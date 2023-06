‘Hongerige’ Peter Bosz wacht pittige klus bij PSV

Na het acute vertrek van trainer Ruud van Nistelrooij was er voor de directie van PSV maar één ‘gedroomde kandidaat’ als opvolger: Peter Bosz. Algemeen directeur Marcel Brands en technisch directeur Earnest Stewart speelden zelf bij RKC en NAC nog samen met Bosz. In gesprekken die hebben geresulteerd in een contract voor drie jaar is ook het doel vastgelegd: PSV wil voor het eerst sinds 2018 weer kampioen worden, met een aanvallende speelwijze. Qua attractief voetbal werden de supporters in Eindhoven afgelopen seizoen niet verwend.

“We zijn allebei hongerig om weer te presteren, al won PSV afgelopen seizoen twee prijzen (Johan Cruijff Schaal en KNVB-beker, red.)”, zegt Bosz in een video die PSV maandag verspreidde. De 59-jarige trainer zegt daarin ook zich te realiseren dat hij zich moet aanpassen aan de club en de spelers. “Maar ik heb een bepaalde manier van spelen voor ogen. Dat zal moeten kloppen.”

Bosz leerde van zijn ervaringen in het buitenland

Bosz is vaak een kamikazetrainer genoemd en een spektakeltrainer. Hij oogstte er lof en kritiek mee, onder meer in zijn tijd bij Vitesse, Ajax en Borussia Dortmund. Altijd bleef het aan hem kleven dat zijn offensieve voetbal, soms met vijf aanvallend ingespelde spelers, niet tot prijzen leidde. Te veel risico’s, te veel tegengoals. De vraag is of het sjabloon nog helemaal bij Bosz past. Sinds zijn vertrek in 2017 bij Ajax, waarmee hij de Europa League-finale bereikte (verlies tegen Manchester United), leerde hij ook van zijn ervaringen in het buitenland.

Van zijn periode bij Borussia Dortmund, waar hij begon met zeven zeges, nam hij mee dat zijn spelers ook echt in zijn speelstijl moeten geloven. Dat lukte daar niet altijd. Bij Bayer Leverkusen ging dat beter. Bosz ging meer experimenteren met zijn tactiek, ook binnen wedstrijden. Dat was niet altijd 4-3-3, maar soms ook 3-4-3, waarbij hij zich meer liet leiden door het spelersmateriaal. Bij Olympique Lyon, waar hij in oktober werd ontslagen, stuitte hij onder meer op een gebrek aan discipline binnen de selectie, die niet gewend was om heel intensief te trainen.

Inhaalslag met Feyenoord

Met al die bagage op zak moet hij bij PSV een cultuurverandering op gang brengen. Dat wordt een pittige klus. Roger Schmidt, tussen 2020 en 2022 trainer bij PSV, ondervond dat hij in Eindhoven concessies moest doen aan zijn energieke ‘gegenpressing’-filosofie: de spelers konden dat niet aan. Onder Van Nistelrooij kwam er dit seizoen nooit echt een heldere lijn in het voetbal; het geschipper met de opstelling zorgde voor verdeeldheid in de selectie.

Bosz staat nu voor een inhaalslag met - in eerste instantie - Feyenoord. Hij zal samen met Stewart de groep in korte tijd grondig moeten renoveren. Door de verkoop van Cody Gakpo (Liverpool) en Noni Madueke (Chelsea) in de winterstop is er een oorlogskasje opgebouwd, maar dat blijft beperkt omdat PSV financieel nog niet heel veel vet op de botten heeft. PSV heeft in alle linies versterkingen nodig, zeker achterin. De laatste twee seizoenen kreeg het veel te veel goals tegen (respectievelijk 42 en 40).

Xavi Simons en Champions League

Cruciaal voor Bosz is ook het binnenboord houden van Xavi Simons. De 20-jarige revelatie en medetopscorer van het voorbije eredivisiejaar heeft de mogelijkheid opengehouden dat hij kiest voor een aanbieding uit het buitenland. De aanstelling van Bosz kan hem in Eindhoven houden, maar ook het halen van de groepsfase van de Champions League in augustus zal voor de aanvaller belangrijk zijn. PSV moet twee voorronden zien door te komen om tot in december in het lucratieve elitetoernooi te mogen blijven.

Onder meer Philipp Max, Fábio Silva, Erick Gutierrez en Ibrahim Sangaré lijken uit Eindhoven te gaan vertrekken. PSV heeft middenvelder Stijn Spierings (Toulouse, transfervrij) en spits Ricardo Pepi (Groningen, eigendom van Augsburg) in het vizier als nieuwe krachten.

Met het oog op al die keuzes wilde PSV snel zaken doen met Bosz. Hij brengt de geboren Eindhovenaar en ex-jeugdspeler van PSV Rob Maas en Terry Peters als assistenten mee. “Ik heb voor PSV gekozen vanwege de warmte die ik vanaf het eerste moment voelde. Ze wilden écht voor mij gaan. Dat vertrouwen is heel belangrijk”, aldus Bosz.

Lees ook:

Hoe ook clubheld Ruud van Nistelrooij ten val kwam bij het ‘warme’ PSV

Met nog één speeldag te gaan stapte Ruud van Nistelrooij ineens op als trainer van PSV, tot verrassing van de directie. Maar het rommelde al lang. Een reconstructie.