heeft.

