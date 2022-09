Hoe duurzaam is een wielerploeg eigenlijk?

Hoe groen zijn professionele wielerteams en hoe kan het nog groener? Over die vraag buigen zich zes tweedejaars masterstudenten van de Universiteit Utrecht (UU).

Het onderzoek, dat zes weken zal duren, is een van de 22 beschikbare casestudies van de opleiding Sustainable Development van de UU, waarbij studenten bij wijze van opdracht worden toegewezen aan een ‘baas’. In dit geval is dat Joost Brinkman, oprichter van de stichting Cycling4Climate, die onder meer fietstochten organiseert om mensen bewust te maken van klimaatverandering.

Het doel van het onderzoek is een nulmeting waarop te zien is hoe elke wielerploeg scoort op het thema duurzaamheid, zegt Brinkman. “Die is er eigenlijk nog niet, terwijl het wielrennen juist een sport is die de gevolgen van klimaatverandering bijna dagelijks merkt. Renners rijden in extreme hitte en op plekken waar de natuur wordt aangetast.”

Een groot plan

Het onderzoek werd bij aanvang gesteund door de Nederlandse wielerunie KNWU, die zich aan het onderzoek wilde verbinden. De bedoeling was om bij de start van de Vuelta in Nederland gezamenlijke plannen presenteren, maar de internationale wielerunie, de UCI, floot de KNWU terug.

UCI-voorzitter David Lappartient vroeg de Nederlandse bond een stap terug te doen omdat, volgens KNWU-directeur Thorwald Veneberg, de internationale wielerunie zelf plannen heeft voor een groot duurzaamheidsproject. Marianne van Leeuwen, die namens de KNWU in de duurzaamheidscommissie van de UCI zit, weet alleen niet waar dat plan over gaat.

Hoewel de KNWU zich nu teruggetrokken heeft, gaat het project aan de universiteit ‘gewoon’ door, aldus Brinkman. Marianne van Leeuwen heeft zich beschikbaar gesteld om de studenten te begeleiden.

Afspiegeling van de maatschappij

Het thema duurzaamheid staat in het wielrennen nog niet overal op de voorgrond , al ontplooien sommige wielerteams wel degelijk initiatieven. Zo hoopt team DSM, dat ooit een mislukte poging ondernam om een ronde met elektrische auto’s te rijden, een speciale brandstof te gaan gebruiken. Het Belgische Quick-Step-Alpha-Vinyl plantte op Mont Ventoux bomen om de uitstoot van de ploeg te compenseren.

Sommige renners, onder wie Michael Woods, spreken zich uit voor extra maatregelen. Een van de belangrijkste punten is in zijn ogen de wedstrijdagenda. Als die anders wordt ingedeeld, hoeft het peloton veel minder te vliegen. Woods liet tijdens de Tour de France weten: “Het wielrennen is een afspiegeling van de maatschappij. Een enkeling wil veel veranderen, maar een groot deel blijft conservatief.”

Een onderzoeksbureau zal verdergaan met aanknopingspunten uit het onderzoek van de UU, dat eind oktober moet zijn afgerond.

Joost Brinkman vraagt zich af wat nu al mogelijk is. Bij de start van de Vuelta werden pamfletten uitgedeeld aan alle ploegen met daarop het verzoek tot medewerking met Cycling4Climate. Brinkman verwacht daar weinig van. “Alleen bij Movistar (Spaanse telecomprovider, red.) kreeg ik echt het idee dat ze echt open stonden voor een gesprek.”

