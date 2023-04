Hoe kan ‘monumentenman’ Mathieu van der Poel zegevieren in die laatste twee grote klassiekers?

Op het moment dat Mathieu van der Poel zondag op het erepodium met moeite zijn kassei-trofee van veertien kilo optilt, karakteriseert ploeggenoot Jonas Rickaert op het middenterrein van het vélodrome in Roubaix met een brede lach zijn kopman. Van der Poel is een ‘speelvogel’, die dolt in de bus voorafgaand aan een klassieker, zegt Rickaert. “En weet je, we hebben een bijnaam voor Mathieu. Hij is de ‘monumentenman’.”

Grote renners

De van huis uit nuchtere Van der Poel zal het zelf nooit hardop zeggen, maar zijn stempel op de Nederlandse wielergeschiedenis wordt groter en groter. Zondag kwam er met Parijs-Roubaix nog een wielermonument op zijn palmares. Twee keer won Van der Poel al de Ronde van Vlaanderen, dit voorjaar kwam daar ook nog Milaan-Sanremo bij.

Over twintig jaar wordt net zo over hem gepraat als nu over Hennie Kuiper en Jan Raas, twee andere vedetten in het Nederlandse wielrennen en samen met Van der Poel de enige twee met vier zeges in de monumenten. Bovendien is Van der Poel pas de vierde renner die Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix in hetzelfde jaar wint, na Cyrille van Hauwaert (1908) Sean Kelly (1986) en John Degenkolb (2015), “Grote renners winnen grote wedstrijden”, zegt zijn ploegbaas, Philip Roodhooft, in Roubaix. “Dat is altijd zo geweest bij Mathieu, alleen wist hij toen zelf nog niet wat voor superrenner hij ging worden.”

Echte topvorm

Van der Poel had zijn voorbereiding op de klassiekers danig veranderd. Dit jaar ging hij professioneler dan ooit met zijn sport om. Hij was anders gaan trainen, had vooral besloten niet alles te willen rijden. Van der Poel wilde meer specifieke momenten kiezen, vooral de grote eendagswedstrijden. “Die zijn echt voor mij gemaakt. Ik heb zelf aangegeven dat ik minder tussendoor wilde doen.”

Het is een belangrijk omslagpunt in de carrière van Van der Poel, die de afgelopen jaren ook druistig in andere wedstrijden rondreed. Als hij zich eens goed voelde, smeet hij zichzelf in bijvoorbeeld de vierde etappe van de Tirreno-Adriatico, terwijl hij daar helemaal niet zo hard hoefde te fietsen. In de voorjaarsklassiekers kon hij op talent nog ver komen (en twee keer Vlaanderen winnen), maar de echte topvorm had hij op dat soort dagen verschoten.

Nacht in de cel

Een andere belangrijke reden voor zijn overmacht dit voorjaar? Het plezier op de fiets is terug, zegt hij, zeker na het gewonnen WK veldrijden waar toch veel stress van hem af viel. Hij heeft geen last meer van rugproblemen, ook omdat hij bijna dagelijks oefeningen doet. Hij heeft vertrouwen in diezelfde rug. Dat maakt het fietsen leuk.

Vergeten is ook zijn nacht in de cel in Australië, de avond voor het WK, toen boos over een paar meiden heen stond die meerdere malen op zijn deur klopten. Hij werd vrijgesproken, maar in de Belgische krant Het Nieuwsblad zeiden twee vrienden vorige week dat dat moment hem lang zwaar was gevallen. “Het was zeker een moeilijk moment”, wilde hij er zondag over kwijt.

Als alles bij hem samenkomt, ook nog eens in de juiste vorm én met wat geluk, staat Van der Poel in eendagswedstrijden ver boven het grootste deel van het peloton, slechts uitgedaagd door een select duo, Tadej Pogacar en Wout van Aert.

Drie minuten

In Roubaix was hij zondag de beste in koers, al dan niet geholpen door pech bij Van Aert - Pogacar was afwezig. Hij was vanaf het begin scherp (geleerd van vorig jaar toen hij in de verkeerde waaier zat), demarreerde vijf keer, nam als betere stuurman veel risico’s in de scherpe bochten en zette op die manier de concurrentie telkens onder druk. Het was dominantie die uitstraalde naar de concurrentie. Na afloop zou Van Aert zeggen dat hij de enige was die achter Van der Poel nog voor de winst reed. De rest had al door dat bij Van der Poel komen er niet meer in zat.

Van der Poel besliste de koers uiteindelijk in drie minuten op de zwaarste kasseistrook van de dag, de Carrefour de l’Arbre. Bij wat zijn beslissende aanval moest worden wurmde Van der Poel zich tussen ploeggenoot Philipsen en John Degenkolb door. Maar toen Philipsen op dat moment naar rechts stuurde, werd Van der Poel gehinderd en raakte hij de Duitser, die over de kop schoot. Van der Poel verloor snelheid, maar bleef wonderbaarlijk overeind en moest daarna met snelheden boven de vijftig kilometer per uur in achtervolging op de weggereden Van Aert.

Op de laatste rechte lijn van de kasseistrook kwam Van der Poel terug. Dertig seconden later was hij solo: Van Aert, de enige die Van der Poel kon volgen, reed lek. De wedstrijd was gespeeld, zeker omdat Van der Poel de macht voelde om door te rijden. Hij zag goede wattages op zijn fietscomputer. “Dat had ik vorig jaar niet gekund. Ik ben sterker dan toen. Dit was mijn beste voorjaar ooit.”

Het doet vooruitkijken naar de andere monumentale klassiekers die hij nog kan winnen: Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Luik-Bastenaken-Luik is met de nieuwe, afgevlakte finish wellicht mogelijk: hij werd er al eens zesde. Toch is er een probleem: hij is eigenlijk te zwaar voor die heuvels.

Experimenteren

Gewicht is op kasseien minder van invloed, maar op inspanningen van vijf minuten steil bergop in Luik-Bastenaken-Luik en tot wel twintig minuten in Lombardije is dat een grotere handicap. Het is ook niet voor niets dat Pogacar in de Ronde van Vlaanderen demarreerde op de Oude Kwaremont, de langste helling van de dag. De Sloveen wist dat Van der Poel daar moeite zou krijgen om te volgen.

De drie monumenten die het dichtst bij hem liggen, heeft hij nu gewonnen, aldus Roodhooft. Maar met zijn 28 jaar is er nog voldoende tijd om mogelijk te experimenteren en om zijn zijn lichaam anders te trainen. Tegelijkertijd bewees zijn ploeg zondag met onder meer de tweede plek van Jasper Philipsen dat ze mee kunnen groeien met het niveau van Van der Poel. Dat kan hem helpen om niet alleen te staan in moeilijke wedstrijden.

Vader Adrie zei na afloop dat het uitrijden van de Tour de France nog een extra procent of 2 kan opleveren. Dat is dit jaar het volgende doel. Van der Poel neemt pauze, slaat de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik over. Via de Ronde van Zwitserland gaat hij dan naar de Tour de France. Weer op zoek naar een nieuwe gele trui.

