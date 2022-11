Hoe vullen de voetballers die niet naar Qatar gaan de komende zeven weken?

“Prettige avond en een fijne jaarwisseling.” Met die woorden besloot AZ-trainer Pascal Jansen zaterdagavond tegen middernacht zijn persconferentie in het Philips Stadion, waar de Alkmaarse ploeg thuisclub PSV al na een week onttroonde als koploper van de eredivisie (0-1).

Daarmee kreeg de goedgehumeurde Jansen de lachers op zijn hand. Nooit eerder begon de eredivisie zo vroeg aan een winterstop. Terwijl de WK-gangers maandag hun koffers pakken voor het eindtoernooi in Qatar, wacht voor de achterblijvers een periode van zeven weken zonder competitie. Op vrijdag 6 januari wordt de eredivisie hervat met FC Twente-FC Emmen. Hoe brengen de thuisblijvers die tijd door?

Hoe dan ook: de lange winterstop is voor iedereen nieuw. “Normaal gesproken had je nu ongeveer een interlandperiode en volgden er in december nog vier, vijf wedstrijden”, schetst Go Ahead Eagles-trainer René Hake. “Dat is nu totaal anders. En dat is natuurlijk een aparte gewaarwording.”

Eerst twee weken vakantie

Bij Go Ahead krijgen de spelers, zoals bij wel meer eredivisieclubs, eerst twee weken vakantie voordat de voorbereiding op de resterende twintig competitieduels wordt gestart. “Het grote verschil is dat we nu een langere opbouw naar het tweede deel van het seizoen hebben, waarin we kunnen werken aan onze speelwijze en de fysieke gesteldheid van onze spelers”, zegt Hake. “En die opbouw is nodig ook, zodat spelers het langer kunnen volhouden. Er wachten straks veel wedstrijden.”

Hoe hou je dat leuk als trainer? Hake sluit niet uit dat hij wat andere sporten gaat beoefenen met zijn ploeg, zoals padel, basketbal of squash. “Je kunt ook denken aan het inzetten van een variant op krachttraining, zoals kickboksen. Ik vind het altijd wel leuk om te kijken wat je kunt leren van andere sporten en hoe je dat toe kunt passen in je eigen sport. Even een andere mindset bij die jongens. Dat is goed voor ze.”

Ook Ron Jans, met zijn 64 jaar de meest ervaren trainer in de eredivisie, staat voor een geheel nieuwe uitdaging met FC Twente. “Na een zomerstop vinden spelers het de eerste twee weken nog wel leuk om te trainen”, weet hij. “Daarna willen ze al snel wedstrijden spelen.” Jans reageerde dan ook verheugd op de uitnodiging van oud-FC Twente-speler Bryan Ruiz, die in december zijn afscheidswedstrijd speelt in Costa Rica. Twente verblijft van 12 tot en met 23 december in Zuid-Amerika. Jans: “Costa Rica is een land waar je niet zo snel komt, met prachtige natuur en het is er in december zo’n 24, 25 graden. Behalve dat we één, mogelijk twee oefenwedstrijden spelen, hebben we ook twee mooie dagtrips gepland. Wij komen onze tijd wel door.”

Er is nog veel te winnen

Dat geldt ook voor PSV, waar trainer Ruud van Nistelrooij de komende weken hoopt te gebruiken om zijn team verder te ontwikkelen. Qua pass-zuiverheid en het creëren van kansen is er nog veel te winnen, bleek tegen AZ, se Griek Vangelis Pavlidis werd na ruim een kwartier matchwinnaar werd. Of het een voordeel is dat PSV – in tegenstelling tot Ajax – met een vrijwel complete groep kan doortrainen? “Wij hebben vier jongens die naar het WK gaan”, verwees Van Nistelrooij naar Gakpo, Simons, Luuk de Jong en Guttierez. “Zij doen daar de ervaring op die je graag wilt zien als trainer. Want uiteindelijk gaan wij daar ook van profiteren. Maar we hebben een hele mooie groep bij elkaar om er op 7 januari weer te staan.”

En dan is er nog de naderende transferperiode, waarin spelers die uitblinken op het WK zeker in de smaak zullen vallen. Saillant is dat zowel Ajax, PSV als Feyenoord momenteel geen technisch directeur hebben. “Ik deal met wat er gaat gebeuren”, zei Van Nistelrooij. “Die transferwindow gaat open als we alweer bijna gaan beginnen. Dan kunnen de speculaties weer beginnen.”

Maar eerst een lange, lange winterslaap.

Sam Beukema, verdediger bij AZ, gaat een week in Spanje op trainingskamp “Zeven weken winterstop, dat wordt een lange zit. Het is nieuw voor iedereen. Uiteindelijk moet je er het positieve uithalen, denk ik. Ik zie er ook wel voordelen in. We hebben de tijd om alles nog verder te perfectioneren en de jongens die nu geblesseerd zijn, kunnen straks weer aansluiten. Natuurlijk speel je als voetballer liever voor het echie, maar die energie moeten we dan maar opbrengen in oefenpotjes. Gelukkig hebben we zo’n groep wel. We zijn een hecht team. Laatst hebben we nog met z’n allen de verjaardag van Milos Kerkez gevierd. Ik ga nu eerst twee weken op vakantie met m’n ouders en een maatje.”

Henk Fraser, trainer FC Utrecht, gaat een week in Spanje op trainingskamp “Het gevoel bij deze winterstop is tweeledig. Aan de ene kant had ik onze flow, het gevoel na vier opeenvolgende competitiezeges, graag doorgetrokken, maar anderzijds is de eerste fase van het seizoen ook heel pittig geweest. Met – deels terechte – kritiek op de clubleiding, trainer en de spelers. Dat heeft veel energie gekost. Ik heb nu een weekje vrij en daarna gaan we ons voorbereiden op de tweede competitiehelft. Tussendoor ga ik zeker het WK volgen. Niet alleen als Nederlander, maar ook als voormalig lid van de technische staf van het Nederlands elftal. Hoewel de samenwerking kort was, heb ik er ontzettend veel van opgestoken. Louis van Gaal, Danny Blind en Frans Hoek, dat zijn behalve fantastische personen ook vakmensen die ik de wereldtitel van harte gun.”

Jasper Cillessen, doelman NEC, gaat ook op trainingskamp in Spanje Toen Jasper Cillessen vrijdagochtend te horen kreeg dat hij niet was opgenomen in de WK-selectie van het Nederlands elftal werd het zwart voor zijn ogen, bekende de NEC-goalie zondagmiddag na de zege op RKC Waalwijk (6-1). “Alles zakt onder je weg”, zei Cillessen bij ESPN. De Nijmegenaar, door velen gezien als eerste keeper in Qatar, wilde niets vertellen over de inhoud van het slechtnieuwsgesprek. “Dat hou ik intern.” Wel zei Cillessen het WK te gaan kijken. “Ik ga het gewoon volgen. Ik ben en blijf Nederlands-elftalspeler.” Al zal het pijn doen. “Dat blijft nog wel lang, zeker. De pijn van het EK (dat Cillessen aan zich voorbij moest laten gaan vanwege een coronabesmetting, red.) heb ik ook nog steeds in mijn lichaam.”

