Hoelang is Tadic nog onaantastbaar bij Ajax?

Het is een vast ritueel, zo ook zondagmiddag weer in de Johan Cruijff Arena. Om iets voor half drie, als de spelers van Ajax de kleedkamer opzoeken na hun warming-up, blijft er één man achter op het veld: aanvoerder Dusan Tadic.

De dj van dienst voelt het haarfijn aan. Hij schroeft het volume op en zet de klassieker Freed from Desire van Gala in. Even later, als Tadic na een geënsceneerde dribbel de bal achter reservedoelman Maarten Stekelenburg schiet, zingt het Amsterdamse publiek massaal: ‘Tadic on fire, your defense is terrified.’

Maar is Tadic (33) nog wel zo on fire? De Serviër, sinds 2018 actief voor Ajax, toont de laatste weken mindere vorm, zoals ook de voorbije seizoenen minder waren dan voetbaljaargang 2018/2019, waarin Ajax de halve finale van de Champions League haalde en landskampioen werd. Tadic zorgde daarin voor 28 doelpunten en dertien assists.

‘Een gouden vent, maar ook lastig voor zichzelf en anderen’

Die productie is de laatste jaren afgevlakt. Vorig seizoen, toen Ajax de landstitel prolongeerde, was Tadic goed voor dertien treffers en negentien assists. Een jaar eerder kwam hij tot veertien doelpunten en achttien assists in de eredivisie. Bovenal lijkt de sleet langzaam op hem te komen, wat uitmondt in een lagere handelingssnelheid en minder dominantie aan de bal. Dat is ook te zien in het tweede competitieduel, een thuiswedstrijd tegen FC Groningen.

Tadic is een speler die belangrijk is voor de kleedkamer, heet het. Ronald Koeman, die met Tadic samenwerkte bij Southampton, omschreef zijn voormalig pupil als een voorbeeldprof. Iemand die zelfs op zijn vrije dag nog naar de club komt om fitnessoefeningen te doen. Topfit is hij dan ook. Tegen FC Groningen speelde Tadic zijn 128ste eredivisieduel op rij voor Ajax, waarmee hij zijn eigen record verder aanscherpte. “Een gouden vent”, noemde Erwin Koeman hem in VI. “Maar ook lastig voor zichzelf en anderen.”

Voor trainers is Tadic niet altijd even makkelijk. Ja, hij wil ook nog met Servië naar het WK, later dit jaar in Qatar. Daarom moet hij spelen. Alfred Schreuder wilde de basisplaats van Tadic niet toelichten voor het duel met de Groningers, hoewel hij aanvallend gezien keuze te over heeft. Terwijl ook de nieuwe Ajax-trainer moest toezien dat andere aanvallers wél rendeerden tegen FC Groningen. Bergwijn maakte zijn eerste hattrick, Antony krulde de mooiste treffer van de middag binnen en ook Taylor (na een assist van Brobbey) en invaller Berghuis (strafschop) kwamen op het scoreformulier (6-1). “Dit is wel iets om aan vast te houden”, beaamde Schreuder na afloop over zijn aanval.

Alsnog gewisseld

Na zeventig minuten leek Schreuder Tadic te wisselen. Zijn rugnummer tien verscheen immers op het bord. “Dat was een fout van onze kant”, reageerde Schreuder. “Ik wilde Steven (Bergwijn, red.) wisselen.” Zes minuten voor tijd gebeurde het alsnog; Tadic werd vervangen door Kudus.

Het ironische van de ‘kwestie Tadic’: Ajax creëerde het luxeprobleem zelf. De Amsterdammers haalden deze zomer zowel een linksbuiten (Bergwijn) als een spits (Brobbey); posities waar Tadic uit de voeten zou kunnen. Dat de Serviër nu op de ‘tien’ achter de spitsen plaatsneemt, lijkt een wat kunstmatige oplossing. Eentje die ongestraft bleef tegen het zwak verdedigende FC Groningen, maar nu al leverde de disbalans in het elftal overwerk op voor de verdedigende middenvelder Alvarez, die in de eerste helft veel waardevolle arbeid verrichtte voor zijn elftal.

Hoe om te gaan met al die keuzes? “Het belangrijkste is dat we goed blijven communiceren”, stelde Schreuder. “Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel.”

