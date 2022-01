Homofobe spreekkoren schokken Australische voetballer: ‘Ik zal me nooit verontschuldigen voor wie ik ben’

Homoseksuele en biseksuele profvoetballers noemen de angst voor spreekkoren en scheldpartijen van het publiek de voornaamste reden om niet uit de kast te komen. Die vrees werd dit weekend nog eens extra onderbouwd.

De Australische profvoetballer Josh Cavallo, die in oktober openbaarde dat hij homoseksueel is, verklaarde dat hij in een stadion het mikpunt was van homofobie. Dat gebeurde toen hij met zijn club Adelaide United in Melbourne speelde tegen Melbourne Victory.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door J O S H C A V A L L O (@joshua.cavallo) op 9 Jan 2022 om 9:09 PST

“Ik ga niet doen alsof ik de homofobe teksten tijdens de wedstrijd niet heb gezien of gehoord. Er zijn geen woorden om je te vertellen hoe teleurgesteld ik was. Als samenleving laat het zien dat we in 2022 nog steeds met deze problemen worden geconfronteerd”, schreef Cavallo (22) op Instagram. “Haat zal nooit winnen. Ik zal me nooit verontschuldigen voor het naleven van mijn waarheid en voor wie ik ben buiten het voetbal.”

De Australische A-League verklaarde “geschokt en bedroefd” te zijn en gaat de zaak onderzoeken.

In de rubriek Rondje Buitenland bespreken Trouw-journalisten wat hen opviel binnen en buiten de lijnen van de buitenlandse voetbalvelden.

Luuk de Jong

In de weken dat de nood aan de man is bij FC Barcelona grijpt Luuk de Jong zijn kans. De Nederlandse spits werd in het najaar al snel weggezet als een miskoop van de vorige trainer Ronald Koeman, maar zaterdagavond was hij voor de tweede week op rij belangrijk voor de Catalaanse club. Vorige week was hij al matchwinner tegen Mallorca (0-1), zaterdag leek hij dat opnieuw te worden tegen Granada.

Een eerste treffer, al na acht minuten, werd om dubieuze redenen op instigatie van de Var nog afgekeurd; Gavi zou buitenspel hebben gestaan. De Jongs doelpunt kwam er toch, in de 57ste minuut, met het hoofd uit een voorzet van de teruggekeerde Dani Alves (38). De Jong werd enkele minuten later gewisseld voor Memphis Depay, die terugkeerde van een hamstringblessure. Frenkie de Jong ontbrak wegens een spierblessure. Barcelona kwam na een rode kaart voor Gavi onder druk te staan. Antonio Puertas prikte namens Granada kort voor tijd alsnog de 1-1 binnen.

Stunt Cambridge United

Met de nieuwe Saudische eigenaren op de tribune liep de in potentie rijkste club van Engeland zaterdag in de FA Cup tegen een zeer pijnlijke uitschakeling aan. Newcastle United verloor met 0-1 van een club uit het derde niveau, Cambridge United.

Het debuut bij Newcastle van de Engelse international Kieran Trippier, de eerste grote aankoop sinds de overname door de Saudi’s, liep daarmee uit op een fiasco. Joe Ironside maakte de treffer namens Cambridge. “Ik heb gedaan waar ik de afgelopen nacht van heb gedroomd”, zei hij naderhand.