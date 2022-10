Hoe lang kan Schreuder Blind nog handhaven bij Ajax?

Ajax zit diep in hem. Vanaf zijn achtste liep Daley Blind er rond. Hij maakte uitstapjes maar kwam steeds terug. Hij won landstitels en bekers met zijn club. Afgelopen week was ‘tout Ajax’ in theater Tuschinski voor de première van een tweedelige documentaire over hem: ‘Nooit meer stilstaan’, vanaf 1 november te zien bij Videoland.

In de docu wordt Blind gevolgd vanaf het moment in 2020 dat hij wordt geconfronteerd met hartproblemen. Emotioneel vertelt hij dat de doktoren hem voorhielden dat hij misschien wel moest stoppen. Het was zijn vader Danny die stoïcijns bleef zoeken naar oplossingen, hoe dat dreigend einde kon worden afgewend. Dat gaf zoon Daley kracht. “Ik dacht: oké, niet opgeven.”

Hij overwon de angsten en kwam terug op het hoogste niveau. Maar zelfs Daley Blind heeft geen onbeperkt krediet. Sterker, het brokkelt meer en meer af. Door zijn eigen supporters werd de oer-Ajacied in de Johan Cruijff Arena al diverse keren uitgefloten. Vorig seizoen lieten de fans weten veel liever Nicolas Tagliafico op zijn plek te zien. Het vrat aan Blind, en aan zijn humeur. Cynisch is hij over het opportunisme, ook in de media. Dan weer is hij de geweldige passer, dan weer de slome verdediger.

Blind senior

Zijn trainer Alfred Schreuder nam hem vaak in bescherming. Afgelopen week werd gesuggereerd dat achter de schermen vader Danny bij Ajax grote invloed heeft. Die moest vorig jaar, toen hij assistent van Louis van Gaal werd, als technisch commissaris een stapje terugdoen, maar door het ontbreken van een technisch directeur zou Blind senior indirect toch aan veel touwtjes trekken. “Ik heb dat niet zo ervaren”, reageerde Schreuder daar vrijdag op.

Blind stond zaterdag bij RKC weer in de basis maar de man die voorheen nooit werd gewisseld moest al in de rust in de kleedkamer achterblijven. Dat gebeurde vorige week ook al tegen Excelsior. In Waalwijk waren daar weer genoeg redenen voor. In de 43ste minuut kreeg Blind tot zijn frustratie een gele kaart. Scheidsrechter Jeroen Manschot was zijn gemekker zat. Blind was kort daarvoor lang op het gras blijven liggen nadat Michiel Kramer zijn voet had geraakt. De RKC-spits vond dat de Ajax-verdediger zich niet zo moest aanstellen.

Schreuder voerde later de gele kaart op als reden voor de wissel. Feitelijk ging het om iets anders. Het kon zo niet langer met Blind achterin. Ajax had in de eerste helft tegen RKC (1-1) veel te veel open kansen weggegeven. Met Iliass Bel Hassani als de draaischijf had de ploeg van Joseph Oosting vlot combinerend de Amsterdamse defensie regelmatig uiteengereten.

Vijftiende tegentreffer Ajax in oktober

Blind ging daarbij niet vrijuit. Volgens Schreuder was de ‘restverdediging’ niet goed. Hij bedoelde vooral dat de zwervende Bel Hassani niet goed werd opgepakt. Bij de eerste grote Waalwijkse kans, van Pelle Clement, was Blind te laat om Bel Hassani van een assist af te houden. Bij de gelijkmaker van RKC was chaos troef in de defensie. “Er werd af en toe niet doorgedekt. Dan krijg je een probleem”, zei Schreuder. “In de tweede helft ging dat wel goed. Door agressief naar voren te dekken, en een goede spirit op het veld.”

De gelijkmaker van Clement was al de vijftiende tegentreffer van Ajax in de maand oktober, over verschillende competities. Alleen in november 1964 (16) en september 1988 (16) incasseerde het meer doelpunten.

De oplossing bleek simpel: Owen Wijndal viel in als linksback, Calvin Bassey loste Blind af in het centrum. De snelle en fysiek sterke Engelsman was de laatste tijd linksback, ook in de eerst helft tegen RKC, omdat Blind daar te kwetsbaar was geworden. Door de omzettingen had Ajax wel grip op RKC. Het liep vlot uit naar 1-4. In Portugal zal bondscoach Van Gaal ook hebben gezien dat voor Blind bij Ajax binnenkort een rol als bankzitter niet denkbeeldig is, wellicht al voor het WK begint. Blind zelf zal blijven strijden. En niet opgeven.

Berghuis maak het verschil Brian Brobbey en Steven Berghuis scoorden beide twee keer namens Ajax tegen RKC (1-4). Uitblinker Berghuis kreeg met een fraaie assist ook de assist voor de 1-4 op zijn naam. Eerder poeierde hij de 0-1 vanaf de rand zestien hard binnen. En zijn 1-2 met een dropkick was een juweel. Berghuis maakte nu al 32 eredivisiedoelpunten van buiten het zestienmetergebied. “Ik heb die traptechniek een beetje van mijn vader gekregen. Het zit in mijn genen. En ik heb er veel in geïnvesteerd”, zei Berghuis. Scoren van buiten de zestien is niet zijn doel, integendeel. “Robin van Persie heeft mij eens een statistiek laten zien van de Premier League. Tachtig tot negentig procent van de doelpunten wordt binnen de zestien gemaakt. Ik heb proberen te leren om juist de zestien aan te vallen. Daar liggen meer goals dan daarbuiten.”

Lees ook:

Tirade Schreuder legt bloot dat problemen bij Ajax dieper liggen

De uitbarsting van Alfred Schreuder laat zien waar het bij Ajax achter de schermen aan schort. De vraag is of de trainer hiermee zijn positie versterkt.