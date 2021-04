Honderden profvoetballers uit Nederland nemen stelling tegen Qatar

Zeker driehonderd Nederlandse profvoetballers uit de eredivisie en de eerste divisie voor mannen en vrouwen nemen, net als het Nederlands elftal, stelling tegen de slechte omstandigheden voor arbeiders in Qatar, waar over een jaar het WK wordt georganiseerd. Vakbond VVCS overhandigt donderdag een petitie aan de KNVB, waarin staat dat er ‘dringend actie’ moet worden ondernomen tegen de ‘weerzinwekkende arbeidsomstandigheden’.

De ondertekenaars roepen vooral de nationale voetbalbond KNVB en de internationale spelersvakbond FIFPro op om wereldvoetbalbond Fifa druk te laten uitoefenen op de regering in Qatar. Ook moet de Fifa een fonds opzetten om families van gestorven arbeiders financieel te ondersteunen. Evgeniy Levchenko, voorzitter van de vakbond: “Dat hebben wij eringezet om te laten zien dat je iets met daden kunt doen en niet alleen met woorden. En ik denk dat de Fifa en de spelersvakbond FIFPro daarop moeten inzetten.”

‘Football supports change’

Levchenko vindt het ‘mooi’ dat een ‘fors aantal’ profvoetballers in Nederland betrokken blijkt bij het wereldkampioenschap voetbal, ook al blijft ‘Qatar’ voor velen een ‘ver van hun bed-show’. “Het is belangrijk dat voetballers zich uitspreken. Je ziet ze niet vaak protesteren en door de geschiedenis heen is gebleken dat een boycot zelden voorkomt. Maar, en dit is mijn persoonlijke mening, voetballers maken ook onderdeel uit van de maatschappij. Dan mag je je mening geven. Dat velen dat doen, is heel mooi. En ook voor de KNVB is het goed. De bond kan voort met steun van de eigen spelers.”

Volgens Levchenko zijn ook in Noorwegen en Australië spelersvakbonden bezig met een statement. Hij hoopt dat de FIFPro ook wereldwijd steun zoekt voor een krachtig statement tegen mensenrechtenschendingen. De KNVB zegt blij te zijn met de betrokkenheid van de spelers in Nederland.

Amnesty International, dat zich eerder nog kritisch opstelde tegen de ‘halfslachtige verklaringen’ van spelers van het Nederlands elftal, is blij met het initiatief van de VVCS. De spelers van het Nederlands elftal lieten zich voor de kwalificatiewedstrijd tegen Letland zien in zwarte shirts, met daarop ‘Football supports change’.

In Qatar zijn de afgelopen tien jaar duizenden doden gevallen, als gevolg van de slechte werkomstandigheden tijdens de bouw van de faciliteiten voor het WK aldaar. Het voetbaltoernooi begint over 588 dagen.

Opnieuw zijn er grote twijfels gerezen over de keuze voor Qatar als plek voor het WK in 2022, nadat The Guardian deze week becijferde dat er bij de bouw van voetbalstadions zeker 6500 gastarbeiders om het leven zijn gekomen.