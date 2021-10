Hoe zijn droombaan bij Barcelona een nachtmerrie werd voor Ronald Koeman

Maart 2021, Joan Laporta wordt president

Op 7 maart wordt Joan Laporta herkozen als president van FC Barcelona, een club waar leden (socios) stemrecht hebben. Laporta, die eerder tussen 2003 en 2010 clubpresident was, belooft de succesjaren onder trainer Joseph Guardiola te willen terugbrengen. Wat de herverkiezing van Laporta betekent voor de toekomst van Koeman, op dat moment bijna acht maanden trainer, blijft lange tijd ongewis, maar de relatie is al snel niet goed. De sportieve prestaties helpen niet. FC Barcelona wordt geen kampioen en in de achtste finales van de Champions League wordt het in eigen huis vernederd door Paris Saint-Germain (1-4). De Spaanse bekerwinst kan een mager seizoen niet verbloemen.

Wekenlang wordt Koeman aan het lijntje gehouden, zoals te zien is in de documentaire Força Koeman. Laporta probeert achter de rug van Koeman een vervangende trainer te strikken, onder wie oud-speler Xavi (werkzaam bij Al-Sadd in Qatar), maar slaagt daarin niet. Bovendien hikt de club aan tegen de afkoopsom van Koeman, ongeveer dertien miljoen euro.

Augustus 2021, het vertrek van Messi

Op de achtergrond spelen grote financiële problemen bij FC Barcelona, een club die zwaar te lijden heeft onder de coronapandemie. Mede omdat er geen toerist naar Barcelona kan komen, loopt de club miljoenen uit kaartverkoop, merchandising en horeca mis. De totale schuld bedraagt 1,35 miljard euro. Vooral de salarishuishouding, opgebouwd onder de vorige clubpresident Josep Maria Bartomeu, is zwaarwegend bij de Catalanen. Spelers worden om loonoffers gevraagd, maar niet iedereen wil dat; contract is immers contract.

Overbodige krachten worden in de etalage gezet, maar geen enkele club kan of wil de hoge salarissen van FC Barcelona betalen, terwijl de club van Koeman bijna zwicht onder de grootverdieners. In augustus volgt een moeilijke beslissing: Lionel Messi, met zeventig miljoen euro per jaar de bestbetaalde speler van FC Barcelona, kan geen nieuw contract worden aangeboden. Messi vertrekt na 21 jaar (en 35 prijzen) transfervrij naar Paris Saint-Germain.

Oktober 2021, de nederlaag bij Rayo Vallecano

Het vertrek van Messi laat zich voelen op het veld. De selectie van Koeman oogt totaal niet in balans. Oudere krachten, onder wie Piqué, Alba en Busquets, tonen niet meer eenzelfde honger als tien jaar geleden, terwijl talenten als Pedri en Ansu Fati nog moeten rijpen. Omdat de financiële mogelijkheden beperkt zijn, komt de club uit bij spelers van het kaliber Memphis Depay en Luuk de Jong; voetballers van wie het tot voor kort voor onmogelijk werd gehouden dat ze ooit het blaugrana zouden dragen.

Met sterk fluctuerende prestaties tot gevolg. De ene week wordt een nieuw glorierijk tijdperk ingeluid door de Spaanse pers, de andere week moet Koeman alweer vrezen voor ontslag. De kakofonie aan meningen vertroebelt de realiteit; de wederopbouw van FC Barcelona kost tijd, getuige ook de machteloosheid in de Champions League tijdens de groepsduels met Bayern München (0-3) en Benfica (0-3).

Koeman krijgt geen tijd. Woensdagnacht werd hij ontslagen na een competitienederlaag bij Rayo Vallecano (1-0), enkele dagen nadat fans hem belaagden na de nederlaag tegen Real Madrid. Een afkoopsom rijker, maar een illusie armer. Koeman zelf had al voorgesorteerd op vertrek. “Als ik het hier op een dag niet meer naar mijn zin heb, zal ik vertrekken, uitrusten en vijf dagen per week golf spelen. Dat is een heel mooie sport.”

Lees ook:

Koeman kon het tij bij zijn geliefde maar geplaagde Barcelona niet keren

Ruim een jaar nadat hij het Nederlands elftal opgaf voor zijn droombaan, is Ronald Koeman ontslagen bij FC Barcelona. Een ontslag dat al weken in de lucht hing, maar plaatsvond enkele uren na de nederlaag in Madrid tegen Rayo Vallecano (0-1).