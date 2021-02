Hoe lang blijft de Champions League nog bestaan?

Vanaf dinsdagavond weer te horen in miljoenen huiskamers: de hymne van de Champions League. Het toernooi wordt hervat met de achtste finales tussen RB Leipzig en Liverpool, en FC Barcelona tegen Paris Saint-Germain. Spektakel verzekerd, evenals hoge kijkcijfers.

Maar hoelang blijft dit Europese miljardenbal van de Uefa dat sinds 1992 wordt georganiseerd nog bestaan in deze vorm? De ideeën over een Super League worden steeds concreter. De kern van dat idee: een uiterst lucratieve supercompetitie van achttien grote clubs uit toplanden als Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk waaruit degraderen onmogelijk is. Die clubs verdwijnen dan uit de nationale competities.

Aan dit plan wordt door clubs als Real Madrid, Manchester United en AC Milan achter de schermen al jaren gewerkt. “De grootste bedreiging voor de Uefa en de Fifa is dat deze competitie buiten hen georganiseerd zou kunnen worden”, stelt sportmarketeer Ruud van der Knaap. “Daarmee komt het bestaansrecht van deze bonden – afgezien van het landenvoetbal – grotendeels in gevaar.”

Zoeken naar nieuwe geldstromen

Gesprekken over een Super League, die in 2024 zou moeten beginnen (als de huidige contracten van de Uefa aflopen), zijn de laatste maanden in een stroomversnelling geraakt. De grote Europese clubs, die vanwege de coronapandemie veel inkomsten missen, zijn dringend op zoek naar andere geldbronnen.

De Super League is begroot op ongeveer vijf miljard euro, een bedrag waarvoor al financiers gevonden zijn. In de voorlopige opzet liggen de startpremies per club op circa 350 miljoen euro, met prestatiebonussen oplopend tot 240 miljoen euro per seizoen. Ter vergelijking: Liverpool, in 2019 winnaar van de Champions League, incasseerde ‘slechts’ 110 miljoen euro aan prijzengeld van de Uefa.

Naarmate de plannen voor een Super League serieuzer worden, wordt ook de toon van de Uefa en Fifa dreigender. In januari kwam de wereldvoetbalbond Fifa met een duidelijk statement: spelers die in de Super League uitkomen zijn niet welkom op EK’s, WK’s en de wereldbeker voor clubs.

Duurzaam en verantwoord groeien

“Ze gebruiken dit als ultiem drukmiddel”, ziet Van der Knaap. “Zo maak je het heel lastig en duur om zo’n competitie te starten. Als Liverpool alleen de Super League heeft en niet meer kan uitkomen in de Premier League en andere competities, dan zullen ze zich wel twee keer bedenken.”

Saillant is dat de Uefa de laatste jaren juist steeds heeft meebewogen met de wensen van de grote clubs. De Europese voetbalbond gaf de vijf grote voetballanden steeds meer startbewijzen voor de Champions League, zodat de clubs verzekerd waren van miljoeneninkomsten. De vraag is of dat de goede beweging is geweest.

Financieel zal de Super League zeker meer opleveren. Liverpool-Real Madrid zou verzekerd zijn van veel kijkers uit het Midden-Oosten en Azië. Maar is er dan nog voldoende interesse voor wedstrijden in de nationale competitie? “Deze ontwikkeling is er vooral op gericht om de grote clubs uit de grotere competities harder te laten groeien dan de kleine clubs in de kleinere competities”, meent Van der Knaap. “Is dat wenselijk? Ik denk het niet. Soms lijkt het wel of die grote clubs vergeten dat je elkaar nodig hebt om een competitie te organiseren. Je moet het voetbal zo organiseren dat het duurzaam en verantwoord blijft groeien.”

Lees ook:

Klopp moet na verrassende verliespartijen nieuw vertrouwen kweken bij Liverpool

Het verval bij Liverpool, de regerend landskampioen van Engeland, is groot. Hoe valt dat te verklaren?