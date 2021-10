Hoe nu verder in de turnsport? ‘Het moet niet meer alleen om de medailles gaan’

De crisis in het turnen stemt tot nadenken over de inrichting van het Nederlandse sportlandschap. Zo maakt de kersverse tegemoetkomingsregeling voor de slachtoffers duidelijk hoe het schipperen is met de budgetten. Om te voorkomen dat gymnastiekbond KNGU onvoldoende middelen overhoudt om werk te maken van preventie van grensoverschrijdend gedrag bij haar verenigingen, doet de adviescommissie integriteit en ethiek van NOC-NSF een beroep op de sportkoepel en het ministerie van VWS. “Beide organisaties hebben een verantwoordelijkheid in de sport.”

Die gevraagde bijdrage zal woensdag ongetwijfeld aan bod komen tijdens het debat in de Tweede Kamer over de misstanden in de turnsport. Fundamenteler is de vraag wat het primaire doel moet zijn van sportbonden: zoveel mogelijk medailles op internationale podia vergaren of zoveel mogelijk Nederlanders veilig laten sporten?

“Sport hoort veilig te zijn en met plezier te worden beoefend”, stelt de integriteitscommissie. “Zeker ook wanneer er met toptalenten en grote ambities wordt gewerkt. Er behoort geen tegenstelling te zijn. Ook tot het uiterste gaan kan en moet gepaard gaan met zorg, aandacht en begrip.”

Grenzen verleggen zonder grenzen te overschrijden

De ambities van NOC-NSF zijn scherp. Moet het streven naar een plek bij de beste tien sportlanden van de wereld niet worden bijgesteld, nu de turncrisis heeft laten zien waar een doorgeschoten prestatiecultuur toe kan leiden? Volgens voorzitter Anneke van Zanen is de balans tussen prestatiedrang en een veilig sportklimaat iets waar de topsport altijd mee worstelt. “Wat is een medaille waard? Om eerste te worden, zul je grenzen moeten doorbreken. We onderzoeken momenteel hoe we met die balans omgaan, onder de werktitel: ‘Grenzen verleggen zonder grenzen te overschrijden’. Aan de ene kant wil je goed presteren, aan de andere kant mag dat niet over de rug van sporters gebeuren.”

Het schoolvoorbeeld van een coach die die kunst verstaat, is de Amerikaanse Aimee Boorman – nota bene werkzaam in de geplaagde gymnastieksport. Zij reist deze week met de Nederlandse turnsters naar de WK in Japan. Op de vraag of de KNGU haar langer aan zich wil binden, antwoordde directeur Marieke van der Plas maandag, bij de bekendmaking van de tegemoetkomingsregeling, veelzeggend. “Dat zou ik heel mooi vinden, maar we moeten eerst nog door het hoepeltje van NOC-NSF voor ons budget voor de komende jaren.” Het bedrag hangt voor een belangrijk deel af van de geleverde prestaties op het mondiale toneel. Op die manier houdt het huidige financieringssysteem de sportbonden gevangen. Wie niet meedoet met de dans om de podiumplekken, die wordt gekort.

Smileys in plaats van punten

Ook het internationale speelveld beperkt de bewegingsvrijheid. De KNGU lobbyt bij de internationale federatie FIG voor verhoging van de minimumleeftijd, maar slechts achttien van de ruim honderd landen steunen dat voorstel. Verder is er de wens dat de moeilijkheidsgraad van oefeningen anders wordt beoordeeld. Van der Plas: “Op het moment dat elementen steeds ingewikkelder worden, moet je die steeds jonger aanleren”.

Dat raakt aan een van de pijnpunten in de turncrisis: de vele uren die kinderen op jonge leeftijd al moeten trainen om de top te halen. Toch acht Van der Plas topturnen in Nederland nog steeds wenselijk. “Ik ben ervan overtuigd dat een verantwoord pedagogisch klimaat en goede prestaties hand in hand kunnen gaan. Daarvoor hebben we de eerste wijzigingen al doorgevoerd. We organiseren geen nationale kampioenschappen meer voor 8-jarigen, doen bij de jeugd meer wedstrijden in teamverband en op jonge leeftijd krijg je nu smileys in plaats van punten. Want dat puntensysteem is erg negatief: iedere fout leidt tot aftrek. In onze sport kun je niet juichen na een doelpunt. We willen voortaan vooral de vorderingen meten, het moet niet alleen maar om de medailles gaan. Ik denk dat als we kinderen zo lang mogelijk onbezorgd laten oefenen, we uiteindelijk meer topsporters zullen produceren.”

