Hoe organiseer je een najaarsmarathon in de anderhalvemetersamenleving?

De Dam tot Damloop, 's lands grootste loopevenement dat voor 20 september op de kalender stond, is al definitief afgelast. Te veel mensen bij elkaar. Te veel risico. Maar hoe moet dat dan met de marathon van Amsterdam, tevens het NK, die een maand later op het programma staat? “Ieder weldenkend mens begrijpt dat wij geen marathon met 45.000 duizend mensen gaan organiseren. Maar wij willen graag iets doen als dat veilig en verantwoord is”, zegt directeur Ron van der Jagt van organisatiebureau Le Champion.

Verschillende varianten worden nu onderzocht. Allereerst dient er duidelijkheid te komen van de overheid. Is een marathon een sportwedstrijd, of valt die onder de publieksevenementen zoals festivals en concerten? Die eerste groep mag vanaf 1 september onder restricties weer plaatsvinden, de rest moet wellicht wachten tot er een vaccin is. “En als Rutte zegt: ‘Geen evenementen tot 1 januari’, zijn we uitgepraat.”

De organisatie bekijkt een aantal opties die passen in de anderhalvemetersamenleving. Alleen een wedstrijd voor toplopers, of is een gelimiteerd aantal recreanten mogelijk? Er wordt ook gekeken naar de optie van een afgesloten parcours van tien kilometer zonder publiek. “Dan krijg je puur een wedstrijd met de toppers waarmee je wel een live-uitzending op televisie kunt vullen.”

Een wedstrijd die in 145 landen wordt uitgezonden, zeg je niet zomaar af. Zeker niet voor sponsoren die betalen voor twee uur uitzendtijd. “En de NOS bedelt om sportbeelden”, weet Jos Hermens, eigenaar van Global Sports Communication. Daarbij is Amsterdam dit jaar gepromoveerd tot het platinum label, de hoogste categorie waartoe ook onder andere Londen en New York behoren.

‘Je kunt desnoods de hele dag voor de marathon gebruiken’

Hermens ziet wel een mogelijkheid ook recreanten te laten starten. “Ik denk dat je een beperkte groep kan toelaten. Startvakken maken met vier naast elkaar en dan om de zoveel tijd starten. Je kunt desnoods de hele dag gebruiken voor de marathon.” De atletenmanager broedt voor Amsterdam op een idee met Abdi Nageeye, waarbij de nationale recordhouder het in een soort tijdritvorm opneemt tegen een andere topper.

Golazo Sports, dat de marathon van Rotterdam organiseert, wil niet vooruitlopen op de zaken. Maar duidelijk is dat de verplaatste voorjaarsmarathon, die nu een week na Amsterdam staat gepland, niet hoeft te rekenen op Nederlandse toppers. Rotterdam zal het op 25 oktober moeten hebben van voornamelijk Afrikanen.

Hetzelfde dreigt overigens voor Amsterdam, vanwege een uitspraak van de internationale atletiekbond. Die besloot eerder dat tot 1 december tijden niet tellen als limiet voor de Spelen van Tokio in 2021. En dus trekken de Nederlanders voorlopig gezamenlijk een ander plan. Een drietal dat in april in Rotterdam had willen samenwerken om de limiet van 2.11.30 uur te halen, wil nu in Valencia op 6 december een limietpoging doen.

“Wij gaan voor de sportieve uitdaging en niet voor het geld”, verklaart Guido Hartensveld, trainer van Michel Butter. Ook Frank Futselaar en Bart van Nunen denken zo. Futselaar: “Ik heb getekend bij Amsterdam, met het voorbehoud van het kunnen doen van een limietpoging. Anders wijk ik ook uit naar Valencia.” Van Nunen: “Ik hoop dat Jos het voor elkaar krijgt. Dan lopen we in Amsterdam voor de limiet. Dat heeft mijn voorkeur.”

Hermens is hard aan het lobbyen bij voorzitter Sebastian Coe om de limietregel van tafel te vegen. “Marathonlopers hebben maar twee kansen per jaar. Ik heb goede hoop dat dit wordt veranderd”, zegt hij. Anders zijn de najaarsmarathons voor Europeanen sportief niet aantrekkelijk.

Voor veel Afrikaanse broodlopers ligt dat anders. Zij ontlenen er juist hun inkomen aan. “Er zijn Kenianen die een onbekende marathon winnen en daar tweeduizend euro verdienen. Genoeg om van te leven”, weet Futselaar, die voor zijn studie culturele antropologie onderzoek deed naar dat aspect. “En dan praat je over honderden, misschien wel duizend lopers.”

