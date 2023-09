Hoe durven die klimaatactivisten jouw moment van zalig escapisme te verzieken?

Iedereen heeft het zo nu en dan nodig om uit zijn hoofd te kruipen, de werkelijkheid te ontvluchten. Een van de weinige momenten waarop me dat lukt is wanneer ik naar sportwedstrijden kijk. De wereld draait om de volgende service, het dropshot, in of uit, een schotklok, een strafcorner, als een golfsurfer dein je mee op de zindering van het hier en nu. Alsof elke toeschouwer tijdelijk wordt bedwelmd door oppervlakkig comfortabel presentisme.

Ik begrijp het, het is ook vervelend als dat gevoel abrupt wordt doorbroken. Zit je net gebiologeerd naar de halve finale tussen Coco Gauff en Karolina Muchová te kijken, beginnen er een paar klimaatrebellen ‘end fossil fuels’ te scanderen. Weg zindering, weg hier en nu. Het publiek verzet zich met een collectief gejoel, gevolgd door een herhaaldelijk ‘kick them out’, en de sacramentele roes komt ten einde. Bah, die achterlijke klimaatrebellen, bah. Hoe durven ze jouw moment van zalig escapisme te verzieken? Hoe durven ze!

Het is natuurlijk heerlijk om zorgeloos in het heden te verkeren, om jezelf voor te stellen dat de wereld uitsluitend bestaat uit het centrecourt van de US Open. Maar de opwarming van de planeet was al aanwezig voordat de klimaatrebellen zich vastlijmden aan de tribune. Het was de afgelopen week ziedend heet in New York, zo heet dat tennisser Daniil Medvedev tijdens een partij woest in de camera keek en zei: ‘Eén van ons zal sterven en iedereen zal het zien’.

Monsterlijke meteorietinslag

Dit is de warmste zomer ooit gemeten. Er woeden oncontroleerbare bosbranden, koraalriffen koken tot pulp, het water stroomt overal ter wereld door de straten. Met enige regelmaat vraag ik mezelf af hoe we zouden reageren als het leven zou worden opgeschud door een monsterlijke meteorietinslag. Ik vermoed inmiddels dat we onze levens halsstarrig zullen voortzetten, dat we iedereen die een veilig onderkomen zoekt ‘kick them out’ zullen toeschreeuwen, dat we zullen jammeren zoals wolven huilen. Het is moeilijk om te erkennen dat het op deze manier niet langer kan.

We kunnen ons kinderlijk blijven verzetten tegen de sterfelijkheid van onze soort of ervoor kiezen om te handelen zoals dirigent Vladimir Jurowski. In een Zwitsers concertgebouw werd zijn orkest vrijdag ook onderbroken door klimaatrebellen. Het publiek begon eveneens afkeurend te joelen, maar Jurowski maande hen tot stilte. “Laat ze spreken, alsjeblieft, daarna spelen we verder. Anders verlaat ik nu het podium.” Hij ging er demonstratief bij zitten, achter de demonstranten. Het gemopper in de zaal verstomde, de activisten namen het woord. Een ongekend ontroerend tafereel.

Het is op een akelige manier fascinerend dat mensen willen genieten van de virtuositeit van hun medemens, terwijl door diezelfde mensheid de wereld steeds sneller de afgrond in glijdt. Deze zesde uitstervingsgolf is beangstigend, dat voel ik ook. Sportwedstrijden zijn een noodzakelijk toevluchtsoord om die angst te onderdrukken, dat houdt onze geest plooibaar en het verlies enigszins dragelijk. Maar soms, zelfs wanneer we volledig in vervoering zijn gebracht, is een confrontatie met die afgrijselijke werkelijkheid misschien precies wat we nodig hebben.