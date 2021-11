Hoe komt al dat vuurwerk het voetbalstadion nog in? ‘Mankracht is dit seizoen een probleem’

Supporters van FC Utrecht gooiden een flinke lading fakkels op het veld van de Gelredome tijdens de wedstrijd tegen Vitesse dit weekend. Het vuurwerk brandde minutenlang uit, scheidsrechter Jochem Kamphuis legde de wedstrijd stil. Ruim honderd kilometer verderop wierpen Feyenoord-supporters blikjes naar AZ-spelers en in Sittard gooiden PSV-supporters vuurwerk op het veld.

Supportersgeweld komt de laatste weken vaak voor en er klinkt een roep om stevig te reageren. Maar het is moeilijk om attributen uit de stadions te houden, zegt Raymond Salomon, manager communicatie en media van Feyenoord: “Bij sommige wedstrijden wordt er bij ons gefouilleerd, bij andere niet. Soms wordt er streng gefouilleerd, soms wat sporadischer.”

Feyenoord heeft moeite om genoeg personeel te vinden, zegt Salomon. “Mankracht is dit seizoen een extra probleem. Door corona hebben veel mensen in de beveiliging een andere baan gezocht en gevonden. We hebben niet iedere wedstrijd de hoeveelheid stewards die wij graag zouden willen.”

Daders opsporen met camerabeelden

Bij Vitesse is de schade groot, meldde de club maandag. Niet alleen is er vuurwerk op het veld gegooid, ook hebben de Utrecht-supporters een handdoekenrolhouder in brand gestoken. Vitesse zegt supporters te fouilleren, ook die van de uitploeg. De club uit Arnhem heeft camerabeelden overgedragen om te helpen de supporters die verantwoordelijk zijn op te sporen. FC Utrecht zei zondag meteen dat de club die supporters zwaar zal straffen.

Hoe het ondanks fouilleren toch kan dat supporters vuurwerk het stadion in krijgen, is voor de KNVB een raadsel: “Op sommige momenten blijkt het heel makkelijk voor supporters om voorwerpen als vuurwerk naar binnen te smokkelen. Hoe dat gebeurt, kan ik niet zeggen. Wisten we het maar,” zegt Jaap Paulsen van de KNVB.

Vorige maand nam de KNVB maatregelen vanwege het toenemend aantal incidenten met supporters die vuurwerk, aanstekers en bekers bier op het veld gooien. De verantwoordelijkheid voor de controle van supporters en handhaving van die maatregelen ligt bij de clubs: “Met de maatregelen die er zijn, kunnen clubs een heel eind komen,” zegt Paulsen. Een ervan is het stilleggen van de wedstrijd, wat dit weekend verschillende keren is gebeurd.

Een dilemma: klantvriendelijk zijn én ieders veiligheid garanderen

Een veelgenoemde oplossing is het ophangen van netten in bepaalde vakken. Feyenoord is er geen voorstander van, zegt Salomon: “Het is een lastig dilemma: je wilt klantvriendelijk zijn, maar ook ieders veiligheid garanderen. Je kunt er wel een fort van maken, maar dat doe je voor dat kleine groepje supporters dat zich misdraagt. Dan laat je 45.000 anderen de hele wedstrijd door een net kijken.”

Paulsen zegt dat de KNVB in gesprek is met het ministerie van justitie over nieuwe maatregelen: “We hebben vorige week gesproken met demissionair minister Grapperhaus om te kijken wat we gezamenlijk nog meer kunnen doen. Daar zitten ook preventiemaatregelen bij. Dat plan zal begin volgende week klaar zijn.”

Lees ook:

Vijf oplossingen voor het voetbalgeweld. ‘Die gasten moeten uit de anonimiteit worden gehaald’

Voetbalgeweld neemt de laatste weken snel toe. Gevreesd wordt voor nog meer rellen. Wat moet er gebeuren om het opgelaaide supportersgeweld in te dammen?