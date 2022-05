Hoe een geweldige avond in de Kuip net zo eindigt als het seizoen van Feyenoord: met een anticlimax

Bijna vijftigduizend supporters keken woensdagavond in De Kuip naar Feyenoord, dat de Conference League-finale speelde tegen AS Roma. Een reportage.

Eerst de boosheid, dan een moment van stilte en vervolgens een ovationeel applaus. De emoties wisselen elkaar woensdagavond tegen elven razendsnel af in De Kuip, waar bijna vijftigduizend supporters op grote schermen keken naar de Conference League-finale tegen AS Roma (0-1).

“Het is niet anders”, haalt Marcel van Burgsteden uit Amersfoort zijn schouders op na het laatste fluitsignaal in Tirana, Albanië. Om hem heen worden kinderen getroost, pinken vrouwen een traantje weg en gooien volwassen mannen gefrustreerd een beker bier door de lucht. Een domper. Een anticlimax. En dat na een zo wonderlijk seizoen. En dat terwijl de avond nog zo mooi was begonnen.

Van Burgsteden uit Amersfoort laat een uur voor de wedstrijd trots een foto op zijn telefoon zien. Op het scherm verschijnt een ‘selfie’ met zijn dochter Dewi, die als achtjarig meisje meteen verkocht was toen ze De Kuip betrad. Dit jaar hebben ze samen al voor het vierde jaar een seizoenkaart. “Zo mooi om dit samen met mijn dochter te beleven”, straalt Van Burgsteden, die met vrienden en hun kinderen besloot om naar Rotterdam af te reizen voor de Conference League-finale.

The Final, zoals Feyenoord het evenement had genoemd, was razend populair. Binnen een dag waren de 48 duizend kaarten uitverkocht. In het stadion staan rond de middencirkel vier reusachtige schermen, waar de wedstrijd op te zien is. Ook Kay de Haan (18) en zijn zusje vonden het een leuke manier om zo hun eerste Europese finale van Feyenoord op die te ervaren. “Dit is geweldig”, zegt De Haan - getooid met een sjaal van de finale - als hij uitkijkt op het veld. “Deze sfeer is niet te vergelijken met een thuiswedstrijd in de competitie.”

Het vierkante scherm in de Kuip, waarop de fans de wedstrijd konden volgen. Beeld ANP

Ronnie Flex & het Rotterdams Philharmonisch

Aan de stemming ligt het voor de aftrap inderdaad niet. Er is speciaal een aantal Rotterdamse artiesten opgetrommeld, onder wie Ronnie Flex, Nielson, de Hermes House Band en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Lee Towers sluit de optredens af met het clublied van Feyenoord, en You’ll Never Walk Alone.

Toch is ook de spanning goed voelbaar. Zeker bij Shurenska Richardson, wiens neef, Lutsharel Geertruida, ruim tweeduizend kilometer verderop aan de aftrap verschijnt in Tirana. “Ik ben al de hele dag zenuwachtig”, bekent Richardson. “Om één uur ben ik maar gestopt met werken. Er kwam niets meer uit mijn handen.”

Opvallend is dat het publiek anders is dan bij reguliere thuiswedstrijden van Feyenoord. Meer gezinnen, meer vrouwen en ook wat oudere supporters zijn naar het stadion gekomen. Richardson is bijvoorbeeld met haar zus, zoon en een neefje gekomen. Ze komen zelf uit Rotterdam-Zuid, maar om hun heen bevinden zich supporters uit het hele land. “Het is fantastisch om het zo met elkaar te beleven”, zegt ze.

Kay de Haan, terwijl hij met een twinkeling in zijn ogen om zich heen kijkt: “Feyenoord is gewoon een grote familie.” Ja, het liefst was hij naar Albanië gegaan, maar de Rotterdammer had geen kaartje en moest gewoon naar school. Bovendien had de club slechts drieduizend kaarten voor de finale gekregen, waardoor wel meer supporters achterbleven. De gemeente Rotterdam had daar op ingespeeld. Het verleende voor speciale evenemententerreinen vergunningen, zoals het Stadhuisplein, Willemsplein, Binnenrotte, Noordplein en de Oude Haven. Daar kwamen woensdagavond tienduizenden mensen samen.

Feyenoord zit diepgeworteld in alle delen van de stad, zo bleek. Of het nu was bij tennisvereniging Deuce Again (Zuid), de voetbalkantine van v.v. Hillegersberg (Noord), café Aan Zet (West) of hockeyclub Victoria (Oost); overal in de stad waren plekken waar de verrichtingen van de stadionclub gevolgd konden worden op tv-schermen. Er was ook Feyenoord-gebak, er waren Arne Slot-gehaktballen en kaaswinkel ’t Kaasplateau had voor de thuis kijkende supporters zelfs een speciale kaas laten ontwikkelen (“romig en pittig”). Die gekte kwam woensdagavond tot een kookpunt.

Als de spelers om iets voor negen uur het veld oplopen, lijkt het net alsof Feyenoord niet in Albanië maar gewoon in de eigen Kuip speelt. Er is vuurwerk, het Feyenoord-lied wordt afgespeeld en iedereen gaat staan voor de ploeg die dit seizoen zo goed presteerde. Maar om iets over half tien, als Nicolo Zaniolo de enige treffer van de avond maakt voor AS Roma, valt de feestende massa even stil. Feyenoord komt die klap niet meer te boven, al eindigt de avond wel met een ovationeel applaus voor de ploeg die dit seizoen de Rotterdamse harten veroverde. De Haan, stellig: “Dit is gewoon de mooiste club van Nederland.”

Gespannen supporters in de Kuip. Beeld ANP