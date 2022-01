Hoe handbaldoelman Thijs van Leeuwen van zesde keus uitgroeide tot held van het EK

Met nog luttele seconden op het ­scorebord springt Ivo Steins in zijn armen. Thijs van Leeuwen kijkt een beetje beduusd, zich nauwelijks ­bewust van wat er allemaal gebeurt. Na het laatste fluitsignaal van het EK-duel tussen de handballers van Nederland en Montenegro (34-30) storten zijn ploeggenoten zich massaal op de Limburgse doelman. Alsof het allemaal heel gewoon is, wordt hij ook nog eens gekozen tot man van de wedstrijd.

En dat terwijl Van Leeuwen (34), keeper van het Belgische Sporting Pelt, zich had voorgenomen om de wedstrijd rustig thuis te bekijken. Met een borreltje op de bank, met zijn vriendin of met een groep vrienden. Zoals hij de voorgaande duels van Nederland op het Europees kampioenschap heeft gevolgd. Een belletje van assistent-bondscoach Edwin Kippers, vrijdagochtend om 11.00 uur op zijn werk, zette de wereld van Van Leeuwen echter op zijn kop.

Hartslag van 200

Of het hem lukt zo snel mogelijk naar Boedapest te komen, vraagt Kippers. Van Leeuwen zegt direct ‘ik kom eraan’ en met een hartslag van 200, zo vertelt hij via een videoverbinding vanuit de Hongaarse hoofdstad, stapt hij naar zijn baas. Die gunt zijn werknemer deze kans, maar hij vraagt hem wel om zijn laptop mee te ­nemen om ook toch nog een beetje te kunnen werken.

Het is het startschot van een hectische 48 uur voor Van Leeuwen, in het dagelijks leven werkzaam als ­medisch ontwerper van schedel­implantaten. Hij tekent stukjes bot die op de plaats komen bij mensen die, bijvoorbeeld door een auto-ongeluk, een trauma hebben opgelopen. Een secuur werk voor een handbaldoelman, die ballen met meer dan honderd kilometer per uur langs zijn hoofd hoort suizen. De schade na het duel met Montenegro valt mee, slechts een blauw oog. “Kan gebeuren.”

Terug naar vrijdagochtend. Eerst naar de verbazing bij Van Leeuwen over het dringende verzoek van Kippers. Voor de laatste oefencampagne van Nederland is hij van de definitieve lijst geschrapt. De kans om er alsnog bij te komen, is in zijn ogen nihil, ­zeker omdat andere keepers boven hem staan. “Zij hadden de pech dat ze niet konden en uiteindelijk ben ik pas de zesde of zevende keus.”

Loos alarm

Voordat Van Leeuwen in het vliegtuig stapt, moet hij een negatieve test afleggen. En dat is ‘nog wel even een momentje’. Twee weken eerder is hij namelijk zelf besmet geraakt met het coronavirus en de GGD-arts vertelde hem dat hij acht weken na die positieve test nog positief zou kunnen testen. Dat blijkt loos alarm: negatief. “Ik heb met mijn vriendin een rondje door de kamer gedanst.”

Rond middernacht meldt hij zich in het hotel in Boedapest. Keepers­trainer Gerrie Eijlers, die net als beide doelmannen Bart Ravensbergen en Dennis Schellekens in isolatie zit, stuurt hem videobeelden van Montenegro. Van Leeuwen ziet ze niet, hij valt als een blok in slaap. In de ochtend regelt hij eerst nog een aantal zaken voor zijn werk, voordat hij ­samen met de eveneens ingevlogen René de Knegt de beelden bekijkt met Eijlers.

Alles is nieuw voor Van Leeuwen, die één interland op zijn naam heeft staan. Zelf heeft hij geen idee, maar van aanvoerder Bobby Schagen hoort hij dat zij samen in 2009 hun debuut hebben gemaakt tegen Wit-Rusland. Daarna is Van Leeuwen nooit meer geselecteerd en twaalf jaren later staat hij op het punt Nederland te vertegenwoordigen op het EK. “Ik had geen idee wat me te wachten stond. Ik had niet eens spullen. Mijn shirt moest nog bedrukt worden.”

Plaag voor aanvallers

Aanvankelijk start Kippers, die de ­positief geteste bondscoach Erlingur Richardsson vervangt, met De Knegt in het doel. Na ruim een kwartier lost Van Leeuwen zijn collega af in een ambiance die hij niet kent. “Het is net als bij een pleister die er snel vanaf getrokken wordt, ik had geen tijd om nerveus te worden.” Van Leeuwen groeit uit tot een plaag voor de Montenegrijnse aanvallers. Hij stopt veertien van de 33 schoten, een percentage van boven de 42.

Door de zege op Montenegro heeft Nederland nog een kans om door te dringen tot de eindfase van het toernooi, dat de boeken zal ­ingaan als het corona-EK. Jasper Adams, Samir Benghanem en top­scorer Kay Smits zijn positief getest en voegen zich bij de overige spelers die maandag ontbreken in het duel met wereldkampioen Denemarken.

“De spoeling wordt steeds dunner, de jongens vallen bij bosjes om”, aldus Van Leeuwen. Uit angst voor nog meer besmettingen wordt er niet meer getraind. “Ik begrijp dat de pers op mij springt, maar dit EK kent zoveel verhalen. Er wordt elke keer weer historie geschreven. Dit team is nu al sportploeg van het jaar.”

