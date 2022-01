Hoe gaat het verder voor Djokovic na zijn verbanning uit Australië? ‘Hij is welkom in Rotterdam’

Staat Novak Djokovic eind mei ook op Roland Garros voor een gesloten deur? Het zou zomaar kunnen, nu het Franse parlement een wet heeft aangenomen waarin staat dat ongevaccineerden straks niet welkom zijn in publieke ruimtes. Volgens het ministerie van sport geldt de wet ook voor grote sportevenementen als het zeslandentoernooi rugby en het grandslamtennistoernooi op de banen van Roland Garros in Parijs.

Natuurlijk kan er nog veel gebeuren tussen nu en 22 mei, de eerste dag van het tennistoernooi in het Bois de Boulogne. Het ministerie liet weten dat, mocht de situatie zijn zoals nu, er geen uitzonderingen zullen worden gemaakt. Dus ook niet voor Djokovic, die de toegang tot de Australian Open werd geweigerd en die maandag na een tussenstop in Dubai landde op het vliegveld van Belgrado.

Hoe gaat het tennisjaar 2022 eruitzien voor Djokovic? Om bij te komen van de Australian Open, dat hij de laatste drie keer won, laste hij in de maand februari altijd een rustpauze in. Dat was een van de redenen waarom in het schema van de Serviër sinds 2010 geen ruimte meer was voor het ABN Amrotoernooi in Rotterdam. Ook voor dit jaar staat hij niet op de deelnemerslijst van toernooidirecteur Richard Krajicek.

Bijkomend van alle hectiek

Of komt daar verandering in, nu Djokovic al vroeg is teruggekeerd uit Melbourne. “Wij gaan hem niet benaderen”, zegt de woordvoerder van het toernooi, Dimitri Bonthuis. “Hij nam in de eerste week van februari altijd vrij en onze inschatting is dat dat dit jaar niet anders zal zijn. Wij kunnen ons voorstellen dat hij de tijd wil nemen om bij te komen van alle hectiek. Maar hij weet wanneer ons toernooi is en hij weet dat hij welkom is.” Krajicek, die zelf geen commentaar wilde geven, laat woensdag op een persconferentie zijn licht schijnen over het spelersveld.

Eén ding lijkt zeker en dat is dat Djokovic een van de deelnemers zal zijn op de Serbia Open, midden april op de banen van het Novak Tennis Centre in Belgrado. Hij zal met open armen worden ontvangen, net zoals gisteren op het vliegveld van de Servische hoofdstad. Hoe welkom is hij in de rest van de wereld? Hij lijkt veel goodwill verspeeld te hebben, maar toernooidirecteuren kijken vooral naar de (media)aandacht die zijn komst genereert. Hij heeft echter een probleem als hem om een coronapaspoort wordt gevraagd, zoals straks wellicht in Frankrijk.

Eigenzinnigheid met een prijs

In de Daily Mail gaf zijn oud-coach Boris Becker hem een welgemeend advies. Volgens de Duitser zou Djokovic er goed aan doen om zich te laten vaccineren, maar de drievoudig Wilmbledonkampioen achtte de kans daarop, zijn oud-pupil kennende, nihil. Die eigenzinnigheid, die Djokovic ook veel sportief succes bracht, kan hem duur komen te staan, aldus Becker. “Over een jaar of tien realiseert hij zich dan dat hij het fout heeft gedaan.”

Op de Australian Open won Miomir Kecmanovic zijn partij uit de eerste ronde. Niet van zijn landgenoot Djokovic, maar van de Italiaanse lucky loser Salvatore Caruso, die de plaats van de nummer één van de wereld innam. “Ik moest ook voor hem winnen”, aldus Kecmanovic. En hij zei ook dat de Servische spelers met elkaar hadden afgesproken dat ze “alles zouden doen om Djokovic te wreken en hem trots te maken”.

Winst Griekspoor, verlies Hartono Tallon Griekspoor heeft zich voor het eerst in zijn loopbaan geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De mondiale nummer 62 was in Melbourne met 6-1 6-4 6-4 te sterk voor de Italiaan Fabio Fognini, een voormalig toptienspeler. De volgende tegenstander van Griekspoor (25) is de Spanjaard Pablo Carreño Busta, die als negentiende is geplaatst. Arianne Hartono kon niet voor een verrassing zorgen. De Nederlandse debutante op een grandslamtoernooi verloor met 2-6 6-4 6-3 van de Amerikaanse Amanda Anisimova.

