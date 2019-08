Hoe kansrijk is de jacht op Ajax?

Maar in hoeverre is er dit seizoen sprake van een serieuze, kansrijke jacht? Een deel van het antwoord ligt besloten in de ondersteunende foto op de cover van VI. Daarop de aanvoerders van PSV, Ajax en Feyenoord, respectievelijk Rosario, Blind en Berghuis. Elke captain heeft zijn verhaal.

Te beginnen met Blind, exponent van de koerswijziging bij Ajax. Een elftal kan niet zonder ervaren, sturende spelers, weten ze inmiddels bij Ajax. Technisch directeur Overmars haalde vorige zomer niet alleen Blind maar ook Tadic naar Amsterdam, en zie: Ajax beleefde vorig seizoen een ongekend succesvolle voetbaljaargang. De club werd niet alleen landskampioen maar won ook de KNVB-beker en bereikte de halve finale van de Champions League.

Dat dat succes een prijs zou hebben, was evident. Frenkie de Jong werd verkocht aan FC Barcelona, terwijl De Ligt naar Juventus verkaste. Beide spelers leverden gezamenlijk ongeveer 150 miljoen euro op, waarmee Ajax een financieel gat slaat met de concurrentie in de eredivisie. De Champions League-inkomsten van vorig seizoen benaderen de honderd miljoen euro.

Bij PSV is Rosario voorlopig de aanvoerder. Hij, een bescheiden middenvelder van 22 jaar jong, moet momenteel de taken waarnemen van de vertrokken topscorer Luuk de Jong, totdat de beoogde captain, de teruggekeerde Ibrahim Afellay (33), fit is. Dat geeft te denken. Afellay speelde de laatste drie seizoenen vanwege diverse blessures nog geen twintig wedstrijden. Kan hij nog wel een gezaghebbend leider zijn?

Van Bommel, alom geprezen als geboren trainer, kreeg in dit prille seizoen al een dure les te leren in het Europese voetbalseizoen, zoals Frank de Boer die eerder moest ervaren bij Ajax – en waarvan toch gehoopt mocht worden dat Van Bommel die beginnersfout niet zou maken. PSV, zonder de vertrokken De Jong, Schwaab en Angelino, werd simpelweg te licht bevonden in de tweede voorronde van de Champions League tegen FC Basel. Te jong, te onervaren is het nog bij dit PSV, dat vooralsnog verzuimde ervaring in te kopen. Tijd zal de hiërarchie doen vormen, maar zelfs dan is het de vraag of PSV een serieuze uitdager is voor Ajax. De strijd om de Johan Cruijff Schaal, gewonnen door Ajax (2-0), gaf een eerste indruk van de krachtsverhoudingen.

Een trainer met beperkt materiaal gaat dan experimenteren. Van Bommel zette Bergwijn op ‘tien’ in plaats van linksbuiten, waar hij vorig seizoen goed was voor veertien doelpunten en twaalf assists. Een noodgreep.

Zoals ook de nieuwe Feyenoord-trainer Stam zijn aanvoerder Berghuis, vorig seizoen als rechtsbuiten goed voor twaalf doelpunten en evenveel assists, als een ‘nummer tien’ wil opstellen. Noviteiten die voorbijgaan aan de vraag: wat kan een speler goed? Berghuis (en ook Bergwijn) rendeert als snelle, handige dribbelaar toch het beste vanaf de flanken.

Of Feyenoord een serieuze uitdager van Ajax is, lijkt ondenkbaar. De club is stuurloos, zowel buiten als binnen de lijnen. Technisch directeur Van Geel vertrok, evenals algemeen directeur Jan de Jong, die onlangs zijn taken neerlegde. Op het veld ontbreekt het niet alleen aan kwaliteit, maar ook aan daadkracht. Zeker sinds Feyenoord in mei afscheid nam van Van Persie. Het talentvolle AZ, onder leiding van de nieuwe trainer Slot, lijkt een geduchte concurrent voor de derde plek te worden.

FC Twente, RKC Waalwijk en Sparta keren dit seizoen terug in de eredivisie. FC Twente, versterkt dankzij het netwerk van technisch directeur Van Leeuwen, ontvangt vanavond PSV, terwijl Sparta morgen op bezoek gaat bij Feyenoord. De promovendi kunnen een voorbeeld nemen aan FC Emmen, dat vorig seizoen als nieuwkomer in de eredivisie knap overleefde door elke wedstrijd strijd te leveren en – naar de kwaliteiten van de spelers – realistisch voetbal te spelen. Laat het een spiegel zijn voor trainers, die in de eredivisie niet meer moeten willen dan het materiaal hun toestaat.

