Hoe vermarkt Jumbo-Visma het succes in de Tour?

Steven Kruijswijk weet niet zeker of hij in het Nederlands of in het Engels moet antwoorden als hij begint met de persconferentie. Er zijn enkele onbekende gezichten, dus wie weet zijn er mensen die geen Nederlands verstaan in de kleine ontbijtzaal van de hostellerie in Albi, waar Jumbo-Visma resideert tijdens de rustdag in de Tour. “In het Engels? Prima.”

De persconferentie is niet de allerdrukst bezochte persconferentie van de Tour (er zijn ongeveer tien cameraploegen, vooral van Nederlandse en Belgische media), maar grote televisiestations als Eurosport en de Franse televisie komen ook buurten. Dat is niet gek. Met vier etappezeges, twee dagen de gele trui, twee groene truien, vijf witte truien en vijf dagen leider in het ploegenklassement, is de Nederlandse ploeg vooralsnog het succesvolst in deze Tour de France.

Richard Plugge, ploegbaas van Jumbo-Visma, kon zich niet herinneren dat het ooit drukker was in de zeven jaar dat hij baas is van de ploeg. Succes trekt aan. Plugge weet niet wat de cijfers exact zijn, maar wel dat het bereik ‘gigantisch’ is. “Ik krijg alleen maar berichten van sponsors, van fans, van onbekenden. Heel mooi.”

‘Met Mike aan het slepen’

Ondertussen slaan in de hostellerie de verzorgers elkaar om de oren met een nieuw marketingproduct, een opblaasbare versie van het geel-zwarte tenue voor in het zwembad. Mike Teunissen vertelt even verderop dat hij pas sinds twee dagen weer ‘redelijk normaal’ kan rondfietsen. De dagen na zijn avontuur met de gele trui kostten veel energie. Het is de tegenhanger van succes.

Persman Ard Bierens was de eerste dagen ‘met Mike aan het slepen’, zei hij eerder deze Tour al. Er kwamen meteen na het eerste weekend aanvragen van France Télevision en ProCycling UK voor interviews op de rustdagen. “En voor Wout van Aert was in de mixed zone om de veertig centimeter wel een cameraploeg die hem wilde spreken. Hij spreekt zijn talen, dus niemand laat hem ook lopen.”

Veel aandacht betekent dat er voor de renners een aangepast tijdschema moet worden uitgedokterd. De verzorger is meestal leidend: die bepaalt wanneer er kan worden gegeten. Dat blijft het belangrijkste onderdeel van het avondprogramma.

De ploeg zorgt ervoor dat de tijdspanne waarin de interviews worden gehouden kort blijft. De aanvragen van avondprogramma’s worden na elkaar gepland. Live bij ‘Tour du Jour’, kort voor het Belgische ‘Vive le Vélo’ en als de schemering intreedt een interview voor ‘De Avondetappe’.

Niet elk verzoek wordt gehonoreerd uiteraard. “Ik zeg ook heel veel nee”, aldus Bierens. De persman vindt overigens niet dat de verzoeken onoverzichtelijk worden. “Er is meer aandacht voor ons, maar niet minder werk. Op een sprintdag komen de cameraploegen toch wel langs voor Groenewegen.”

Wie goed is, is direct verdacht

Dan is er nog de reflex dat wie goed is, bijna automatisch verdacht is. “Dat is ook wat een koppositie doet: je kunt erop wachten dat mensen wat gaan zoeken”, zei Plugge in de Ronde van Italië al in Trouw.

In de Tour probeert de ploeg vormen van argwaan weg te nemen door experts te laten vertellen hoe de ploeg werkt. Een verhaal over het (overigens vrij te gebruiken) ‘wondermiddel’ ketonen, zoals dinsdag door de Telegraaf werd gebracht? Een doorverwijzing naar sportief directeur Merijn Zeeman.

Plugge vindt het succes mooi, maar niet het belangrijkst. Hij weet nog dat zijn ploeg drie jaar geleden veelal voorbij werd gelopen toen die nog geen resultaat haalde. “Wat ik wil is dat we een goed gevoel achterlaten bij een grote groep mensen. Dat zij ons zien en onze manier van koersen mooi vinden. Dat geeft een bepaalde warmte rond het team. Wat die warmte is? De renners zijn populairder. Het team an sich ook. Dat krikt de waarde van de ploeg weer omhoog.”

