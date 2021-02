Hoe red je de Spelen in Tokio? In ieder geval niet met seksisme

Alsof de Olympische Spelen nog niet genoeg onder vuur lagen in Japan, kwam daar afgelopen week de uitglijder van Yoshiro Mori bij. De voorzitter van het organisatiecomité voor de Spelen had in een bijeenkomst gezegd: “Als het aantal vrouwelijke bestuursleden wordt verhoogd, zou de spreektijd moeten worden ingeperkt”. De 83-jarige oud-premier vindt dat vrouwen moeite hebben met afronden en ‘dat is irritant’.

Zijn excuses op een persconferentie afgelopen donderdag kunnen de gemoederen in het Aziatische land niet temperen. Het hashtag ‘Mori, stap alsjeblieft op’ is trending op Twitter in Japan. Sommige twitteraars roepen sponsors van de Spelen druk te zetten op het organisatiecomité om Mori te ontslaan.

De kwestie ligt extra gevoelig in het land, waar gendergelijkheid niet zo vanzelfsprekend is. Vrouwen in Japan zijn zwaar ondervertegenwoordigd in de politiek en in directiekamers. In een ranglijst van gelijke lonen, opgesteld door het World Economic Forum, staat Japan bijvoorbeeld op de 121ste plek van de 153 onderzochte landen.

Voorzitter Yoshiro Mori betuigt spijt tijdens een persconferentie. Beeld Reuters

Groeiende bezorgdheid

De ophef over Mori’s uitspraken heeft de scepsis onder de Japanse bevolking over het organiseren van de Spelen mogelijk verder doen toenemen. Meer dan tachtig procent van de Japanners is erop tegen dat op 23 juli het evenement van start gaat. Dat kwam onlangs uit een opiniepeiling naar voren. Er is een groeiende bezorgdheid dat een toestroom van 15.400 olympische en paralympische atleten, sponsors, officials, journalisten en ander aan de Spelen gerelateerd personeel het virus zal verspreiden.

Hoewel Japan met minder dan zesduizend doden minder zwaar is getroffen door de pandemie dan veel vergelijkbare landen, is een deel van het land momenteel op slot. Een recente stijging van het aantal besmettingen vorige maand dwong de regering om de noodtoestand af te roepen in Tokio en andere zwaar getroffen regio’s. Ook zijn de grenzen gesloten voor niet-inwonende buitenlanders. Deze maatregelen gelden tot begin maart.

Geen tijd als ziekenhuis uitpuilt

Om het mega-evenement in goede banen te kunnen leiden heeft de metropoolregering van Tokio aan de medische federatie van de stad gevraagd om meer dan 3500 artsen en verpleegkundigen beschikbaar te stellen. Volgens Satoru Asai, de directeur van Tokio’s medische federatie, is dat simpelweg niet haalbaar. “Het is onmogelijk”, zei hij tegen persbureau Reuters. “Dokters die zich in eerste instantie als vrijwilliger hadden aangemeld, zeggen nu dat ze geen tijd hebben om te helpen als hun ziekenhuizen uitpuilen.”

Vooralsnog lijkt het evenement ondanks alle commotie gewoon doorgang te vinden. Om meer duidelijkheid over het streven naar ‘veilige’ Spelen te garanderen, presenteerde het Internationaal Olympisch Comité afgelopen woensdag een ‘covid-draaiboek’. In dat draaiboek staan allerlei maatregelen voor sportfederaties en officials om te voorkomen dat de Spelen een ‘superspread-event’ worden.

‘Stille Spelen’

Het evenement zal in elk geval de boeken ingaan als de ‘stille Spelen’. Zingen, aanmoedigen of luidkeels juichen is verboden. Bezoekers moeten ‘atleten steunen door te klappen’. Verder worden atleten minimaal eens in de vier dagen getest tijdens hun verblijf in Tokio. Alle bezoekers moeten bij aankomst in Japan een recente negatieve test overleggen en daarna volgt er meteen een nieuwe test. Vaccinatie is geen voorwaarde voor deelname aan de Spelen.

Bovendien moeten atleten hun verblijf in het olympisch dorp beperkt houden tot een paar dagen. Zodra de atleet zijn of haar disciplines heeft voltooid, wordt verwacht dat hij of zij Japan onmiddellijk verlaat. Ook mogen atleten en officials niet zonder toestemming het openbaar vervoer gebruiken. Tevens moeten ze ‘altijd’ binnenshuis een mondkapje dragen, behalve tijdens het eten of slapen.

In het draaiboek wordt ook benadrukt dat iedereen bij de Spelen ‘lichamelijk contact, inclusief handdrukken en knuffels, moet vermijden’ en ‘fysieke interacties met anderen tot een minimum moet beperken’ met een sociale afstand van twee meter.

Seks tijdens het toernooi

Dat atleten fysiek contact met elkaar niet schromen, is geen geheim meer. Tijdens de vorige winterspelen in Tokio werden meer dan honderdduizend condooms gratis verstrekt aan de bewoners van het olympisch dorp. Ryan Lochte, de Amerikaanse zwemmer, schatte dat in 2012 in Londen ‘zo’n 70 procent van de olympiërs’ seks had tijdens de Spelen.

Het IOC meldde de draaiboeken de komende maanden voortdurend aan te passen aan de veranderende omstandigheden, voordat de Spelen op 23 juli moeten beginnen. Daarbij staat de gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen bij de Olympische en Paralympische Spelen voorop, zei IOC-directeur Christophe Dubi. “We weten dat deze Spelen in veel opzichten anders zullen zijn. We vragen van iedereen flexibiliteit en begrip.”

Mensenrechtenorganisaties roepen op tot boycot Peking 2022 Exact één jaar voor aanvang van de Olympische Winterspelen in Peking hebben mensenrechtenorganisaties opgeroepen tot een boycot van het sportevenement in februari 2022. Als het aan een groep anti-China-activisten ligt, komen er geen buitenlandse atleten opdraven bij de Winterspelen in Peking. Het Internationaal Olympisch Comité zou volgens hen niet moeten toestaan dat het Aziatische land de Spelen organiseert vanwege de schending van mensenrechten. Zij stellen dat de Spelen het hardhandig optreden van het Chinese regime alleen maar zouden aanmoedigen. “Wij voelen ons gedwongen om ons uit te spreken”, vertelde Kalden Obara, voorzitter van de Tibetaanse gemeenschap in Japan, donderdag op een persconferentie in Tokio. “Als China de schendingen van de mensenrechten in Tibet en de aangrenzende regio’s niet stopt, zou het China niet moeten worden toegestaan ​​om deze Olympische Winterspelen van 2022 in Peking te organiseren.” Harde optredens tegen afwijkende meningen Een coalitie van 180 regionale groeperingen die zich inzetten voor mensenrechten heeft in een open brief aan verschillende regeringen aangedrongen de Spelen in Peking te mijden. Een boycot zou ervoor kunnen zorgen dat de Chinese regering ‘niet wordt aangemoedigd tot verschrikkelijke schendingen van de mensenrechten en harde optredens tegen afwijkende meningen’. “Het IOC weet dat de Chinese autoriteiten willekeurig Oeigoeren en andere moslims vasthouden, het staatstoezicht uitbreiden en talloze vreedzame critici het zwijgen opleggen”, vertelde Sophie Richardson, directeur van de afdeling China bij Human Rights Watch, op de bijeenkomst. Gezamenlijk optreden van alle landen wereldwijd Tijdens de persconferentie werd onder andere opgeroepen tot een gezamenlijk optreden van alle landen wereldwijd. “Dit is niet iets dat alleen Japan kan doen”, aldus Hidetoshi Ishii, vice-president van de Free Indo-Pacific Alliance. “Daarom willen we dat de internationale gemeenschap optreedt.” China ontkent beschuldigingen van misbruik in Xinjiang. Volgens Chinese autoriteiten zijn de complexen in de regio opgezet om beroepsopleidingen te geven en islamitisch extremisme en separatisme uit te bannen. Zij stellen dat degenen die hierin hebben gezeten, inmiddels zijn ‘afgestudeerd’ en naar huis gegaan.

