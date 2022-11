Homo in Qatar. ‘Als ik niet naar foute landen wil, had ik geen sportjournalist moeten worden’

Zal minister Conny Helder dinsdag nog een lhbti+-statement maken op het ereterras tijdens de wedstrijd van Oranje tegen Qatar? Thijs Smeenk heeft er een hard hoofd in. Hij is in Qatar als voetbalverslaggever van het ANP, is homoseksueel en bestuurslid van de John Blankenstein Foundation. Die stichting zet zich in voor de acceptatie van homo’s en lesbiennes in de sport.

“Ik snap best dat het ingewikkeld is voor Helder, zittend naast de emir. Dit is de grotemensenwereld waar ook onze afhankelijkheid van gas en andere belangen spelen”, zegt Smeenk. “Maar een paar maanden terug riep ze nog dat ze zeker een statement zou maken in Qatar. Als ze dat nu alsnog doet, dan is het mosterd na de maaltijd. Ministers van Duitsland en België droegen al de OneLove-band in Qatar. Van Helder kijkt de rest van de wereld niet meer op.”

Namens de John Blankenstein Foundation gaf Smeenk de afgelopen tien jaar honderden workshops op middelbare scholen en bij sportverenigingen om het taboe op seksuele diversiteit te slechten. Hij vindt dat de KNVB ‘naïef’ is geweest. “Ze hebben een nogal grote mond gehad. Toen de actie met de OneLove-band in het laatste eredivisieweekend voor het WK werd afgeblazen, zei de KNVB: ja maar straks op het WK gaan we de band zéker dragen. Nu komt daar niks van terecht. Ze hebben het gewoon verkeerd ingeschat. Maar de hoofdschuldige is natuurlijk de Fifa.”

‘Het gaat om de zichtbaarheid, de steun’

Smeenk heeft niet de illusie dat de OneLove-aanvoerdersband de regels en de cultuur van Qatar of die van andere homo-onvriendelijke landen elders in de wereld ook maar iets had veranderd. “Het gaat om de zichtbaarheid, een vorm van steun, voor voetballers die zelf nog in de kast zitten maar ook voor jongens en meisjes thuis voor de televisie voor wie hetzelfde geldt. Ik ga hier al tien jaar met jongeren het gesprek aan. Ik heb ook niet de illusie dat ze na één les op een islamitische school homoseksualiteit normaal vinden, maar het helpt wel.”

In Qatar is Smeenk zich nu ‘heel bewust’ van het gebrek aan vrijheid van mensen met een andere geaardheid. “Ook hier wonen mensen die niet hetero zijn. Ik vraag me af hoe het voor hen is om hier op te groeien en te leven. Ze moeten hun gevoelens volledig uitschakelen en zich hun hele leven anders voordoen dan ze zijn.” Zelf kreeg hij voor het WK vaak de vraag of hij wel naar Qatar wilde. “Ik was ook bij de Olympische Spelen in Sotchi en in China. Als ik niet naar foute landen wil, had ik geen sportjournalist moeten worden.”

