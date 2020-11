Houssin Bezzai over het ‘aanvalsplan’ van de KNVB: 'Racisme uitbannen is een grote uitdaging’

Op 17 november 2019 werd Ahmad Mendes Moreira van Excelsior in het uitduel met FC Den Bosch vanaf de eerste minuut racistisch bejegend. ‘Zwarte Piet’, ‘kankerzwarte’ en ‘kankerkatoenplukker’ kreeg hij naar zijn hoofd van Bossche fans.

In de dertigste minuut werd de ­wedstrijd gestaakt. Het incident maakte veel emotie en discussie los. “Het raakt me nog steeds als ik het verdriet in de ogen van die jongen zie”, zegt Houssin Bezzai (42), programmamanager racisme en ­discriminatie bij de KNVB. “Dat je met woorden iemand zoveel pijn kunt doen.”

Die pijn drijft Bezzai om, als eindverantwoordelijke, het in februari gelanceerde ‘aanvalsplan’ tegen ­discriminatie uit te voeren. Niet ­zozeer gedreven uit eigen ervaring, want zelf deed racisme hem als ­Marokkaans-Nederlandse voetballer niet veel. De oud-verdediger van Sparta, TOP Oss en Haarlem sprak zich tijdens zijn carrière dan ook niet uit. “Met wat ik nu weet, had ik toch wel iets moeten doen.”

Nu wil Bezzai vanuit zijn functie ­iedereen beschermen die minder goed met racisme kan omgaan. “Door ervoor te zorgen dat iedereen begrijpt wat voor probleem het is. Wat het met je doet. Racisme is ­eigenlijk een monster, het verpest het plezier. Dat monster bannen uit het voetbal is een grote uitdaging.”

Voorkomen is het beste

Voor die uitdaging trekt de KNVB drie jaar uit. Bezzai: “Voorkomen is het beste.” Per jaar moeten 200 verenigingen worden getraind om discriminatie te herkennen en te weten hoe zij ermee moeten omgaan. Door de coronacrisis loopt dat vertraging op. Er wordt nu gewerkt aan digitale varianten. “Er moet gewoon weer gevoetbald gaan worden, dan ­kunnen we veel gaan doen.“

Dat geldt ook voor het scholen van amateurscheidsrechters; dit seizoen hebben 500 van de beoogde 5000 al een training ondergaan. “Ook gaan we slimme camera’s inzetten, maar daarvoor hebben we publiek in de stadions nodig.” In de loop van 2021 begint een pilot met camera’s die middels verfijnde geluidsregistratie de daders van racisme traceren. Een nieuwe meldingsapp wordt deze winterstop al in gebruik genomen. Met het oog op de verwachte stijging van het aantal meldingen heeft de KNVB zes gespecialiseerde aanklagers aangesteld. “We weten niet wat er op ons af gaat komen als het voetbal weer begint, maar dan willen we de meldingen snel oppakken.”

De verbindende kracht van voetbal

Het meest trots is Bezzai tot nu toe op de campagne OneLove, die de verbindende kracht van voetbal benadrukt. De campagne was al zichtbaar op reclameborden rond de wedstrijden van het Nederlands elftal en op een speciaal warming-upshirt. Bezzai hoopt dat er rolmodellen opstaan die de campagne gaan uitdragen. “Het gaat uit van een positieve gedachte, wat ik heel belangrijk vind. Voetbal is liefde. Ik hoop dat spelers zich erdoor geïnspireerd voelen. Iedereen kan een rolmodel zijn, niet alleen Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong. Ook vanuit de ­amateurs kan dat.“

De KNVB zelf als ‘wit bolwerk’ ­diverser maken, zag Bezzai vooraf als een van zijn uitdagingen. Na binnenkomst viel het hem mee. “Toch moet het beter. Op het gebied van etniciteit, maar ook als het gaat om vrouwen en lhbti’ers.” De nieuwe commissie-Mijnals, aangevoerd door Humberto Tan, is er om de bond op dat vlak scherp te houden. Zo wordt aan een variant van de Rooney Rule gedacht. Bij die regel moet een club of bond bij een vacature ten minste één kandidaat met een kleur of een migratie-achtergrond uitnodigen voor een gesprek. Bezzai: “We zijn daarmee bezig.”

